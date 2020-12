Παγκόσμια καμπάνια: Generali σημαίνει φροντίδα, απλότητα, καινοτομία

Με μία νέα διαφημιστική καμπάνια η Generali συστήνεται στο ευρύ κοινό, εισάγοντάς μας στον κόσμο της #Reditude (<red attitude) φιλοσοφία της. Το νέο διαφημιστικό βίντεο της καμπάνιας κυκλοφορεί σε 50 χώρες, όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος και επικεντρώνεται στα χαρακτηριστικά που κάνουν την Generali να ξεχωρίζει.

Στην πρώτη της παγκόσμια καμπάνια, η Generali συνεργάζεται με την Dentsu, μία από τις μεγαλύτερες διαφημιστικές εταιρείες παγκοσμίως, για να επικοινωνήσει, ότι «το Κόκκινο δεν είναι μόνο το χρώμα της, αλλά η στάση ζωής της!».

Η καμπάνια αναδεικνύει τα καινοτόμα στοιχεία ενός οργανισμού, που με πάνω από 180 χρόνια ιστορίας, συνεχίζει να καινοτομεί. Με πάθος και δυναμισμό η Generali στέκεται καθημερινά δίπλα σε εκατομμύρια ασφαλισμένων ανά τον κόσμο, προστατεύοντας τα όνειρά τους, αλλά και όλα όσα έχουν αξία για αυτούς, μέσα από:

Εξατομικευμένη συμβουλευτική, μέσω ενός καταρτισμένου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων

Ψηφιακά εργαλεία και εξυπηρέτηση 24/7

Καινοτόμες υπηρεσίες ευ ζην

Το κόκκινο της Generali συμβολίζει

τη φροντίδα , με την οποία ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πελατών της, κατανοώντας τις ανάγκες τους

με τον οποίο αναζητά ευέλικτες και καινοτόμες λύσεις την απλότητα που ενσωματώνει στις υπηρεσίες της, ώστε να παραμένουν εύκολα προσβάσιμες

Όπως τονίζει η καμπάνια,

“We are all about simplicity, innovation, empathy, care

We are all about you!”

To νέο βίντεο σηματοδοτεί τη δεύτερη φάση της 360° καμπάνιας της Generali, η οποία ξεκίνησε τον περασμένο Ιούλιο. Η καμπάνια θα προβάλλεται το επόμενο διάστημα σε διαφορετικά μέσα: ραδιόφωνο, τηλεόραση, τύπο καθώς και στα social media, ανοίγοντας έτσι έναν δυναμικό διάλογο με το καταναλωτικό κοινό.

Η κα Μαρία Λαμπροπούλου, Marketing & Communication Manager της Generali τονίζει: «H νέα καμπάνια συμπυκνώνει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά του brand μας που μας κάνουν να ξεχωρίζουμε και καθορίζουν την καθημερινή μας λειτουργία. Το κόκκινο του δυναμισμού, της φροντίδας και του πάθους δεν είναι απλά το χρώμα του λογοτύπου μας, είναι η φιλοσοφία μας, που δίνει την προστιθέμενη αξία σε ό,τι κι αν κάνουμε. Χάρη σε αυτήν τη φιλοσοφία μπορούμε να διεκδικούμε το προνόμιο να είμαστε συνοδοιπόροι των πελατών μας, να δίνουμε λύσεις που τους διευκολύνουν καθημερινά και όχι απλώς μία υπόσχεση για κάλυψη σε μία δύσκολη στιγμή της ζωής τους. Αυτή είναι και η ουσία της στρατηγικής μας, να αποτελούμε Lifetime Partners των συνεργατών και των πελατών μας και η νέα καμπάνια υπογραμμίζει αυτήν μας τη δέσμευση».