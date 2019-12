Πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης για αναβάθμιση συγκοινωνιών και ενίσχυση της οδικής ασφάλειας

Σειρά πρωτοβουλιών για την αναβάθμιση των συγκοινωνιών και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστας Αχ. Καραμανλής, από το βήμα του Συνεδρίου του 3rd Auto Forum, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου στο Divani Apollon Palace & Thalasso, με τίτλο: «Η αυτοκίνηση σε σταυροδρόμι!».

Ο κ. Καραμανλής ειδικότερα ανέφερε ότι έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία για την προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων για τα ΜΜΜ, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η ίδια Τράπεζα θα χρηματοδοτήσει με 450 εκατ. ευρώ, πλάνο για παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο της χώρας σε θέματα ασφάλειας. Ο ίδιος, επεσήμανε ότι η Κυβέρνηση θα δώσει κίνητρα για την αντικατάσταση των παλαιάς τεχνολογίας, ρυπογόνων οχημάτων, με νέα, αντιρυπαντικής τεχνολογίας, και στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται η δυνατότητα μείωσης των υπερβολικών δασμών εισαγωγής. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Κυβέρνηση εστιάζει στην ολοκλήρωση των μεγάλων έργων υποδομής.

Από το βήμα του 3rd Auto Forum ο κ. Γεώργιος Βασιλάκης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων & Δικύκλων (ΣΕΑΑ), παρουσίασε τις παθογένειες του υφιστάμενου καθεστώτος που συντηρεί την κυκλοφορία «γηρασμένων» οχημάτων 20ετίας και προχώρησε σε συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Συγκεκριμένα, πρότεινε την μείωση του τέλους ταξινόμησης στα «καθαρά» αυτοκίνητα, τη μείωση του φόρου και στα εταιρικά αυτοκίνητα υψηλότερου κόστους (άνω των 40.000 ευρώ), την κατάργηση των τεκμηρίων, την επιβολή ελέγχων λειτουργίας των ΚΤΕΟ, την εφαρμογή Ηλεκτρονικού Μητρώου Οχημάτων, όπως και την αυτοματοποίηση των ελέγχων κυκλοφορίας στα κέντρα των πόλεων.

Το 3rd Auto Forum διοργανώθηκε από την Εthos Events σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», το οικονομικό και επιχειρηματικό portal banks.com.gr και το περιοδικό ΧΡΗΜΑ, και τελούσε υπό υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων & Δικύκλων (ΣΕΑΑ), της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, της Hellastron, του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και του Συνδέσμου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων.

