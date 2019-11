Εγκαίνια έκθεσης της Μίνας Παπαθεοδώρου-Βαλυράκη και της Yumi Hogan στον Χώρο Τέχνης «ΣΤΟart ΚΟΡΑΗ»

Την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκαν στον Χώρο Τέχνης «ΣΤΟart ΚΟΡΑΗ» της Εθνικής Ασφαλιστικής, τα εγκαίνια της έκθεσης της κας Μίνας Παπαθεοδώρου-Βαλυράκη και της κας Yumi Hogan, με τίτλο “Women in the Arts: A Dialogue about Nature and Environment“.

Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν – μεταξύ άλλων – ο κυβερνήτης του Maryland και σύζυγος της κας Hogan, κ. Larry Hogan, η Πρόεδρος του National Museum of Women in the Arts της Washington DC, κα Carol Mathews Laskaris, καθώς και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου. Ακόμη, τα εγκαίνια τίμησαν με την παρουσία τους ο γ.γ. Πολιτισμού, κ. Γιώργος Διδασκάλου και ο πρέσβης της Νότιας Κορέας, κ. Soosuk Lim, μετά της συζύγου του.

Η κα Mary Mochary, Art Critic Ambassador Senator και former Mayor of Montclair New Jersey, μίλησε για τις δύο καλλιτέχνιδες επισημαίνοντας τους κώδικες και τις προσεγγίσεις της τέχνης τους, το διάλογο τους με τη φύση, η κάθε μια βάσει της κουλτούρας της – η Μίνα της δυτικής και η Υumi της Άπω Ανατολής. Τόνισε επίσης πόσο συμπληρωματική είναι η τέχνη τους από τον «ψίθυρο στην κραυγή» και «από την ηρεμία στην ένταση».

Από τη Διοίκηση της Εθνικής Ασφαλιστικής παρευρέθηκαν στα εγκαίνια ο Διευθυντής Εταιρικής Επικοινωνίας, Marketing & Bancassurance, κ. Γιάννης Σηφάκης και η Υποδιευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας, κα Μαρία Κόρακα.

Στο πλαίσιο του χαιρετισμού του, ο κ. Σηφάκης αναφέρθηκε στο μήνυμα της πολιτιστικής ανταλλαγής “Γυναίκες στην Τέχνη” επισημαίνοντας την παγκόσμια διάσταση της τέχνης, αλλά και στην ιδιαίτερη τιμή του να φιλοξενούνται στον Χώρο Τέχνης «ΣΤΟart ΚΟΡΑΗ» της Εθνικής Ασφαλιστικής, καλλιτέχνες διεθνούς αναγνώρισης.

Η σπουδαία κεραμίστρια κα Ελένη Βερναρδάκη, καθώς και οι φίλοι της κας Μίνας Βαλυράκη, κκ. Δέσποινα Γιαννακόπουλου, Γεωργία Σαμάρα, Βασίλης Αποστολόπουλος, Δημήτρης και Τζένη Κρεμαστινού, Σούλα Παπουτσίδη, Γιώργος Λυμπεράκης και Γιώργος και Μαίρη Κίκιζα βρέθηκαν στη λαμπερή εκδήλωση, ενώ παρόντες ήταν επίσης οι κκ. Λίζα Εβερτ, Ιλεάννα Έβερτ, Θανάσης και Λίνα Παπαθεοδώρου, Λόλα Νταϊφά, Πάρις Αμοργινός, Βαγγέλης και Μαρίνα Καποπούλου, Φάνης Σιαντής, Έρση Πίττα, Θόδωρος Στάθης, Γιάννης Βαθυλάκης, Αντώνης Γκουλούσης Μαριαλένα Τουρκολιά, Φώτης Πεχλιβανίδης, Δημήτρης Γκοσμάνης και Νίκος Παπουτσίδης.