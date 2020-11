Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει την καθημερινότητα των επιχειρήσεων

Η έρευνα των Eversheds Sutherland και της KPMG International καταδεικνύει κενό γνώσεων και απειλούμενες θέσεις εργασίας εξαιτίας του κινδύνου της κλιματικής αλλαγής

Οι επιχειρήσεις παγκοσμίως αντιμετωπίζουν μια εποχή πρωτοφανών αναταράξεων και μετασχηματισμών, ως άμεση επίπτωση της κλιματικής αλλαγής. Το χρηματοοικονομικό κόστος του κινδύνου κλιματικής αλλαγής, που εκτιμάται ότι ξεπερνάει το US$ 1 τρισ., αποτελεί σημαντική απειλή για τις επιχειρήσεις. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε περισσότερα από 500 διευθυντικά και ανώτερα στελέχη των κορυφαίων εταιρειών του κόσμου από την παγκόσμια δικηγορική εταιρεία Eversheds Sutherland και τον παγκόσμιο οργανισμό επαγγελματικών υπηρεσιών KPMG, αποκάλυψε ότι τα Διοικητικά Συμβούλια και οι διοικήσεις των εταιρειών δεν διαθέτουν το κατάλληλο μείγμα δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή.

Σε ποσοστό 74%, τα ανώτερα στελέχη που λαμβάνουν τις αποφάσεις και συμμετείχαν στην έρευνα τον Αύγουστο του 2020, συμφώνησαν ότι η διοίκηση της εταιρείας τους πρέπει να βελτιώσει τις δεξιότητες που διαθέτει για την αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, διαφορετικά θα υπάρξουν προβλήματα με τις θέσεις εργασίας. Η έρευνα αποκάλυψε ότι 78% των στελεχών θεωρούν τον κίνδυνο κλιματικής αλλαγής βασικό παράγοντα για τη διατήρηση της δουλειάς τους τα επόμενα 5 χρόνια.

Τα βασικά ευρήματα της έρευνας αναδεικνύουν και άλλες σημαντικές ανθρώπινες και πολιτισμικές πτυχές του κινδύνου της κλιματικής αλλαγής εντός των επιχειρήσεων:

Το ένα τέταρτο εργάζονται για εταιρείες που προσφέρουν μισθολογικά κίνητρα στους διευθυντές για την επίτευξη των στόχων μείωσης της χρήσης του άνθρακα.

Το 40% αναγνωρίζουν ότι οι εργαζόμενοί τους εγκαταλείπουν τη θέση τους επειδή δεν είναι ευχαριστημένοι με τις κλιματικές επιδράσεις του εργοδότη τους.

Το ένα τρίτο ανέφεραν ότι οι εργαζόμενοι έχουν εκφράσει ενεργά τη δυσαρέσκειά τους για τις κλιματικές επιδράσεις του εργοδότη τους.

Το 14% των ερωτηθέντων ανέφεραν ότι είναι πιο δύσκολο να προσελκύσουν και να προσλάβουν νέους λόγω των απόψεών τους σχετικά με τις κλιματικές επιδράσεις της εταιρείας.

Η έκθεση με τα λεπτομερή ευρήματα της έρευνας, “Climate change and corporate value: What companies really think” δημοσιεύθηκε στη συνάντηση «Green Horizon Summit» (11 Νοεμβρίου 2020), που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά αντί του συνεδρίου “2020 United Nations Climate Change Conference – COP26” που πλέον έχει προγραμματιστεί για το 2021.

Με αφορμή την έρευνα η Έφη Κατσούλη, Γενική Διευθύντρια της KPMG στην Ελλάδα σχολίασε «Η κλιματική αλλαγή είναι ήδη εδώ και επηρεάζει την καθημερινότητα των επιχειρήσεων καθώς και τα μελλοντικά σχέδιά τους. Η ορθή διαχείριση των επιχειρησιακών κινδύνων επιβάλλει την ένταξη της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της στις αναλύσεις κινδύνου (Enterprise Risk Assessments) που διενεργούν τακτικά οι ώριμες επιχειρήσεις. Όμως το γεγονός ότι η πρόσφατη αυτή έρευνα καταδεικνύει την ενδεχόμενη αδυναμία των επιχειρήσεων να αντιμετωπίσουν τον επερχόμενο κίνδυνο με τις υφιστάμενες δεξιότητες που συγκεντρώνουν τα στελέχη τους σήμερα, πρέπει να προβληματίσει σοβαρά τις διοικήσεις των επιχειρήσεων ώστε να λάβουν σύντομα τα απαραίτητα μέτρα για την κατάλληλη ανάπτυξη του προσωπικού τους με στόχο να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις που διαφαίνονται στον ορίζοντα».

Ο Dr. Mark Carney, Ειδικός Απεσταλμένος των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Δράση και την Οικονομία και Μέλος του Συμβουλίου του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, και πρώην Διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, σημειώνει στον πρόλογο της έκθεσης:

«Θα παρότρυνα τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών να διεξάγουν ενεργό διάλογο σχετικά με τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που προκύπτουν για την επιχείρησή τους λόγω της κλιματικής αλλαγής, να αναζητήσουν τη διαθέσιμη βοήθεια και να δράσουν έγκαιρα για να περιορίσουν τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής και να τους μετατρέψουν σε εμπορικές ευκαιρίες. Η εστίαση τους θα βοηθήσει να ανακοπεί η τραγωδία που διαφαίνεται στον ορίζοντα, δημιουργώντας τα βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα που απαιτεί η κοινωνία και που αξίζουν οι μελλοντικές γενιές».

«Ο κίνδυνος της κλιματικής αλλαγής αποτελεί ένα πρόβλημα ύψους US$ 1 τρισ. το οποίο πρέπει να διαχειριστούν οι εταιρείες. Δεν πρόκειται μόνο για τις φυσικές επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής, αλλά και για τον μεταβατικό κίνδυνο αποτυχίας μείωσης της χρήσης του άνθρακα με βιώσιμο τρόπο και συνεπώς απώλειας σημαντικών εταίρων, όπως οι επενδυτές και οι πελάτες», σχολιάζει η Michelle T. Davies, International Head of Clean Energy & Sustainability στην Eversheds Sutherland. «Η έρευνα αναδεικνύει ένα σημαντικό κενό: τρία τέταρτα των στελεχών θεωρούν ότι ο κίνδυνος της κλιματικής αλλαγής αποτελεί απειλή για τη δουλειά τους, ενώ μόλις σε ποσοστό 26% παραδέχτηκαν ότι διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες για να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο. Οι εταιρείες πρέπει να αναβαθμίσουν τις δεξιότητες του προσωπικού τους και να εφαρμόσουν στρατηγικά σχέδια για τον περιορισμό των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής. Οι εταιρείες πρέπει να συνεργαστούν με τον νομικό κλάδο ώστε να εφαρμόσουν αυτά τα σχέδια – πράττοντάς το θα επιτύχουν την μετάβαση καθώς και σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας τους».

«Λόγω της αναγνώρισης του κινδύνου της κλιματικής αλλαγής στο επιχειρηματικό τοπίο, υπάρχει πλέον πολύ μεγαλύτερη έμφαση στη μείωση της χρήσης του άνθρακα, και συνεπώς, οι εταιρείες πρέπει να υιοθετήσουν μια φιλοσοφία λύσεων ώστε να αναπτύξουν βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα. Επομένως, θα χρειαστεί να αναβαθμίσουν τις δεξιότητες των Διοικητικών Συμβουλίων, της διοίκησης και του προσωπικού σε τομείς όπως των συμφωνιών αγοραπωλησίας ενέργειας (PPA), της ενεργειακής αποδοτικότητας και της κυκλικής οικονομίας», συμπληρώνει ο Mike Hayes, Global Head of Renewables της KPMG International και Head of Climate Change & Decarbonization της KPMG IMPACT. «Επίσης, έχει αναδυθεί ένα ολότελα νέo χρηματοοικονομικό περιβάλλον που επικεντρώνεται στα πράσινα ομόλογα και άλλα παρόμοια προϊόντα για να παρέχει την απαραίτητη ρευστότητα».

Μεθοδολογία

Η έρευνα της παρούσας έκθεσης πραγματοποιήθηκε εκ μέρους της Eversheds Sutherland και της KPMG International Limited από την ανεξάρτητη εταιρεία ερευνών Explain the Market Ltd. Συμμετείχαν διευθυντικά και ανώτερα στελέχη από 509 κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως μέσω ενός διαδικτυακού ερωτηματολογίου τον Αύγουστο του 2020. Η έρευνα περιλάμβανε κορυφαίες εταιρείας από τέσσερις βασικές αγορές (Ασία, Ευρώπη, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες) και εννιά βασικούς κλάδους (αυτοκινητοβιομηχανία, λιανική, ενέργεια και φυσικοί πόροι, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, υγεία και βιοεπιστήμες, υποδομές και ακίνητα, βιομηχανική μεταποίηση, τεχνολογία, ΜΜΕ και τηλεπικοινωνίες, μεταφορές, ταξίδια και αναψυχή).

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τους κώδικες δεοντολογίας MRS και ESOMAR. Επιπλέον, έγιναν ατομικές συνεντεύξεις σε βάθος με εννέα από τους πιο σημαντικούς πρωτοπόρους σε θέματα κλιματικού κινδύνου και βιωσιμότητας.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε εν μέρει εκ μέρους της KPMG IMPACT, μιας νέας πρωτοβουλίας που εγκαινίασε η KPMG. H KPMG IMPACT συγκεντρώνει επαγγελματίες και ειδικούς από εταιρείες του παγκόσμιου οργανισμού της KPMG, για να στηρίξουν την εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.