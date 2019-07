AXA: Εβδομάδα Εταιρικής Υπευθυνότητας με στόχο την υπεύθυνη περιβαλλοντική συμπεριφορά

Εμείς επιλέγουμε το περιβάλλον στο οποίο ζούμε ή εκείνο θα κληροδοτήσουμε στις επόμενες γενιές. Η δύναμη των καθημερινών ενεργειών μας είναι καταλυτική και η γνώση προαπαιτούμενο για να την αξιοποιήσουμε προς τη σωστή κατεύθυνση

Με κύριο όχημα το μότο της Know You Can και συνοδοιπόρους την κυρία Χριστίνα Κονταξή, εξειδικευμένη Περιβαλλοντολόγο, μέλος της ομάδας Blue Growth της Ευρωπαϊκής Κομισιόν και την περιβαλλοντική ομάδα iSea, η ΑΧΑ διοργάνωσε την Εβδομάδα Εταιρικής Υπευθυνότητας εστιάζοντας σε έναν νέο και σημαίνων στρατηγικό πυλώνα, το Περιβάλλον. Ακολουθώντας την πάγια στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητάς της, η Εταιρεία ξεκίνησε τη δράση της στη συγκεκριμένη διάσταση εκπαιδεύοντας τους ανθρώπους της και καλώντας τους να δεσμευτούν ενεργά είτε μέσω ατομικής υπεύθυνης συμπεριφοράς είτε μέσω συλλογικών δράσεων προσφοράς.

Εκπαίδευση

Οι εργαζόμενοι της ΑΧΑ είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε ένα εκτενές σεμινάριο που συντόνισε η κυρία Κονταξή, το οποίο τους βοήθησε να κατανοήσουν σε βάθος τη σημερινή περιβαλλοντική εικόνα και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να αναστείλουμε την επικίνδυνη εξέλιξή της μέσα από τις δικές μας καθημερινές επιλογές. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εξέλιξη της συμπεριφοράς των καταναλωτών και την αύξουσα εν αντιστοιχία πορεία του περιβαλλοντικού αποτυπώματός μας, καθώς και στην ανάγκη για μείωση «ευτελών» υλικών, με μικρή διάρκεια ως προς τη χρήση τους και μεγάλη επικινδυνότητα ως προς την περιβαλλοντική απορρόφησή τους. Επίσης, οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν για τις σωστές πρακτικές ανακύκλωσης και ενημερώθηκαν για τη μεγάλη αξία της κυκλικής οικονομίας και τον ρόλο τους μέσα σε αυτή.

Υπεύθυνη συμπεριφορά επί τω έργω

Όλοι οι εργαζόμενοι της ΑΧΑ Ελλάδας έλαβαν ένα προσωποποιημένο kit εθελοντή, το οποίο τους παρακινούσε για συμμετοχή σε δράσεις της Εταιρείας και, κυρίως, για υπεύθυνη συμπεριφορά. Μέρος του kit ήταν η παροχή ειδικού επαναχρησιμοποιούμενου ποτηριού, το οποίο μπορούν να χρησιμοποιούν καθημερινά, αντικαθιστώντας πλαστικά ποτήρια μίας χρήσης και μειώνοντας με πρακτικό και ξεκάθαρο τρόπο το περιβαλλοντικό αποτύπωμά τους στον χώρο εργασίας. Επίσης, οι συμμετέχοντες της εκπαίδευσης ανέλαβαν ως ατομική εθελοντική ενέργεια, να μεταφέρουν τα κύρια σημεία της υπεύθυνης περιβαλλοντικής στάσης σε άτομα του στενού οικογενειακού ή φιλικού κύκλου τους.

Εκπαίδευση επί τω έργω

Η Εβδομάδα Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΑΧΑ ολοκληρώθηκε με μία συλλογική ενέργεια εθελοντισμού. 97 άνθρωποι της ΑΧΑ ένωσαν δυνάμεις με το Δήμο Σαρωνικού, την ομάδα iSea, τη Χ. Κονταξή για να καθαρίσουν την παραλία Γλύστρα – Λαγονήσι.

Από το 2011, η Εβδομάδα Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΑΧΑ αποτελεί σημείο αναφοράς για την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων του Ομίλου σε όλον τον κόσμο. Στόχος της είναι να ενισχύει συνεχώς τη γνώση και την εξειδίκευση των εργαζομένων της, ώστε να αποτελούν πρεσβευτές μιας καλύτερης ζωής προς τους οικείους, τους πελάτες και το σύνολο της κοινωνίας, προάγοντας τον εθελοντισμό και την υπεύθυνη δράση.