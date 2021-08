The Love Van: Ένα project αγάπης και αναζήτησης με τη στήριξη της Groupama

617 χιλιόμετρα (37,3 Km αναρρίχησης – 21 κορυφές) στο παλαιότερο σηματοδοτημένο μονοπάτι της Ευρώπης στην Σλοβενία: Αυτός είναι ο στόχος του Λευτέρη Παρασκευά που χθες ξεκίνησε το εγχείρημα στα πλαίσια του project The Love Van (Look Within). Αυτό το δύσκολο αθλητικό κομμάτι της προσπάθειας θα συνοδεύεται από την κινηματογράφηση από τον Μανώλη Αρμουτάκη της διάσχισης, ώστε να δημιουργηθεί ένα ντοκιμαντέρ που θα προβληθεί το Καλοκαίρι του 2022 σε πολλές γωνιές της Ελλάδας, με στόχο – όπως μας αναφέρει ο Λευτέρης στο advendure.com- “να κάνει τον κόσμο να αναπνεύσει ξανά οξυγόνο, να κουνήσει τα πόδια του από το τσιμέντο, να βάζει μικρούς στόχους ώστε να κατακτήσει τη δική προσωπική υγεία και ευεξία και να απολαμβάνει το ταξίδι όσο γνωρίζεται με το μέσα του”.

Η Groupama ως υπερήφανος χορηγός του project αναφέρει:

Ξεκινά μια νέα περιπέτεια για τον Lefteris Paraskevas – Travel Bare, ένα ταξίδι αναζήτησης.

Το LookWithin, αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά, με τον Emmanouel Armoutakis να καταγράφει με το φακό του κάθε προσπάθεια και κάθε σκέψη.

Ευχόμαστε στα μέλη της ομάδας μας καλό ταξίδι!

Οι σκέψεις του Λευτέρη:

“Ανήμερα του ταξιδιού για την Σλοβενία και του προγραμματισμένου project του The Love Van, (LookWithin) , ενώ Θα έπρεπε να είμαι τέλεια προπονημένος, ξεκούραστος και ψυχικά γεμάτος και ήρεμος , έπειτα από ένα καλοκαίρι πλημμυρισμένο από όμορφες οικογενειακές στιγμές και καλή προπόνηση, τελικά τα πράγματα δεν εξελίχτηκαν όπως τα είχα προγραμματίσει….

Οι τελευταίες δέκα μέρες ήταν γεμάτες συναισθήματικο φορτίο που όλοι, είτε λίγο είτε πολύ, κουβαλάμε στην πλάτη μας.. .Στεναχώρια , λύπη , φόβο, αγωνία, θυμό…..

Για τα δάση μας που καίγονται, τους ανθρώπους που καταστράφηκαν και που θα βρεθούν στον δρόμο, τα άγρια και ήμερα ζώα που πέθαναν στις πυρκαγιές και την αβεβαιότητα για τις ημέρες που ακολουθούν….

Σωματικά καταπονημένος χωρίς χρόνο για προπόνηση, άυπνος όντας εκεί που με χρειάζονταν περισσότερο…Με την ένωση των ομάδων The Love Van, Αυτοδιαχειριζόμενη Κοινωνική Κουζίνα Μοναστηρακι , Πρόσκοποι Νέας Ερυθραίας, Νέα Γενιά Ολυμπιακού Χωριού, Attiki4x4 και Mud Nomads ATV club, μαγειρέψαμε ακούραστα όλες αυτές τις ημέρες για να στηρίξουμε και εμείς με τον τρόπο μας τους συμπολίτες μας και τους πυροσβέστες που νυχθημερόν πάλευαν να σβήσουν τις φωτιές….

Παρ’ όλα αυτά, σήμερα το ταξίδι ξεκινά και εγώ καλούμαι να αφήσω πίσω μου τις άσχημες εικόνες και τα αρνητικά συναισθήματα, να γεμίσω θετική ενέργεια και να βρω την σωματική και ψυχική δύναμη που χρειάζεται για να ανταπεξέλθω στις δυσκολίες του ταξιδιού.”