Boeing 737 Max: Ξεπερνούν τα 400 εκατ. οι αποζημιώσεις για τις αεροπορικές τραγωδίες

Οι μεγαλύτερες (αντ)ασφαλιστικές εταιρείες της Ευρώπης βρίσκονται αντιμέτωπες με την καταβολή 404 περίπου εκατομμυρίων ευρώ ως αποτέλεσμα των δύο αεροπορικών τραγωδιών, με τη συντριβή αεροσκαφών τύπου Boeing 737 Max.

Η Munich Re τονίζει πως ενδέχεται να πληρώσει 150 εκατ. ευρώ, μια εκτίμηση που κατά τον CFO της, Christoph Jurecka θεωρείται «αρκετά συντηρητική».

Η Swiss Re μπορεί να καταβάλει περισσότερα από 121 εκατ. ευρώ ενώ η Hannover Re εκτιμά ότι οι αποζημιώσεις μπορεί να ανέλθουν στα 50 εκατ. ευρώ.

Όσο για τις Allianz SE και Zurich Insurance Group AG, ενδέχεται να συμμετάσχουν στον κύκλο των αποζημιώσεων, με το συνολικό ποσό να ξεπερνά τα 81 εκατ. ευρώ.

Προς το παρόν, οι εκτιμήσεις για απώλειες, βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο. Θα χρειαστούν μήνες, αν όχι χρόνια για να οριστικοποιηθούν τα εν λόγω ποσά, την ώρα που το Bloomberg Intelligence εκτιμά πως οι αποζημιώσεις για τα θύματα των συντριβών σε Αιθιοπία και Ινδονησία θα φθάσουν περίπου τα 900.000.000 ευρώ.

Η διεθνής ομάδα εμπειρογνωμόνων που έχει συσταθεί, εξετάζει γιατί το ίδιο μοντέλο συνετρίβη δύο φορές μέσα σε πέντε μόλις μήνες. Το αποτέλεσμα αυτών των ερευνών θα επηρεάσει το ύψος των ποσών που θα καταβληθούν από τους ασφαλιστές.

Μεγάλες (αντ)ασφαλιστικές εταιρείες παγκοσμίως, όπως η American International Group Inc, η Chubb Ltd και η Berkshire Hathaway Specialty Insurance Co αρνήθηκαν να σχολιάσουν σχετικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η «διπλή» καταστροφή που αφορά το μοντέλο 737 Max της Boeing κρίνεται εξαιρετικά ασυνήθιστη καθώς το ίδιο το αεροσκάφος φέρεται να είναι ο πιθανός υπαίτιος των δυστυχημάτων και όχι κάποιο ανθρώπινο λάθος.

Το γεγονός αυτό έδωσε πλεονέκτημα στη Boeing όσον αφορά στην ασφαλιστική της κάλυψη.

Τα συμβόλαια που έχει υπογράψει η εταιρεία – κολοσσός καλύπτουν πολλές μορφές ζημιών.

Για παράδειγμα, η Boeing έχει συνάψει συμβόλαια, που καλύπτουν με πολύ μεγάλα ποσά τη ζημία που προκαλείται κάθε μέρα που τα αεροπλάνα τα οποία έχει κατασκευάσει παραμένουν στο έδαφος.

Έχουν περάσει 45 ημέρες από τις 11 Μαρτίου, όταν η ρυθμιστική αρχή της Πολιτικής Αεροπορίας της Κίνας απαγόρευσε πτήσεις αεροσκαφών τύπου 737 Max στην επικράτειά της. Οι αρχές σε όλο τον κόσμο ακολούθησαν το παράδειγμα της Κίνας μέσα σε λίγες μέρες.

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης της κατασκευάστριας εταιρείας έχει ανώτατο όριο τα 449 εκατομμύρια ευρώ. Μέρος του ποσού αυτού μεταφέρθηκε σε αντασφαλιστές, οι οποίοι ασφαλίζουν τους κινδύνους που αναλαμβάνουν άλλοι ασφαλιστές.

«Η Βοeing δεν σχολιάζει επί της ασφαλιστικής της κάλυψης» δήλωσε ο εκπρόσωπος της εταιρείας Charles Bickers, προσθέτοντας ότι «έχουμε διαρκή επαφή με τους πελάτες μας» και ότι «η προσοχή μας παραμένει στην υποστήριξη αυτών κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου».

Η Swiss Re συγκαταλέγεται μεταξύ εκείνων που καλύπτουν την Ethiopian Airlines. Η αεροπορική έχει συνάψει συμβόλαιο ύψους 296 εκατ. ευρώ. Βάσει αυτού, θα καταβληθούν στην Εthiopian Airlines περίπου 50 εκατ. ευρώ , για το αεροσκάφος που συνετρίβη.

Τα υπόλοιπα χρήματα θα διατεθούν στους συγγενείς των θυμάτων.

Mε πληροφορίες από το businesstimes.com.sg