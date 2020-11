Κεφάλαια 2,5 δισ. μάζεψαν οι insurtech στο τρίμηνο

της Ελενας Ερμείδου

2,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε 104 συμφωνίες κατά το τρίτο τρίμηνο του 2020 συγκέντρωσαν συνολικά οι nsurtech εταιρείες σύμφωνα με την Willis Towers Watson.

Η συνολική αξία τους αξία αυξήθηκε 63%, υψηλότερη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ ο αριθμός των συμφωνιών αυξήθηκε κατά 41%.

Σταθερές προοπτικές προσφοράς εμφανίζουν οι επενδυτές τόσο για νέες όσο και για ώριμες εταιρείες . Ωστόσο το επίπεδο χρηματοδότησης για τις insurtech που αναζητούν επενδύσεις στο εύρος των 20 με 50 εκατομμυρίων δολαρίων διευρύνθηκε

Έξι μεγάλοι γύροι ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων ή περισσότερο αντιστοιχούσαν σε περισσότερα από τα δύο τρίτα της συνολικής χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των insurtech, Bright Health, Ki, Next Insurance, Waterdrop, Hippo και PolicyBazaar.

This was driven by a disproportionate amount of L&H funding in the larger rounds, accounting for three of the six biggest deals and 49% of funding.

Επί του συνόλου σε μικρούς κύκλους, κυριάρχησαν οι επενδυτές που δεν ανήκουν στον κλάδο των ασφαλειών συμπεριλαμβανομένου των venture capital, private equity. Κατά το τέλος και σε μεγαλύτερους κύκλους κυριάρχησαν οι αντ/ασφαλιστές.

Κυριάρχησαν στο πρώτο τρίμηνο οι επενδύσεις του κλάδου Περιουσίας & Ατυχημάτων, ωστόσο αυξήθηκαν τα επενδυτικά μερίδια στο κλάδο Υγείας & Ζωής κατά τρεις μονάδες, στο 30%.

Αυτό οφείλεται σε ένα δυσανάλογο ποσό χρηματοδότησης προς το κλάδο Υγείας & Ζωής κύκλους, αντιπροσωπεύοντας τρεις από τις έξι μεγαλύτερες συμφωνίες και το 49% της χρηματοδότησης.