woman using smart phone in autonomous car. self driving vehicle. autopilot. automotive technology.

Λύσεις κυβερνοασφάλειας για τα ΙΧ του μέλλοντος αναπτύσσει η Thales Με την συνδρομή της Korea Telecom, και ειδικά με τα ασύρματα συστήματα 5ης γενιάς (5G), τα οποία παρέχουν μεγαλύτερη συνδεσιμότητα στα αυτοκίνητα, η Thales και η TATA Communications επεξεργάζονται νέες λύσεις για την προστασία των δεδομένων – κατά τη στάθμευση ή και εν κινήσει – σε όλες τις συσκευές Internet of Things (IoT). Στις 21 Μαΐου 2019, η Korea Telecom και η Gemalto , μέλος του ομίλου Thales και κορυφαίος προμηθευτής μονάδων IoT στην αυτοκινητοβιομηχανία, λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη ανάπτυξη του τομέα της αυτόνομης οδήγησης κατέληξαν σε σχέδιο συνεργασίας με σκοπό την προώθηση κοινού έργου «Connected Car», για την παροχή μιας ποικίλης και ασφαλούς υπηρεσίας συνδεδεμένων αυτοκινήτων. Η συνεργασία αυτή θα συνδυάσει την υπερσύγχρονη πλατφόρμα συνδεμένων αυτοκινήτων της Νότιας Κορέας, που αναπτύχθηκε από την Korea Telecom, και την τεχνολογία ασύρματων λειτουργικών μονάδων της Thales Digital Identity & Security, η οποία περιλαμβάνει πλέον και την Gemalto. Η IoT πλατφόρμα Tata Communications MOVE™ και η ψηφιακή ταυτότητα «T-Sure» της Thales είναι έτοιμες να «ξεκλειδώσουν» την αξία των δεδομένων που παράγονται από συνδεδεμένες συσκευές όπως αυτοκίνητα και φορτηγά, διατηρώντας παράλληλα την ακεραιότητα και την ασφάλεια των δεδομένων IoT. Η Korea Telecom και η Gemalto, πέρα από την κοινή χρήση των τεχνολογιών που κατέχουν σήμερα, επεκτείνουν τη συνεργασία τους και στα συνδεδεμένα αυτοκίνητα. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, οι εταιρείες σχεδιάζουν να ενσωματώσουν την τεχνολογία GiGΑ Stealth της Korea Telecom στην ασύρματη μονάδα της Gemalto. «Κλειδί της νέας εποχής 5G είναι η ασφάλεια. Η τεχνολογία GiGA Stealth της Korea Telecom χρησιμοποιεί τεχνολογία blockchain για να αντιμετωπίσει μια πιθανή αδυναμία στην ευρεία χρήση του 5G. Πιστεύουμε ότι θα προσφέρει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να απολαμβάνουν ελεύθερα τα οφέλη αυτής της νέας εποχής συνδεσιμότητας. Η Thales, μέσω της Gemalto, έχει την ευκαιρία και την χαρά να συμμετάσχει στο πρόγραμμα GiGA Stealth και προσβλέπουμε στο μέλλον σε περαιτέρω συνεργασία με την Korea Telecom σε πολλούς άλλους τομείς», σημειώνει ο Phillippe Vallee – Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Ψηφιακής Ταυτότητας & Ασφάλειας της Thales Ο Russell Cameron, Διευθυντής Cyber, Consulting & Digital Trust της Thales UK περιγράφει στο βίντεο την κοινή λύση ασφάλειας IοT που αναπτύχθηκε από την Thales και την Tata Communications cyber risk IoT Thales αυτοκίνητα κυβερνοασφάλεια