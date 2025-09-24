back to top
20 χρόνια Ελληνικό Εμπόριο: Οι ασφαλιστές έχουν τη θέση τους

Η συμπλήρωση 20 χρόνων από την καθιέρωση της Ημέρας Ελληνικού Εμπορίου μας θυμίζει ότι το εμπόριο αποτελεί πυλώνα της ελληνικής οικονομίας. Από την απασχόληση και τα εισοδήματα μέχρι τη σύνδεση της χώρας με τις διεθνείς αγορές, ο κλάδος έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της Ελλάδας. Σήμερα, όμως, οι προκλήσεις είναι διαφορετικές και οι ασφαλιστές έχουν λόγο να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

Η ψηφιοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνουν κάθε πτυχή του εμπορίου. Οι ελληνικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν άνισο ανταγωνισμό από διεθνείς πλατφόρμες, χαμηλά περιθώρια κερδοφορίας και νέες καταναλωτικές συνήθειες. Για την ασφαλιστική αγορά, αυτό σημαίνει αυξημένη ζήτηση για προϊόντα που καλύπτουν νέους κινδύνους: cyber risk, ζημιές σε αποθήκες ή μεταφορές, διακοπές λειτουργίας και προστασία εμπορικών σημάτων.

Η χαμηλή κερδοφορία, ιδιαίτερα στον κλάδο των σούπερ μάρκετ, καθιστά τις επιχειρήσεις πιο ευάλωτες σε εξωτερικά σοκ. Οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να προσφέρουν εργαλεία που ενισχύουν την επιχειρηματική συνέχεια, προστατεύουν τα κεφάλαια και περιορίζουν τον οικονομικό κίνδυνο.

Η ευρωπαϊκή διάσταση προσφέρει και ευκαιρίες. Η ΕΕ προωθεί κανονισμούς για αναλογικότητα, αθέμιτο ανταγωνισμό και ενιαία αγορά, δημιουργώντας ανάγκες για προϊόντα συμμόρφωσης και κάλυψης νομικών κινδύνων. Η καθιέρωση θεσμών στήριξης για μικρά καταστήματα σηματοδοτεί νέα συνεργασία με την ασφαλιστική αγορά, ειδικά για τοπικά δίκτυα επιχειρήσεων.

Η επέτειος των 20 χρόνων είναι μια αφορμή για προβληματισμό – πώς μπορεί η ασφαλιστική αγορά να συνδεθεί με τον μετασχηματισμό του εμπορίου; Η απάντηση είναι ξεκάθαρη: μέσα από την κατανόηση των τάσεων, την πρόβλεψη κινδύνων και την ανάπτυξη ευέλικτων, καινοτόμων προϊόντων.

Η Ελλάδα μπορεί να μετατρέψει τις προκλήσεις σε ευκαιρίες – και οι ασφαλιστές έχουν τη θέση τους στο πλευρό του εμπορίου, για να το κάνουν ασφαλές, βιώσιμο και ανθεκτικό στο μέλλον.

