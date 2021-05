Generali “We Learn 2021”

Συνεχής επένδυση σε ευκαιρίες μάθησης και επαγγελματικής ανάπτυξης

Αφιέρωμα στη δια βίου μάθηση και τις ευκαιρίες ανάπτυξης διοργάνωσε η Generali με τίτλο We Learn, εστιάζοντας στην εκπαίδευση και τις δυνατότητες εξέλιξης των εργαζόμενων. Η πρωτοβουλία αυτή, που πραγματοποιείται συγχρόνως σε όλες τις χώρες του Ομίλου φέρει το όνομα της παγκόσμιας εκπαιδευτικής πλατφόρμα τους Ομίλου, που είναι διαθέσιμη σε πάνω από 13.000 μοναδικούς χρήστες και προσφέρεται σε 10 γλώσσες, σε 30 χώρες ανά τον κόσμο. Η πλατφόρμα λειτουργεί με επιτυχία εδώ και δύο χρόνια, ενώ πρόσφατα έγινε διαθέσιμη και ως εφαρμογή για κινητά.

Το Πρόγραμμα We LEARN δημιουργήθηκε για να εφοδιάσει τους εργαζόμενους με τις νέες επιχειρηματικές, ψηφιακές και συμπεριφορικές δεξιότητες που κρίνονται ως απαραίτητες για να πετύχουν στην εργασία τους σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο. Συνδυάζει μαθήματα σε τάξη (δια ζώσης πριν την Covid-19 – πλέον ψηφιακά), αλλά και ψηφιακά, με διαδραστικό περιεχόμενο, συμβάλλοντας στη δημιουργία μίας παγκόσμιας κοινότητας εκπαιδευόμενων.

Πέραν των ψηφιακών μαθημάτων, που είναι προσβάσιμα σε όλους, έχουν σχεδιαστεί εξειδικευμένα Mini-masters, ώστε να υποστηρίξουν τους στρατηγικούς στόχους της εταιρίας, με τη δημιουργία νέων επαγγελματικών ρόλων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα, αυτά των Data Scientist και Actuary of the Future Μini Master. Δύο εξειδικευμένα προγράμματα για την εκπαίδευση μίας νέας γενιάς υψηλά καταρτισμένων εργαζομένων. Τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί σε συνεργασία της Generali Group Academy με κορυφαίους οργανισμούς όπως το MIP Politecnico di Milano, το MIB Trieste School of Management και την εταιρεία Willis Towers Watson.

Όπως υπογραμμίζει η κα Ελένη Κορδάτου, Head of Human Resources στην Generali: «Σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει η γνώση αποτελεί δύναμη. Το We Learn αποτελεί μια πρωτοβουλία που στόχο έχει την περαιτέρω εξέλιξη των ανθρώπων μας, μέσα από ίσες ευκαιρίες μάθησης. Μας δίνεται η ευκαιρία να ευαισθητοποιήσουμε τους εργαζομένους μας αναφορικά με τη σημασία της διαρκούς εκπαίδευσης ως μέσο προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης και ενεργούς συμμετοχής τους στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων του οργανισμού. Στην Generali δεσμευόμαστε να αποτελούμε τον Lifetime Partner όσων μας εμπιστεύονται κι αυτή η φιλοσοφία ξεκινά από τους ανθρώπους μας, τους οποίους ενδυναμώνουμε συνεχώς με νέα εργαλεία και δυνατότητες».

Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο το 2020, 248 εργαζόμενοι, αριθμός που αγγίζει σχεδόν το σύνολο των εργαζόμενων, συμμετείχε σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ενώ ο μέσος όρος εκπαιδευτικών ωρών παρακολούθησης ανά εργαζόμενο έφτασε τις 14,5 ώρες.

Οι εργαζόμενοι της Generali είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε διαδικτυακές συναντήσεις και να ενημερωθούν για τις πολλαπλές δυνατότητες συνεχούς εκπαίδευσης που τους παρέχει ο οργανισμός. Επίτιμος προσκεκλημένος της φετινής διοργάνωσης ήταν ο κ. Πάνος Σιώζος, συνιδρυτής και CEO της LearnWorlds. H LearnWorlds αποτελεί μία βραβευμένη e-cloud διαδικτυακή πλατφόρμα μάθησης, η οποία διαθέτει εξειδικευμένες εκπαιδευτικές λύσεις από και για επαγγελματίες, επιχειρηματίες και οργανισμούς με παρουσία σε πάνω από 120 χώρες παγκοσμίως. Ο κ. Σιώζος, διαθέτοντας επιστημονική εξειδίκευση στον τομέα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και διεθνή εμπειρία, ανέπτυξε τα οφέλη και τις ευκαιρίες της συνεχούς μάθησης και μετέφερε τις τάσεις στον τομέα επαγγελματικής εκπαίδευσης διεθνώς.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στις ευκαιρίες που προσφέρει η τεχνολογία στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών ευκαιριών και στο πώς το e-learning αποτελεί τον πλέον διαδραστικό και ευέλικτο τρόπο εκμάθησης και απόκτησης νέων δεξιοτήτων, τόσο λόγω της παρούσας συγκυρίας social distancing όσο και στο μέλλον. Αναφερόμενος στην αξία της συνεχούς επανεκπαίδευσης (reskilling) ο ίδιος αναφέρθηκε και στην προσωπική του εμπειρία ως συνιδρυτής της LearnWorlds, «…η οποία ξεκίνησε ως μία ελληνική startup, δίνοντας τη δυνατότητα σε εξειδικευμένους συνεργάτες της να αναπτύξουν νέες δεξιότητες, και δημιούργησε στη συνέχεια μία παγκόσμια ed-tech υπηρεσία». Όπως σημείωσε ο ίδιος, «…η ψηφιακή τεχνολογία έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουμε και επεξεργαζόμαστε πληροφορίες, ενώ σε αντίθεση με το παραδοσιακό βιομηχανικό μοντέλο μάθησης, η online εκπαίδευση παρέχει απεριόριστη χωροταξική ευελιξία μάθησης και νέες επαγγελματικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες σε εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές. Επίσης, τα online εργαλεία μάθησης δίνουν τη δυνατότητα στην ταχύτερη εκμάθηση δεξιοτήτων αιχμής που απαιτεί η αγορά εργασίας καθώς και ευκαιρίες επικαιροποίησης των δεξιοτήτων την εποχή της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης και της αυτοματοποίησης.

Η πρωτοβουλία ολοκληρώθηκε με τους συμμετέχοντες να συμφωνούν ότι μάθηση σημαίνει ζωή, παρατήρηση, αλλαγή, εξέλιξη και είναι η ικανότητα που έχουμε από τη στιγμή που γεννιόμαστε και δε σταματάει ποτέ όσο μεγαλώνουμε. Η Generali δεσμεύεται να συνεχίσει να επενδύει στην ανάπτυξη των ανθρώπων της μέσα από καινοτόμα μαθησιακά εργαλεία και την υλοποίηση της επιτυχημένης στρατηγικής της, μέσω της οποίας το 2020 επένδυσε, 58,7 εκ. ευρώ σε εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες παγκοσμίως.