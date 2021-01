Ποιες είναι οι μεταλλάξεις του SARS-CoV-2

Φως στις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2 ρίχνει δημοσίευση στο περιοδικό JAMA με τίτλο Genetic Variants of SARS-CoV-2—What Do They Mean?, σχολιάζοντας τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί.

Για παράδειγμα η μετάλλαξη D614G, ήταν από τις πρώτες που καταγράφηκε αλλά αντιμετωπίστηκε από τους επιστήμονες με δυσπιστία. Πλέον η εμφάνιση του νέας ομάδας Β.1.1.7 στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία.

Ωστόσο, επειδή τα τρέχοντα εμβόλια προκαλούν ανοσιακή απόκριση σε ολόκληρη την εξωτερική γλυκοπρωτεΐνη, εκτιμάται ότι είναι δυνατή η αποτελεσματική προστασία παρά τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2.

H βιβλιογραφία ανασκοπείται από τους Καθηγητές του ΕΚΠΑ Δημήτριο Παρασκευή (Αναπληρωτής Καθηγητής Επιδημιολογίας & Προληπτικής Ιατρικής, ΕΚΠΑ) και Θάνο Δημόπουλο (Καθηγητής Θεραπευτικής και Πρύτανης ΕΚΠΑ)

