KPMG: Χωλαίνουν οι επενδύσεις σε Fintech

Η παγκόσμια χρηματοδότηση του Fintech ξεκίνησε σε χαμηλούς ρυθμούς το α’ εξάμηνο του 2019, με επενδύσεις US$ 37,9 δισ. παγκοσμίως μέσω 962 συμφωνιών. Το α’ εξάμηνο του 2019 παρουσιάζει καθοδικές τάσεις στα μέσα του, αποτυπώνοντας μια πτώση στις συμφωνίες μαμούθ σε σύγκριση με το 2018, σύμφωνα με την Pulse of Fintech H1’19, την εξαμηνιαία έκθεση για τις παγκόσμιες τάσεις στις επενδύσεις Fintech που δημοσιεύει η KPMG.

Οι μεγαλύτερες συμφωνίες μέχρι στιγμής για το 2019 αφορούν μεγάλες εξαγορές και συγχωνεύσεις, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς της Dun & Bradstreet με έδρα στις ΗΠΑ ύψους US$ 6,9 δισ., την εξαγορά της Concardis στη Γερμανία ύψους US$ 6 δισ. και την εξαγορά της γαλλικής eFront ύψους US$ 1,3 δισ. Το κλείσιμο και άλλων μαζικών συμφωνιών στο άμεσο μέλλον φαίνεται επίσης πιθανό, μεταξύ των οποίων η εξαγορά της Worldplay από την Fidelity (US$ 43 δισ.), η εξαγορά της First Data από την Fiserv (US$ 22 δισ.) και η συγχώνευση της Global Payments με την Total System Services (US$ 21,5 δισ.).

Οι περιοχές που προσελκύουν σημαντική χρηματοδότηση fintech συνέχισαν να διαφοροποιούνται, με μεγάλες συμφωνίες κατά το α’ εξάμηνο του 2019 να προέρχονται από τη Γαλλία, την Αργεντινή, τον Καναδά, την Κίνα, τη Γερμανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ποικιλία των περιοχών αυτή πιθανόν να βοήθησε στη διατήρηση της δυναμικότητα των επενδύσεων fintech παρά την έλλειψη μεγάλων συμφωνιών σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Οι επενδυτές fintech σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές παρέμειναν εστιασμένοι με έναν μικρότερο αριθμό μεγάλων συμφωνιών, συμβαδίζοντας με τις επενδυτικές τάσεις που παρατηρούνται γενικότερα.

«Η εισαγωγή της ανοιχτής τραπεζικής (open banking) αναδύεται σε σημαντικό παράγοντα των επενδύσεων fintech, ταυτόχρονα με τις ευκαιρίες που δημιουργούν τεχνολογίες όπως η μηχανική μάθηση και η τεχνητή νοημοσύνη», αναφέρει ο Ian Pollari, Global Fintech Co-Leader της KPMG International. «Παρατηρούμε την ανάπτυξη τομέων όπως το wealthtech και proptech, καθώς και την αυξανόμενη συμμετοχή των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών που επιδιώκουν να αξιοποιήσουν την βαθιά πληροφόρηση που έχουν για τους πελάτες τους ώστε να επεκτείνουν τη διείσδυσή τους στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες».

Βασικά σημεία της έρευνας για το 2019

— Οι παγκόσμιες επενδύσεις fintech υποχώρησαν σε σχέση με τους περσινούς ρυθμούς – από US$ 120 δισ. το 2018 σε μόλις US$ 37,9 δισ. στα μέσα του 2019. Η πτώση αυτή ενδέχεται να είναι πρόσκαιρη, λαμβάνοντας υπόψη τις μαζικές συμφωνίες συγχωνεύσεων και εξαγορών που επίκεινται.

— Η συμμετοχή μεγάλων εταιρειών στις επενδύσεις σε κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών, που ανήλθε στο εκπληκτικό ύψος των US$ 25,3 δισ. το 2018, υποχώρησε σε μόλις US$ 4,75 δισ. το α’ εξάμηνο του 2019, καθώς οι μεγάλες εταιρείες και οι κλάδοι επιχειρηματικών κεφαλαίων τους έκαναν ένα διάλειμμα στη δραστηριότητα μεγάλων συμφωνιών.

— Οι εταιρείες ιδιωτικού μετοχικού κεφαλαίου διατήρησαν τον ιλιγγιώδη ρυθμό των επενδύσεων που

σημειώθηκε το 2018 – με ώθηση από τη συνεχιζόμενη ωρίμανση του τομέα του fintech και τις επακόλουθες επενδυτικές ευκαιρίες σε ηγέτες της κατηγορίας. Οι παγκόσμιες επενδύσεις ιδιωτικού κεφαλαίου ανήλθαν σε πάνω από US$ 1,9 δισ. το α’ εξάμηνο του έτους.

— Η δραστηριότητα εξαγορών και συγχωνεύσεων φαίνεται να κάνει μια παύση το β’ τρίμηνο του 2019, με λιγότερο από US$ 4 εκατ. παγκοσμίως έναντι US$ 20 δισ. το α’ τρίμηνο. Η «ηρεμία» αυτή αναμένεται τα αντιστραφεί γρήγορα, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες ανακοινώσεις σχετικά με τις συμφωνίες για τις Worldpay, First Data και Total System Services που αναμένεται να ολοκληρωθούν το β’ εξάμηνο του 2019.

— Έχει σημειωθεί αισθητή πτώση στις συνολικές επενδύσεις στους τομείς του blockchain και των κρυπτονομισμάτων μέχρι στιγμής φέτος, με τις επενδύσεις να υποχωρούν από τα US$ 5 δισ. μέσω 586 συμφωνιών το 2018, σε μόλις US$ 1 δισ. μέσω 171 συμφωνιών το α’ εξάμηνο 2019.

— Ο όγκος των επενδύσεων στον κλάδο του insurtech συρρικνώθηκε δραματικά κατά το α’ εξάμηνο του 2019, με τη χρηματοδότηση πρώιμου σταδίου να βυθίζεται. Οι συνολικές επενδύσεις στον τομέα του insurtech μειώθηκαν από τα US$ 7,6 δισ. το 2018 σχεδόν στα US$ 1,1 δισ. το α’ εξάμηνο 2019.

Οι επενδύσεις παραμένουν ισχυρές στις ΗΠΑ

Μετά από μια χρονιά ρεκόρ σε όρους όγκου και αξίας, οι συνολικές επενδύσεις στο fintech παρέμειναν ισχυρές στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του α’ εξαμήνου 2019, καταγράφοντας US$ 18,3 δισ. μέσω 470 συμφωνιών, ωθούμενες σε μεγάλο βαθμό από ένα δυναμικό πρώτο τρίμηνο. Η δραστηριότητα εξαγορών και συγχωνεύσεων ήταν εξαιρετικά ισχυρή στις ΗΠΑ το α’ εξάμηνο του 2019 – με 5 από τις κορυφαίες συμφωνίες να αφορούν τις ΗΠΑ (Investment Technology Group: US$ 1 δισ., CSI Enterprises:

US$ 600 δισ., PIEtech: US$ 500 εκατ., IQMS: US$ 425 εκατ. και Viteos Fund Services: US$ 330 εκατ.).

Οι επενδύσεις VC που εστιάζουν στο fintech άγγιξαν επίπεδα ρεκόρ στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του β’ τριμήνου 2019, ενισχυμένες από γύρους χρηματοδότησης που άντλησαν US$ 300 εκατ. για τις Carta και Affirm.

Οι ΗΠΑ παρουσίασαν έναν αυξανόμενο αριθμό κόμβων fintech, με τις 6 κορυφαίες συμφωνίες να αφορούν εταιρείες στις ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων οι: Dun & Bradstreet (Νιου Τζέρσι), Investment Technology Group (Νέα Υόρκη), CSI Enterprises (Φλόριντα), PIEtech (Βιρτζίνια), Onestream Software (Μίσιγκαν) και SoFi (Καλιφόρνια). Ενώ οι πληρωμές παρέμειναν ελκυστικός τομέας για επενδύσεις στις ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια το α’ εξαμήνου 2019 υπήρξε επίσης αυξημένο ενδιαφέρον για συμφωνίες Β2Β – όπως έγινε εμφανές με την εξαγορά από την Mastercard της παγκόσμιας εταιρείας μεταφοράς χρημάτων P2P και B2B Transfast και την εξαγορά από την JPMorgan της εταιρείας τεχνολογίας ιατρικών πληρωμών InstaMed.

Ισχυρές επενδύσεις καταγράφονται στη Λατινική Αμερική και τον Καναδά

Πέρα από τις ΗΠΑ, η Λατινική Αμερική παρέμεινε ισχυρός πόλος έλξης των επενδυτών fintech το 2018 στην αμερικανική ήπειρο. Συγκεκριμένα, στη Βραζιλία σημειώθηκε μεγάλη αύξηση των χρηματοδοτήσεων fintech, καταγράφοντας ρεκόρ στα US$ 500,1 εκατ. μέσω 31 συμφωνιών. Παύση καταγράφηκε στις επενδύσεις fintech στη Βραζιλία κατά το α’ εξάμηνο 2019, ενώ αντιθέτως στην Αργεντινή υπήρξε άνοδος. Η εξαγορά αξίας US$ 725 εκατ. της Prisma Medios de Pago με έδρα στην Αργεντινή από την Advent International υπήρξε μία από τις κορυφαίες συμφωνίες της αμερικανικής ηπείρου κατά το α’ εξάμηνο του 2019.

Ο Καναδάς κατέγραψε ένα ισχυρό α’ εξάμηνο το 2019 στις επενδύσεις fintech, με περισσότερα από US$ 1,55 δισ. να επενδύονται μόνο το β’ τρίμηνο του 2019, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς αξίας US$ 405 εκατ. της Wave Financial με έδρα στο Τορόντο από την H&R Block και την εξαγορά αξίας US$ 844 εκατ. της Solium με έδρα το Calgary (που μετονομάστηκε Shareworks) από την Morgan Stanley, ως μέρος των προσπαθειών τους να διευρύνουν περαιτέρω την γκάμα των υπηρεσιών τους.

Σταθερές οι επενδύσεις στη Ευρώπη κατά το α’ εξάμηνο 2019

Οι ευρωπαϊκές επενδύσεις fintech με συμφωνίες M&A, VC και PE παρέμειναν σταθερές κατά το α’ εξάμηνο 2019, συμβαδίζοντας με τις τάσεις που παρατηρήθηκαν το 2018. Οι συνολικές επενδύσεις κατά το α’ εξάμηνο 2019 ανήλθαν στα US$ 13,2 δισ. Εν τω μεταξύ, ο όγκος των συμφωνιών κατέγραψε πτώση για 6ο διαδοχικό τρίμηνο, καθώς οι Ευρωπαίοι επενδυτές εστίασαν το ενδιαφέρον τους σε γύρους μεταγενέστερων σταδίων και σε πιο ώριμες εταιρείες. Η δραστηριότητα εξαγορών και συγχωνεύσεων (M&A) σημείωσε πτώση από το α’ στο β’ τρίμηνο 2019 – η περιοχή ωστόσο είναι πιθανόν να καταγράψει άλλο ένα τρίμηνο ρεκόρ μόλις ολοκληρωθεί η εξαγορά της Worldpay.

Στην Ευρώπη καταγράφηκαν 10 συμφωνίες fintech αξίας πάνω από US$ 100 εκατ. κατά το α’ εξάμηνο του χρόνου, με την εξαγορά της Concardis στη Γερμανία να πρωταγωνιστεί. Το Ηνωμένο Βασίλειο παρέμεινε στην κορυφή των επενδύσεων fintech στην περιοχή, με 6 από τις 10 κορυφαίες συμφωνίες στην Ευρώπη, μεταξύ των οποίων οι: Greensill Capital (US$ 800 εκατ.), World First (US$ 717 εκατ.), OakNorth (US$ 440 εκατ.), Checkout.com (US$ 230 εκατ.), Iwoca (US$ 196 εκατ.) και WorldRemit (US$ 175 εκατ.).

Οι επενδύσεις εταιρειών ιδιωτικού μετοχικού κεφαλαίου στο fintech συνέχισαν να αυξάνονται στην Ευρώπη κατά το α’ εξάμηνο του 2019. Μόλις στο μέσο του 2019, οι επενδύσεις εταιρειών ιδιωτικού μετοχικού κεφαλαίου στο fintech με έδρα στην Ευρώπη ανήλθαν στα US$ 1,2 δισ., έναντι US$ 1,96 δισ. που καταγράφηκαν συνολικά το 2018.

Απότομη πτώση για τις επενδύσεις fintech στη Ασία

Οι επενδύσεις fintech στην Ασία σημείωσαν δραματική πτώση το α’ εξάμηνο του 2019 – ανήλθαν σε μόλις US$ 3,6 δισ. μέσω 102 συμφωνιών, πόρρω απέχοντας από τα ρεκόρ επενδύσεων το 2018. Στασιμότητα παρατηρήθηκε και στις συμφωνίες μαμούθ κατά το α’ εξάμηνο 2019, ενώ αντιθέτων είχαν ενισχύσει τις συνολικές επενδύσεις του 2018.

Ενώ οι επενδύσεις fintech με έδρα στην Κίνα εμφανίστηκαν σχετικά επιβραδυμένες, στην Ασία το ενδιαφέρον των επενδυτών fintech κατά το α’ εξάμηνο 2019 εστιάστηκε σε άλλες περιοχές. Οι κορυφαίες δέκα συμφωνίες στην Ασία αφορούν εταιρείες από εφτά διαφορετικά κράτη. Πέρα από τέσσερις συμφωνίες στην Κίνα και μία στην Κορέα – ύψους US$ 200 εκατ. που αντλήθηκαν από την Blockchain Exchange Alliance – οι υπόλοιπες συμφωνίες προήλθαν από την Αυστραλία (AirWallex: US$ 100 εκατ.), την Ινδονησία (Akulaku: US$ 100 εκατ.), το Βιετνάμ (Momo: US$ 100 εκατ.) και τη Σιγκαπούρη (GoBear:

US$ 80 εκατ.). Η ποικιλομορφία που παρατηρείται στις συμφωνίες αυτές σηματοδοτεί τη σημαντική αύξηση των κόμβων του Fintech στην περιοχή.

Η αγορά Fintech μεγαλώνει με την έκδοση αδειών εικονικής (virtual) τραπεζικής στο Χονγκ Κονγκ (S.A.R.) της Κίνας. Το Χονγκ Κονγκ (S.A.R.) έκανε σημαντικά άλματα υποστηρίζοντας την ανάπτυξη του fintech κατά το α’ εξάμηνο 2019, με τη Νομισματική Αρχή τους Χονγκ Κονγκ να εκδίδει τις πρώτες οχτώ άδειες εικονικής τραπεζικής (virtual banking). Οι επιχειρήσεις που επιλέχθηκαν εκπροσωπούν ένα μείγμα μη- παραδοσιακών τραπεζικών οργανισμών, μεταξύ των οποίων ασφαλιστικές και τηλεπικοινωνιακές εταιρείες. Ανάμεσα στις εταιρείες που έλαβαν άδειες εικονικής τραπεζικής εκπροσωπούνται και αρκετοί από τους κινεζικούς γίγαντες της τεχνολογίας, όπως η Tencent και η Ant Financial. Η Σιγκαπούρη ανακοίνωσε επίσης ότι θα εκδώσει έως πέντε άδειες ψηφιακής τραπεζικής (digital banking) σε μη- τραπεζικές επιχειρήσεις από άλλους τομείς, όπως οι τηλεπικοινωνίες και οι διαδικτυακές εταιρείες ταξί.

Οι άδειες αυτές αναμένονται να δημιουργήσουν αυξανόμενο ενδιαφέρον για την ανταγωνιστική τραπεζική (challenger banking) στην περιοχή. «Οι νέες άδειες τραπεζικής του Χονγκ Κονγκ (S.A.R.) ενδέχεται να δημιουργήσουν σημαντικές επενδύσεις fintech – όχι μόνο στο Χονγκ Κονγκ, αλλά και σε ολόκληρη την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού», αναφέρει ο Anton Ruddenklau, Global Fintech Co-Leader της KPMG International. «Η άνοδος των ανταγωνιστικών τραπεζών ενδέχεται επίσης να κινητοποιήσει και άλλες εταιρείες, μεταξύ των οποίων και παραδοσιακές εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, να πάρουν πιο συγκεκριμένα μέτρα για να παραμείνουν ανταγωνιστικές. Το βέβαιο είναι ότι αξίζει να παρακολουθεί κανείς την περιοχή για τους επόμενους δώδεκα με δεκαοχτώ μήνες».