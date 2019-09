Μεγάλη εκδήλωση για το insuring mobility διοργανώνει η Insurance Europe

Η Insurance Europe ανακοίνωσε ότι διοργανώνει εκδήλωση που τιτλοφορείται «Insuring mobility – Today and tomorrow» , στις 16 Οκτωβρίου 2019 στις Βρυξέλλες.

Στην εκδήλωση η οποία θα γίνει στο κτήριο «Representation of the State of Hessen», στην οδό Montoyer 21, θα συμμετάσχουν πολλοί ομιλητές, συμπεριλαμβανομένων Ευρωπαίων αξιωματούχων χάραξης πολιτικής, εκπροσώπων χρηστών των υπηρεσιών mobility καθώς και του ασφαλιστικού κλάδου.

Οι ομιλητές θα θέσουν επί τάπητος δύο θέματα – κλειδιά που απασχολούν τους ασφαλιστές: Πρώτον την πρόσβαση σε δεδομένα οχημάτων και δεύτερον την αυξητική τάση στην προτίμηση ελαφρών ηλεκτρικών οχημάτων, όπως τα ηλεκτρικά ποδήλατα, μηχανάκια κ.ά.

Θα ακολουθήσει networking cocktail.

Οι επιβεβαιωμένοι ομιλητές:

Ismail Ertug, MEP

Gabriel Bernardino, EIOPA

Joanna Szychowska, European Commission

Steve Ryan, European Commission

Chris Carroll, Fédération Internationale de l’Automobile

Alexis Merkling, Fédération Française de l’Assurance

Ceri Woolsgrove, European Cyclists Federation

Daniel John, HUK Coburg, Germany

Michaela Koller, Insurance Europe.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής πατήστε εδώ