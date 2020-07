Χρ. Σαρδελής: Η πρόοδος των οικονομιών συμβαδίζει με τον ρυθμό ανάπτυξης της ασφαλιστικής αγοράς

του Βάιου Κρόκου

Το δικό της στίγμα στην διαμορφωθείσα κατάσταση και με άξονα τις προσπάθειες ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας καλείται να δώσει η ελληνική ασφαλιστική αγορά. Αυτό σημείωσε από την πλευρά του, κατά την έναρξη του σημερινού συνεδρίου του Economist “The Silver Tsunami: Overcoming the waves of an ageing population in the shadow of Covid-19”, ο πρόεδρος του Δ.Σ της Εθνικής Ασφαλιστικής κ. Χριστόφορος Σαρδελής. Ανέδειξε μεταξύ άλλων, τον ρόλο που διαδραματίζει διεθνώς η ασφαλιστική βιομηχανία, στηλιτεύοντας μεταξύ άλλων το δομικό πρόβλημα της χώρας όσον αφορά τις αποταμιεύσεις.

Όπως σημείωσε κατά την ομιλιά του:

Ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα θέματα που απασχολούν πλέον την παγκόσμια κοινότητα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Δ.Σ της Εθνικής Ασφαλιστικής, κ. Χριστόφορο Σαρδελή και αποτελεί γενική αλήθεια πως παρά το κοινό σοκ που επέφερε ο COVID -19 τα αποτελέσματα μπορεί να είναι διαφορετικά ανά χώρα, κάτι που εξαρτάται από την διαφορετική πολιτική αντίδραση. Για παράδειγμα, εντελώς είναι τα αποτελέσματα αν συγκρίνει κανείς την Ελλάδα και την Σουηδία.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον κ. Σαρδελή, εντυπωσιακή είναι η ταχύτητα με την οποία αναθεωρούνται οι προβλέψεις και οι εκτιμήσεις για την πορεία των οικονομιών – όπως συμβαίνει τον τελευταίο καιρό, παραθέτοντας τα πρόσφατα δυσοίωνα στοιχεία της Κομισιόν.

Όπως σημείωσε, πάντως, τα στοιχεία αναθεωρούνται όσο βγαίνουν στην επιφάνεια νέα στοιχεία – ειδήσεις (πχ εμβόλιο της Οξφόρδης). Ανεξάρτητα όμως με την πορεία της πανδημίας, ο κ. Σαρδελής έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τις συνέπειες του εν εξελίξεις εμπορικού πολέμου. Ανέδειξε επίσης και τις προκλήσεις της επόμενης μέρας, η οποία πιθανόν να περιέχει ξανά ζητήματα δημοσίου χρέους.

Αναφορικά με την Ελλάδα

Μιλώντας για τα τεκταινόμενα στην ελληνική οικονομία, ο κ. Σαρδελής τόνισε πως η ατζέντα των μεταρρυθμίσεων παραμένει στο προσκήνιο, καθώς δεν έχουν επιτευχθεί τα απαραίτητα βήματα που απαιτούνταν.

Ανέδειξε επίσης γνωστά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας όπως το ασταθές φορολογικό πλαίσιο, τα ελλείμματα των Ταμείων και το κρίσιμο δημογραφικό πρόβλημα. Θετικό για την Ελλάδα είναι το αποτύπωμα της συμφωνίας για το Ταμείο Ανάκαμψης, σύμφωνα με τον κ. Σαρδελή, σχολιάζοντας το ύψος επιχορηγήσεων και δανείων που αναλογούν.

Ωστόσο, όπως τόνισε, οι συνέπειες του COVID-19 φέρνουν ως μεγάλη ανάγκη την στήριξη της απασχόλησης στις υπάρχουσες δομές. Υπάρχει η ανάγκη για ισορροπία «και να αμβλύνουμε τον πόνο που υπάρχει αυτή τη στιγμή και ταυτόχρονα να επιταχύνουμε διαδικασίες των αλλαγών».

Ο ρόλος της ασφαλιστικής αγοράς στη μελλοντική οικονομία

«Είναι ανάγκη να δούμε σοβαρά τον ρόλο που θα παίξει η ιδιωτική ασφάλιση στην ελληνική οικονομία», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Η ασφαλιστική αγορά διεθνώς γνωρίζει να διαχειρίζεται κινδύνους, αποταμιεύσεις και να επενδύει τα χρήματα των ασφαλισμένων με σωστό τρόπο. Είναι λίγο αγνοημένο αυτό στην Ελλάδα. Υπάρχει μια τεράστια ακαδημαϊκή βιβλιογραφία που δείχνει ότι η πρόοδος και η ανάπτυξη μιας οικονομίας συμβαδίζει με τον ρυθμό και το μέγεθος της ιδιωτικής ασφαλιστικής αγοράς», σημείωσε.

«Πρέπει να γίνεται καλύτερη εκτίμηση όλων των κινδύνων που είναι εκτεθειμένη μια οικονομία, με καλύτερο τρόπο. Η Ελλάδα έχει δομικό πρόβλημα στο θέμα της αποταμίευσης. Η ιδιωτική αποταμίευση είναι πάρα πολύ χαμηλή και λόγω αυτού οι απαιτούμενες επενδύσεις πρέπει να χρηματοδοτηθούν είτε με εξωτερικά δάνεια κλπ», σημείωσε, λέγοντας πως τα τελευταία 10 χρόνια στην χώρα γίνεται αποεπένδυση.