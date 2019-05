Webinar: Η διαφορά στην πώληση ασφαλιστικών προϊόντων

Εισηγητής:

Ο Νίκος Σαπουντζής είναι Life and Executive Transformation Expert, και εργάζεται επί σειρά ετών με επαγγελματίες, ζευγάρια, οικογένειες και νέους ανθρώπους. Αξιοποίησε την εκπαίδευση του στις συμπεριφορικές επιστήμες για να βοηθήσει χιλιάδες ανθρώπους στο σχεδιασμό αποτελεσματικών στρατηγικών ζωής, τόσο στον επαγγελματικό όσο και στον προσωπικό τομέα. Ο Νίκος κατέχει τα πτυχία Life Skills Coaching Advanced Diploma, NCFE Life Skills Coaching Advanced Award, IAC – Coaching Masteries Certification I, πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Master in Business Administration, Master in Agricultural Marketing. Είναι πιστοποιημένος Certified Basic Ericksonian Hypnotist και NLP Trainer. Τα ακαδημαϊκά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν θέματα όπως επιλογή και εκπαίδευση προσωπικού, διαχείριση οργανωσιακής αλλαγής, ανάπτυξη τεχνικών αποτελεσματικής επικοινωνίας, διαχείριση ομάδων, διαχείριση κρίσεων και συγκρούσεων, ανάπτυξη δεξιοτήτων για την διαχείριση του εργασιακού άγχους.