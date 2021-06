Carglass®: 30 Χρόνια από την 1η επισκευή παρμπρίζ

Τρεις δεκαετίες έχουν περάσει από την ημέρα που πραγματοποιήθηκε η πρώτη επισκευή παρμπρίζ από το Belron® Group, τη μητρική εταιρεία της Carglass® Ελλάδος και άλλαξε για πάντα τον κλάδο της αντικατάστασης κρυστάλλων οχημάτων.

Μέσα σε 30 χρόνια, ο όμιλος Belron® πραγματοποίησε περισσότερες από 45 εκατομμύρια επισκευές εμπρόσθιου παρμπρίζ σε παγκόσμια κλίμακα, με πολλαπλά οφέλη για τους πελάτες μας και το περιβάλλον. Σε παγκόσμιο επίπεδο, με την επισκευή εξοικονομήθηκαν 45 εκατομμύρια ώρες παραμονής των πελατών στα σημεία εξυπηρέτησης του ομίλου, αφού η μέθοδος διαρκεί μόνο 30’, ενώ παράλληλα αποτράπηκαν 1,5 εκατομμύρια τόνοι εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα που θα προέκυπταν κατά την αντικατάσταση παρμπρίζ.

Η επισκευή εμπρόσθιου παρμπρίζ της Carglass® είναι ενσωματωμένη στην μέθοδο, Belron® Way of Fitting (BWoF), που ακολουθεί η εταιρεία. To Belron® Technical, το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης του ομίλου, έχει αναπτύξει αποκλειστική πατενταρισμένη τεχνολογία, με την οποία το εμπρόσθιο παρμπρίζ ανακτά πλήρως τις αρχικές του ιδιότητες, εξασφαλίζοντας ξανά την ασφάλεια του οδηγού και των συνεπιβατών, χωρίς να απαιτείται η αντικατάστασή του.

Στην Ελληνική αγορά, η Carglass® προσφέρει την υπηρεσία της επισκευής από το 2001, παρέχοντας εγγύηση εφ’ όρου ζωής για την εργασία. Σημαντικές στιγμές στην ιστορία της επισκευής της Carglass® αποτέλεσαν το 2011 με την επαναστατική ρητίνη HPX3, που είναι πιο δυνατή και διαρκεί περισσότερο στο χρόνο από οποιαδήποτε άλλη του εμπορίου, και το 2018 με την νέα τεχνολογία ART®, που προσφέρει 40% καλύτερο αποτέλεσμα από οποιαδήποτε άλλη μέθοδο επισκευής.

Η εταιρεία προσβλέπει στη διαρκή εξέλιξη των υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της, με στόχο την άψογη και άριστη εξυπηρέτησή τους, μέσα από το μεγαλύτερο εταιρικό δίκτυο καταστημάτων στην επισκευή και αντικατάσταση κρυστάλλων οχημάτων στην Ελλάδα.