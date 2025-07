Διοργάνωση ESAs Consumer Protection Day

Στις 5 Νοεμβρίου 2025, οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (ESAs), ΕΙΟΡΑ, ΕΒΑ και ESMA θα διοργανώσουν στη Ρίγα της Λετονίας την 12η Κοινή Ημέρα Προστασίας Καταναλωτών των ESAs με τίτλο “Building a framework for more efficient, simpler and safe financial services for consumers” («Δημιουργία ενός πλαισίου για πιο αποτελεσματικές, απλούστερες και ασφαλείς χρηματοοικονομικές υπηρεσίες για τους καταναλωτές»).

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τοποθετήσεις βασικών ομιλητών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και τρεις συζητήσεις σε πάνελ αναφορικά με τα ακόλουθα θέματα:

▪ Απλοποίηση της εμπειρίας του πελάτη: Πώς μπορεί η ρύθμιση να υποστηρίξει καλύτερα θετικά αποτελέσματα για τους καταναλωτές;

▪ Αντιμετώπιση της απάτης και των scams στη ψηφιακή εποχή

▪ Επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και προστασία καταναλωτών

Μπορείτε να εγγραφείτε για τη διά ζώσης συμμετοχή στο συνέδριο έως τις 5 Σεπτεμβρίου εδώ.