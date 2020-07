Αλ. Σαρρηγεωργίου: Παραμένουμε ανασφάλιστοι αλλά υπάρχουν τάσεις αύξησης για ασφάλιση Υγείας

του Βάιου Κρόκου

Γνωστές στρεβλώσεις, προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες με τις οποίες μπορεί να αναδειχθεί ο θεσμός της ιδιωτικής ασφάλισης επεσήμανε από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ, κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου σε ειδικό πάνελ στο συνέδριο του Economist “The Silver Tsunami: Overcoming the waves of an ageing population in the shadow of Covid-19”.

Τόνισε για την ανάγκη να υπάρξουν συμπράξεις (ΣΔΙΤ) για καλύψεις έναντι της πανδημίας, μίλησε για το υψηλό κόστος που επωμίζονται οι Έλληνες στον τομέα της Υγείας αναδεικνύοντας παράλληλα για μια ακόμη φορά το γεγονός πως παραμένουμε ανασφάλιστοι.

Ειδικότερα, όπως σημείωσε πολλοί και καταστροφικοί είναι οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν, πλην των συνεπειών του COVID-19. Κρίσιμοι κίνδυνοι αποτελούν το δημογραφικό – συνταξιοδοτικό ή οι καταστροφικοί σεισμοί.

“Ιδιαιτερότητα της πανδημίας είναι ότι χτυπάει παντού και πολλούς ταυτόχρονα. Τόσο σε θέματα Υγείας όσο και σε θέματα διακοπής επιχειρηματικών εργασιών, είναι απαραίτητες οι συμπράξεις με το Δημόσιο ο οποίος πρέπει να είναι ο τελικός αντασφαλιστής”, σημείωσε.

“Το προηγούμενο διάστημα, ασφαλιστικές εταιρείες επέκτειναν τις καλύψεις τους και στήριξαν τους ασφαλισμένους όταν χρειάστηκε”, συμπλήρωσε.

Ενδιαφέρον για ασφάλιση Υγείας, μετά την πανδημία

Για μια ακόμη φορά, ανέδειξε το ζήτημα ότι στην Ελλάδα «παραμένουμε ανασφάλιστοι», ενώ επί τάπητος έθεσε για μια ακόμη φορά το υψηλό κόστος στην Υγεία, όταν «το 2018 πληρώσαμε 14,5 δις για την υγεία και από αυτά καλύφθηκαν 500 εκατ. από την ιδιωτική ασφάλιση και οι πολίτες πλήρωσαν 5,5 δισεκατομμύρια από την τσέπη τους. Τα υπόλοιπα 8 δισ τα πλήρωσε το κράτος».

Μόνο 1,5 εκατ. Έλληνες έχουν συμπληρωματικά ιδιωτική ασφάλιση. Ωστόσο τόσο στην οικονομική κρίση το ποσοστό που έχουν ιδιωτική ασφάλιση δεν μειώθηκε όσο και τώρα με την πανδημία υπάρχουν τάσεις αύξησης παρά την σχετική στήριξη του Δημοσίου (για τις ανάγκες του COVID-19), όπως τόνισε.

Από την άλλη πλευρά, όπως τόνισε ο κ. Σαρρηγεωργίου λείπουν τα φορολογικά κίνητρα όπως πχ να εκπίπτει το ασφάλιστρο στην αγορά ασφάλισης Υγείας.

Καταλήγοντας, ο κ. Σαρρηγεωργίου μίλησε για τις διαβουλεύσεις με τον Υπουργό Υγείας κ. Κικίλια που ξεκίνησαν πριν το ξέσπασμα της πανδημίας αναφορικά με προτάσεις για συμπράξεις στην Υγεία με στόχο η ιδιωτική ασφάλιση να γίνει ακόμα πιο φθηνή και προσιτή…