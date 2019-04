Shot of a group of businesspeople looking over plans on a whiteboardhttp://195.154.178.81/DATA/i_collage/pi/shoots/806048.jpg

Πoιοι ασφαλιστικοί κολοσσοί επωφελούνται από το άνοιγμα των ασιατικών αγορών; Η κυβέρνηση της Μιανμάρ ανακοίνωσε ότι προσεχώς θα καλωσορίσει πέντε παγκόσμιες ασφαλιστικές εταιρείες για την ίδρυση θυγατρικών τους στην περιοχή. Το υπουργείο Σχεδιασμού και Οικονομικών της Μιανμάρ είχε αρχικά ανακοινώσει πως μόλις τρεις ξένες εταιρείες θα έχουν άδεια λειτουργίας στην περιοχή, αλλά ανασκεύασε και ως εκ τούτου πλέον επιτρέπει την λειτουργία πέντε εξ αυτών. Οι ασφαλιστικοί κολοσσοί που μπορούν να δραστηριοποιηθούν στην χώρα αυτή της Νοτιοανατολικής Ασίας, σύμφωνα με το Business Insurance Μag είναι οι Prudential, Manulife, Dai-ichi Life Holdings, AIA και Chubb. Η Nikkei Asian Review ανέφερε ότι η απόφαση της Μιανμάρ να καλωσορίσει τις πέντε εταιρείες σηματοδοτεί την απαρχή του «ανοίγματος» μιας χώρας της Ασίας με έντονη κρατική παρέμβαση, επιτρέποντας τη δραστηριότητα ξένων χωρών στην ασφαλιστική αγορά. Την προηγούμενη περίοδο, η κυβέρνηση απολάμβανε το μονοπώλιο στην ασφάλιση, ωστόσο η αγορά άνοιξε το έτος 2013. Το κράτος της Μιανμάρ προτίθεται επίσης να επιτρέψει την έκδοση αδειών για ξένους ασφαλιστές, προκειμένου να λειτουργήσουν θυγατρικές – εκπρόσωποι. Παρ’ όλα αυτά η διαδικασία εκκίνησης και υποβολής αιτήσεων άρχισε μόλις φέτος, καθώς η προετοιμασία για την θέσπιση κριτηρίων για τους υποψήφιους αποδείχθηκε εξαιρετικά χρονοβόρα. Η Dai-ichi προέβλεψε πως η ασφαλιστική αγορά της Μιανμάρ θα επεκταθεί κατά 100% σε μόλις μία δεκαετία μετά το άνοιγμα της αγοράς. Οι πέντε εταιρείες αναμένεται να αρχίσουν να λειτουργούν στη χώρα μέχρι τα τέλη του 2019, ακολουθώντας διαδικασίες για την ίδρυση θυγατρικών. αγορά ασιατικές ασφαλιστικοί κολοσσοί Μιανμάρ