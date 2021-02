Playful little daughter playing funny game as doctor having fun with dad sitting on couch, cute child girl pretending nurse in medical uniform holding stethoscope listening to father patient at home (Playful little daughter playing funny game as docto

Eurolife FFH: Η σημασία των διαγνωστικών εξετάσεων και της πρόληψης Το ενδεχόμενο ενός προβλήματος υγείας είναι κάτι που κανείς δεν θέλει να σκέφτεται. Το περιβάλλον ενός νοσοκομείου ή διαγνωστικού κέντρου φέρνει αρνητικούς συνειρμούς και δυσάρεστες αναμνήσεις για πολλούς ανθρώπους και συνήθως η τάση μας είναι να τα αποφεύγουμε αν δεν υπάρχει απόλυτη ανάγκη. Τα στατιστικά στοιχεία φαίνεται να επιβεβαιώνουν αυτή την τάση, καθώς σύμφωνα με τη Eurostat, το 61% των Ελλήνων δεν επισκέφθηκαν Γενικό Γιατρό ή δεν έκαναν τσεκ-απ σε περίοδο 12 μηνών. Συγκριτικά, τα αντίστοιχα στοιχεία συνολικά για την Ευρώπη αγγίζουν το 24% (στοιχεία 2017). Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους κάποιος μπορεί να αποφεύγει την πρωτοβάθμια περίθαλψη, δηλαδή τις διαγνωστικές εξετάσεις και επισκέψεις ρουτίνας όταν δεν υπάρχει κάποιο εμφανές σύμπτωμα ή επείγον περιστατικό. Οι πιο σημαντικοί είναι ο χρόνος και το κόστος. Από τη μία, ενώ δίνεται η δυνατότητα για δωρεάν εξετάσεις στις δημόσιες δομές υγείας, πολλές φορές υπάρχει ταλαιπωρία ή μεγάλες καθυστερήσεις στα διαθέσιμα ραντεβού. Από την άλλη, στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα τα πράγματα κινούνται πιο γρήγορα, αλλά το κόστος ενός πλήρους τσεκ-απ μπορεί να είναι αρκετά υψηλό. Ενδεικτικά, μπορούμε να αναφέρουμε ότι ένα πλήρες τσεκ-απ για άτομο άνω των 40 ετών συνήθως περιλαμβάνει: Ακτινογραφία Θώρακος

Καρδιολογική εξέταση

Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Δοκιμασία κοπώσεως

Υπερ/μα άνω-κάτω κοιλίας

PSA (Προστατικό Αντιγόνο) για τους άνδρες

Pap Test και Μαστογραφία για τις γυναίκες

Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας (DEXA) Για όλες τις παραπάνω εξετάσεις το κόστος συνήθως ξεκινάει από 100+ ευρώ και μπορεί να ξεπεράσει τα 250 ευρώ, ανάλογα με το πακέτο που θα επιλέξει ο πελάτης. Το αποτέλεσμα και στις δύο περιπτώσεις είναι να παραμελείται αυτός ο σημαντικός παράγοντας της υγείας. Η σημασία της πρόληψης για την υγεία μας Πόσες φορές έχεις ακούσει στο περιβάλλον σου για αιφνίδια προβλήματα υγείας και διαγνώσεις, που ο ασθενής θα μπορούσε να είχε αποφύγει αν είχε κάνει ένα απλό ετήσιο τσεκ-απ. Είναι γνωστό ότι πολλές παθήσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα αν διαγνωστούν έγκαιρα, κυριότερη από αυτές ο καρκίνος. Υπολογίζεται ότι 1/3 των καρκίνων που σημειώνονται θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί με επαρκή ενημέρωση του κοινού και αλλαγές στη διατροφή και τον τρόπο ζωής, ενώ η θνητότητα από διάφορες μορφές καρκίνου έχει μειωθεί αρκετά στις ανεπτυγμένες κοινωνίες χάρη στις εξελίξεις στις διαγνωστικές και θεραπευτικές διαδικασίες. Στη χώρα μας όμως, μόνο 35% των περιστατικών καρκίνου έχουν διαγνωστεί στο πλαίσιο προ-συμπτωματικού ελέγχου ρουτίνας. Ένα παράδειγμα με το οποίο οι περισσότεροι έχουμε κάποια άμεση ή έμμεση επαφή είναι ο καρκίνος του μαστού. Ενδεικτικά, στην Ελλάδα κάθε χρόνο αναφέρονται 6.000 νέες περιπτώσεις καρκίνου του μαστού, ενώ υπολογίζεται ότι σε παγκόσμιο επίπεδο 1 στις 8 γυναίκες θα εκδηλώσει καρκίνο του μαστού. Για την αντιμετώπιση της ασθένειας αυτής, είναι ζωτικής σημασίας η έγκαιρη διάγνωση. Αυτό που συστήνεται στις γυναίκες είναι οι τακτικοί προληπτικοί έλεγχοι, ανάλογα με την ηλικία τους, ξεκινώντας από την αυτοεξέταση και συνεχίζοντας με την ψηλάφηση από γιατρό, την μαστογραφία και το υπερηχογράφημα. Για άλλες μορφές καρκίνου όπως ο καρκίνος του παχέος εντέρου, ιδιαίτερα σημαντική προληπτική εξέταση είναι η κολονοσκόπηση. Ένα άλλο παράδειγμα που επηρεάζει πολλούς ανθρώπους είναι οι αιματολογικές εξετάσεις. Αν στο πλαίσιο τακτικού διαγνωστικού ελέγχου παρατηρήσει κανείς ότι έχει αυξημένες τιμές π.χ. χοληστερίνης ή ζάχαρου, μπορεί να ακολουθήσει τις οδηγίες του γιατρού του και να τις ρυθμίσει με αλλαγή τρόπου ζωής ή φαρμακευτική αγωγή προλαμβάνοντας την εμφάνιση συμπτωμάτων και παθήσεων. Σύμφωνα με στοιχεία από την Πανελλαδική Μελέτη Διατροφής και Υγείας (ΠΑ.ΜΕ.Δ.Υ.), περίπου 5% των ανδρών και 2% των γυναικών έχουν υποστεί κάποιο καρδιαγγειακό επεισόδιο ενώ η ηλικία όπου εμφανίζονται αυτά τα νοσήματα όλο και χαμηλώνει. Επιπλέον, 1 στους 5 έχει αυξημένα επίπεδα αρτηριακής πίεσης και 1 στους 4 αυξημένες τιμές λιπιδίων. Σε μία ενδεχόμενη καρδιαγγειακή ή άλλη πάθηση θα πρέπει να ληφθούν πολύ πιο επεμβατικά μέτρα θεραπείας τα οποία θα προκαλέσουν αναστάτωση στη ζωή του ασθενή και της οικογένειάς του. Βλέπουμε λοιπόν την σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης σε πολλές παθήσεις και στάδια της ζωής ενός ανθρώπου. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό να δίνουμε βάρος στην πρωτοβάθμια περίθαλψη και στον προγραμματισμό τακτικών διαγνωστικών εξετάσεων και τσεκ-απ, σύμφωνα με την ηλικία και το ιατρικό ιστορικό. Έγκαιρη διάγνωση με τη βοήθεια εξωνοσοκομειακών προγραμμάτων Με τη χρήση ενός εξωνοσοκομειακού προγράμματος ή προγράμματος πρωτοβάθμιας περίθαλψης, μπορείς να επωφεληθείς από άριστες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης και να κάνεις τις απαραίτητες διαγνωστικές εξετάσεις σε αξιόπιστα νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα, χωρίς αναμονή και ταλαιπωρία. Δες περισσότερα στο video που ακολουθεί: Eurolife FFH ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ πρόληψη πρωτοβάθμια υγεία