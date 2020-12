Στρατηγικές για την ανάπτυξη νέων εμβολίων

Πιθανές στρατηγικές για τη μελέτη μελλοντικών εμβολίων έναντι του SARS-CoV-2, που δεν έχουν ακόμη λάβει έγκριση εξετάζονται από τους διεθνείς οργανισμούς.

Περιορισμός έχει προκύψει με την κυκλοφορία των εγκεκριμένων εμβολίων για τη διεξαγωγή κλινικών μελετών ελεγχόμενων με εικονικό φάρμακο των επόμενων υποψήφιων εμβολίων. Ως εκ τούτου, επιτακτική κρίνεται η ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων για την αξιολόγηση αυτών των εμβολίων και τη σύγκριση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητάς τους με εκείνες των εγκεκριμένων σκευασμάτων.

Οι ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Ιωάννης Ντάνασης, Πάνος Μαλανδράκης, Μαρία Γαβριατοπούλου και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα δεδομένα από τη δημοσίευση του Steven Joffe από το Πανεπιστήμιο της Φιλαδέλφεια στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ στο έγκριτο περιοδικό JAMA (Evaluating SARS-CoV-2 Vaccines After Emergency Use Authorization or Licensing of Initial Candidate Vaccines).

