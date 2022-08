Female assistant holding tablet with cardiovascular system illustration, explaining heart condition to retired person during covid 19 pandemic. Nurse showing cardiology diagnosis on gadget.

11 φορές μεγαλύτερος ο κίνδυνος μυοκαρδίτιδας για τους ανεμβολίαστους Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης ύστερα από μελέτη κατέληξαν ότι οι ανεμβολίαστοι νοσούντες διατρέχουν 11 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να υποστούν μυοκαρδίτιδα από τους εμβολιασμένους σε διάστημα 30 ημερών από τη διάγνωση τους με τεστ. Τα στοιχεία δημοσιεύθηκαν στο καρδιολογικό περιοδικό «Circulation» της American Heart Association. Από παλαιότερε μελέτες είναι γνωστό πως ο κίνδυνος μυοκαρδίτιδας είναι μεγαλύτερος μετά από λοίμωξη covid-19 παρά μετά τον εμβολιασμό με mRNA εμβόλιο έναντι της SARS-CoV-2. Υπενθυμίζεται ότι η μυοκαρδίτιδα, που συνήθως προκαλείται μετά από λοίμωξη λόγω ιού, είναι φλεγμονή στο μέσο στρώμα του τοιχώματος του μυ της καρδιάς, του μυοκαρδίου. Στο παλίσιο της μελέτης αξιολογήθηκαν τα στοιχεία από σχεδόν 43 εκατομμύρια άτομα στην Αγγλία άνω των 13 ετών (περισσότερα από 21 εκατομμύρια είχαν κάνει και αναμνηστική δόση εμβολίου), ενώ σχεδόν 6 εκατομμύρια είχαν διαγνωστεί με SARS–CoV–2. περισσότερα στο virus.com.gr