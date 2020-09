EY: Το 5G και το μεγάλο επενδυτικό μέλλον που ανοίγεται

Real photo, not a a montage. Concept photo for 5G and COVID-19 conspiracies.

Η προσαρμογή των τεχνολογικών δυνατοτήτων και των βέλτιστων διεθνών πρακτικών, στις εγχώριες κλαδικές ανάγκες, είναι κομβικής σημασίας Παρά το γεγονός ότι αναμένεται ραγδαία αύξηση των επιχειρήσεων που θα επενδύουν στο 5G κατά την επόμενη τριετία (69% σε σχέση με 15% σήμερα), λιγότερες από τις μισές (48%)έχουν τη βεβαιότητα ότι θα μπορέσουν να προχωρήσουν σε λύσεις δικτύων InternetofThings (IoT). Τρεις στις τέσσερις, μάλιστα, θεωρούν ότι για να είναι επιτυχής η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, θα πρέπει να αναθεωρήσουν το τρέχον λειτουργικό τους μοντέλο. Αυτά είναι τα κύρια ευρήματα της έρευνας της EY, Maximizing the 5G opportunity for enterprise, σχετικά με τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν τα δίκτυα 5G, στην οποία συμμετείχαν περισσότερες από 1.000 επιχειρήσεις παγκοσμίως. Η έρευνα διαπιστώνει ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων (74%) πιστεύει ότι οι λύσεις 5G θααποτελούν μέρος των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων τους, μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. Ωστόσο, στην παρούσα φάση, οι περισσότερες από αυτές (67%) είναι σε στάδια δοκιμών ή βρίσκονται σε συζητήσεις για τη διενέργεια πιλοτικών δοκιμών. Σύμφωνα με την έρευνα, η διστακτική στάση των επιχειρήσεων απέναντι στην υιοθέτηση των εφαρμογών 5G,πηγάζει,κυρίως, από την έλλειψη γνώσεων σχετικά με την πρακτική εφαρμογή του 5G και την αντίληψη πολλών, ότι αποτελεί απλώς μία αναβάθμιση του δικτύου 4G. Τα στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα, αναγνωρίζουν ως πρόσθετες προκλήσεις, τον τρόπο ενσωμάτωσης του 5G στις υπάρχουσες τεχνολογικές υποδομές των οργανισμών τους, αλλά και τις αντιλήψεις περί χαμηλού βαθμού ωρίμανσης της τεχνολογίας 5G. Η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων πιστεύουν, επίσης, ότι θα χρειαστούν εξωτερική βοήθεια, ώστε να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν επαρκώς τις δυνατότητες του 5G, ενώ το 77% δηλώνουν ότι θα δώσουν προτεραιότητα σε προμηθευτές λύσεων 5G που μπορούν να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξίαως συνεργάτες. Αξίζει να σημειωθεί ότιη πλειοψηφία των επιχειρήσεων αντιμετωπίζουν δυσκολίες εύρεσης του κατάλληλου προμηθευτή 5G. Πρωτοπόροι στις επενδύσεις στο 5G εμφανίζονται σήμερα οι κλάδοι της ενέργειας και της τεχνολογίας, αλλά και oκλάδος της υγείας, που εκτιμάται ότι θα προβεί στις μεγαλύτερες επενδύσεις, μέσα στα επόμενα τρία χρόνια. Σχεδόν οι μισές αμερικανικές επιχειρήσεις σχεδιάζουν να επενδύσουν στο 5G μέσα στον επόμενο χρόνο, σε σύγκριση με 43% στη ζώνη Ασίας-Ειρηνικού και 38% στην Ευρώπη. Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, ο κος Χρήστος Κόκιος, Director στο Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και επικεφαλής του κλάδου Τηλεπικοινωνιών της ΕΥ Ελλάδος, παρατηρεί: «Τα δίκτυα 5G και οι εφαρμογές τους, μπορούν να γίνουν καταλύτης και επιταχυντής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. H έγκαιρη και αποτελεσματική εισαγωγή των δικτύων και εφαρμογών 5G,θα επιτρέψει τον ριζικό μετασχηματισμό ολόκληρων κλάδων της οικονομίας, διαμορφώνοντας νέες υπηρεσίες και επιχειρηματικά μοντέλα και θα αποτελέσει σημείο-κλειδί για την ανάπτυξη και την καινοτομία, αναπροσαρμόζοντας τη θέση τηςελληνικής οικονομίας στον παγκόσμιο χάρτη. Τα αναμενόμενα οφέλη, δεν είναι μόνο οικονομικά, αλλά θα έχουν και σημαντικό αντίκτυποστην ποιότητα ζωής των πολιτών και στη σχέση τους, τόσο με τον ιδιωτικό, αλλά και τον δημόσιο τομέα. Για την επίτευξη των ανωτέρω, είναι κρίσιμη η δημιουργία ενός εγχώριου οικοσυστήματος 5G, με συμμετοχή χρηστών, προμηθευτών εξοπλισμού και κλαδικών λύσεων, τηλεπικοινωνιακών παρόχων και δημοσίων φορέων. Οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα πρέπει να κατανοήσουν τις δυνατότητες που τους παρέχει το 5G, επενδύοντας σε δοκιμές και τη σταδιακή υιοθέτησή του. Οι πάροχοι και οι προμηθευτές λύσεων 5G θα πρέπει να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων, παρουσιάζοντας ολοκληρωμένες, κλαδικά προσαρμοσμένες προτάσεις, που θα στοχεύουν στη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας, στη βάση μίας συνεργατικής σχέσης. Η προσαρμογή των τεχνολογικών δυνατοτήτων και των βέλτιστων διεθνών πρακτικών, στις εγχώριες κλαδικές ανάγκες, είναι κομβικής σημασίας». 5G Ernst&Young επενδύσεις