3o Health Innovation Conference: «Νέες πρωτοποριακές μέθοδοι για πρώτη φορά στην Ελλάδα»

Καινοτόμες και πρωτοποριακές λύσεις που αξιοποιούν την τεχνολογία στον τομέα της Υγείας παρουσιάστηκαν στο 3ο Health Innovation Conference που οργάνωσε με επιτυχία η Ethos Events, σε συνεργασία με τον ενημερωτικό ιστότοπο www.virus.com.gr και το περιοδικό Pharma & Health Business (www.phb.com.gr) για την Πολιτική και τα Οικονομικά της Υγείας.

Μια πρωτοποριακή και πολλά υποσχόμενη μεθοδολογία, που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στη διενέργεια των κλινικών μελετών για την ανάπτυξη προϊόντων, όπως τα φάρμακα και τα καλλυντικά, παρουσίασε στο 3ο Health Innovation Conference Δρ. Χαράλαμπος Πιτσαλίδης, Ερευνητής στο Εργαστήριο Βιοηλεκτρονικών Συστημάτων & Βιοτεχνολογίας, στο Τμήμα Chemical Engineering and Biotechnology, του Πανεπιστημίου του Cambridge και Επιστημονικός Σύμβουλος σε Θέματα Βιοτεχνολογίας. Ένα μικρό ποσοστό των δοκιμών σε ζώα περνάνε σε κλινική φάση, εξήγησε ο κ. Πιτσαλίδης. «Έτσι χρησιμοποιούμε in vitro μοντέλα, τα οποία προσπαθούμε διαρκώς να βελτιώσουμε για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Μια τέτοια βελτίωση είναι τα όργανα σε chip». Βέβαια, ο ερευνητής ξεκαθάρισε πως δεν μιλάμε για chip, όπως αυτά που έχουν τα κινητά τηλέφωνα. «Είναι ένα κύκλωμα ροής υγρών, περιέχει τρισδιάστατη κυτταρική καλλιέργεια και προσομοιάζει τις λειτουργίες ενεός ανθρώπινου οργάνου», ανέφερε προσθέτοντας πως η κατεύθυνση είναι η ανάπτυξη ενός ανθρώπινου οργανισμού σε chip, που θα βοηθήσει σημαντικά στην αποτελεσματικότητα των δοκιμών.

Ένα εργαλείο που στοχεύει στην ανάλυση δεδομένων καρκινοπαθών για την πρόβλεψη των συμπτωμάτων τους κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας, παρουσίασε o κ. Νικόλαος Παπαχρήστου, υποψήφιος Διδάκτορας στο τμήμα Electrical and Electronic Engineering, του Πανεπιστημίου του Surrey. «Τα συμπτώματα είναι υποκειμενικά και δεν μετριούνται εύκολα, αλλά είναι πολύ χρήσιμα γιατί δείχνουν μια εικόνα της κατάστασης της υγείας ενός ασθενούς», εξήγησε ο κ. Παπαχρήστου. Βέβαια, δεν αφορούν μόνο το βιολογικό κομμάτι αλλά και το βιοψυχοσωματικό. «Ένα σύμπτωμα μπορεί να επηρεάζεται από το περιβάλλον και την καθημερινότητα», συμπλήρωσε. Όπως εξήγησε ο κ. Παπαχρήστου η ανάπτυξη μεθόδων ανάλυσης των συστάδων συμπτωμάτων, θα ενισχύσουν τη διαχείριση τους. «Κάνουμε ένα προφίλ κινδύνου καρκινοπαθών, που επιτρέπει στους επιστήμονες να προβλέψουν και προλάβουν τα πιθανά συμπτώματα», σημείωσε.

Τα πλεονεκτήματα της μηχανικής θρομβοεκτομής παρουσίασε ο κ. Παναγιώτης Παπαναγιώτου, Καθηγητής Νευροακτινολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Saarland της Γερμανίας και Διευθυντής στο Τμήμα Νευροακτινολογίας του Νοσ. Bremen-Mitte & Διευθυντής στο Τμήμα Επεμβατικής Νευροακτινολογίας στο Ερρίκος Ντυνάν. Υπάρχει, στην κλινική πράξη πλέον, μια θεραπεία που μπορεί να σώσει ζωές και να γλυτώσει κάποιον από την αναπηρία. «Πιο σημαντική παράμετρος είναι ο χρόνος», τόνισε ο κ. Παπαναγιώτου, ειδικά για να προλάβουμε την αναπηρία, καθώς «σε σύντομο χρονικό διάστημα χάνεται σημαντικό μέρος της λειτουργίας του εγκεφάλου». Η μηχανική θρομβοεκτομή είναι μια διαδικασία παρόμοια με το μπαλονάκι που γίνεται στα στεφανιαία αγγεία τα τελευταία χρόνια. «Από τη βουβωνική χώρα ένας καθετήρας προωθείται έως τα εγκεφαλικά αγγεία και με αναρρόφηση του θρόμβου γίνεται η διάνοιξη του αγγείου», εξήγησε. Η κλινική βαρύτητα του ασθενούς επίσης παίζει σημαντικό ρόλο, ενώ η ηλικία φαίνεται πως δεν επηρεάζει, σύμφωνα με τις μελέτες.

Ένα ευφυές σύστημα τμημάτων επειγόντων περιστατικών και κλινικών νοσοκομείων για την κατά προτεραιότητα διαλογή και παρακολούθηση ιατρικών συμβάντων – IntelTriage παρουσιάστηκε από τον κ. Αναστάσιο Ρεντούμη, Σύμβουλο Καινοτομίας στην Υγεία, Business Development Manager, VIDAVO Health Telematics, Πρόεδρο ΜΚΟ Σ.Ο.Φ. Πρόκειται για ένα πρωτόκολλο, που επιτρέπει την οργάνωση, βελτίωση της κλινικής αποτελεσματικότητας και την εξοικονόμηση πόρων, με τη χρήση mobile health technologies και wearables. Ειδικότερα, στο ΑΧΕΠΑ, όπου οι χρόνοι αναμονής στα ΤΕΠ ήταν πολύ μεγάλη, χρησιμοποιούνται αισθητήρες wearables, που βοηθούν την παρακολούθηση του ασθενούς εντός του ΤΕΠ και του νοσοκομείου. «Διαθέτει παραμέτρους που στηρίζουν την ιατρική απόφαση, που συνεισφέρουν στην εξαγωγή ιατρικής γνώσης, έχει υποσύστημα διαχείρισης χρόνων αναμονής και έχει διαλειτουργικότητα με άλλα συστήματα νοσοκομείου», ανέφερε.

Ελληνική παρουσία έχει και ανάπτυξη ενός νέου γραμμικού επιταχυντή, ταχύτερου και ευκολότερου στη χρήση, που κατασκευάστηκε στις ΗΠΑ και ο οποίος, ευελπιστεί να αλλάξει τον τρόπο που θα γίνεται η ακτινοθεραπεία. Μιλώντας μέσω Skype στον Αιμίλιο Νεγκή, στο πλαίσιο του 3ου Health Innovation Conference, ο κ. Δημήτρης Μιχαηλίδης, Υπεύθυνος του τμήματος Ιατρικής Φυσικής στο UPENN, ανέφερε ότι βασικό πλεονέκτημα του μηχανήματος είναι ότι έχει μεγαλύτερη ταχύτητα παροχής θεραπείας και μεγαλύτερη ευκολία στη χρήση. «Το μηχάνημα έχει 3 κουμπιά και τα υπόλοιπα γίνονται μέσω της εσωτερικής λειτουργίας του μηχανήματος. Άρα μπορούμε να διαχειριστούμε περισσότερους ασθενείς στην ίδια ώρα», συμπλήρωσε. Ο σχεδιασμός έγινε ώστε να θυμίζει αξονικό τομογράφο, για να μπορεί να κινείται με 4πλασία ταχύτητα περιστροφής. Επιπλέον, είναι πιο εύκολο στην εγκατάσταση, την επισκευή και αναβάθμιση του. Όπως σημείωσε, όμως ο κ. Μιχαηλίδης, σημαντικό μειονέκτημα προς το παρόν είναι ότι δεν είναι εύκολο να θεραπεύσεις καρκίνο σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος, γιατί δεν παρέχει επιφανειακές ενέργειες.

Τη σημασία της προσθήκης των «χρυσών» θεραπειών CAR-T στην αντιμετώπιση αιματολογικών κακοηθειών, όπως το Πολλαπλούν Μυέλωμα, αναφέρθηκε ο Δρ. Ευάγγελος Τέρπος, Καθηγητής Αιματολογίας στη Θεραπευτική Κλινική της Ιατρικής Σχολής. Πρόκειται για μια εξατομικευμένη θεραπεία με Τ λεμφοκύτταρα, που χρησιμοποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα του ίδιου του ασθενούς, για να καταπολεμήσει κάποιες κακοήθειες, μεταξύ αυτών και το Πολλαπλό Μυέλωμα. Ειδικότερα, τα Τ λεμφοκύτταρα του ασθενούς επαναπρογραμματίζονται, χρησιμοποιώντας έναν ιό που εισάγει το αντιγόνο στο λεμφοκύτταρο. Αυτή η διαδικασία τους επιτρέπει να αναγνωρίζουν και να επιτίθενται στα καρκινικά κύτταρα. Η θεραπεία χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα απόκρισης στην πλειονότητα των ασθενών, με ποσοστά ύφεσης 80% έως και 100%. Ωστόσο αυτά τα ποσοστά συνοδεύονται και από υψηλά ποσοστά εμφάνισης του Συνδρόμου Απελευθέρωσης Κυτταροκινών, (80%). Και σε αυτή την περίπτωση, όμως, η βελτίωση της διαχείρισης του έχει μειώσει τον αριθμό των ασθενών που οδηγούνται σε ΜΕΘ. Από 1 στους 3, πλέον μόλις 1 στους 10 φθάνουν στη ΜΕΘ.

Καταλύτη για την επιτάχυνση της ανάπτυξης φαρμάκων χαρακτήρισε το crowdsourcing, ο Οικονομολόγος κ. Γιάννης Μαργέλης.

Όπως τόνισε ο κ. Μαργέλης, μετά από μεγάλες τεχνολογικές αλλαγές, η καινοτομία εξελίσσεται παραμένοντας φθηνή. Αυτό συνεπάγεται φθηνή έρευνα και παραγωγή φαρμάκων, εκτίμησε.

«Τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα για να το λύσει μια μονάδα. Μόνο με τον συντονισμό πολλών, μέσω πλατφόρμας, μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι», σημείωσε. Ο κ. Μαργέλης αναφέρθηκε και σε γνωστά παραδείγματα ομότιμης παραγωγής, δηλαδή crowdsourcing, το GitHub και τη Wikipedia. Αναφέρθηκε, όμως, και στην πλατφόρμα openbionics ως παράδειγμα ελληνικού crowdsourcing, που αφορά στην παροχή βιονικού μέλους σε άτομα που δυσκολεύονται να το προμηθευτούν, λόγω κόστους.

Ο ίδιος και η ομάδα του έχουν αναπτύξει το Cerebro, μια πλατφόρμα για ερευνητές με διαφορετικά στάδια έρευνας και αρμοδιότητες.

Στο μέλλον της χειρουργικής των κινητικών διαταραχών αναφέρθηκε ο κ. Στάθης Ι. Μποβιάτσης, Καθηγητής Νευροχειρουργικής Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ & Διευθυντής της Β’ Νευροχειρουργικής Κλινικής του Ε.Κ.Π.Α. στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικόν».

Απαντώντας στην ερώτηση αν έχουμε φθάσει στο τέλος ο κ. Μποβιάτσης ανέφερε ότι έχουμε ξεφύγει από τη διέγερση στόχων στη διέγερση ινών. Συγκεκριμένα, στη διέγερση νευρωνικών κυκλωμάτων και όχι πυρήνων, που αποτελούν μόλις μέρος των κυκλωμάτων. Η καινοτομία πλέον είναι ότι έχουμε περάσει σε αυτήν την κατηγορία: τη διέγερση νευρικών κυκλωμάτων. Με ηλεκτρόδια που κατευθύνουμε όπου θέλουμε.

«Είναι άραγε το μέλλον η μεταμόσχευση; Το μέλλον είναι η επιδίωξη της τελειότητας. Δυστυχώς απαιτείται πολύ πρόοδος στην Ελλάδα η οποία δεν προμήθευε τις εν λόγω νέες τεχνολογίες», κατέληξε.

Στην τεχνολογική καινοτομία για τη θεραπεία των ψυχικών διαταραχών, r-TMS, αναφέρθηκε ο κ. Πασχάλης Γκίκας, ψυχίατρος και ψυχοθεραπευτής. Η θεραπεία αυτή λειτουργεί ερεθίζοντας τον εγκέφαλο μέσω μαγνητικής απαγωγής, οδηγώντας σε επαναπόλωση των νευρώνων. Χρησιμοποιείται για τη μείζονα καταθλιπτική διαταραχή σε ενήλικες ασθενείς που δεν κατάφεραν να επιτύχουν ικανοποιητική βελτίωση από προηγούμενη θεραπεία με φάρμακα, αλλά και τη ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή σε ενήλικες ασθενείς που δεν κατάφεραν να επιτύχουν ικανοποιητική βελτίωση από προηγούμενη θεραπεία με φάρμακα.

Γενικά είναι μια πολύ ασφαλής μέθοδος, με πιο συχνές παρενέργειες: ήπια κεφαλαλγία μετά τη χρήση, ενόχληση στο τριχωτό της κεφαλής στο σημείο εφαρμογής κατά τη θεραπεία. Σοβαρότερη, αλλά σπανιότερη, παρενέργεια, είναι οι επιληπτικές κρίσεις.

