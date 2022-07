Allianz Ελλάδος: Νέες ασφαλιστικές λύσεις με το ανανεωμένο My Global Allianz

Η Allianz Ελλάδος διευρύνει τις ασφαλιστικές λύσεις για τους καταναλωτές και παρουσιάζει το ανανεωμένο My Global Allianz, το αξιόπιστο πρόγραμμα που συνδυάζει ασφάλεια Ζωής με επένδυση σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων (Unit Linked). Πρόκειται για μια σύγχρονη λύση δημιουργίας κεφαλαίου υψηλής ανταποδοτικότητας, με σημαντικά πλεονεκτήματα και αξία επένδυσης.

Διαχρονικά, το My Global Allianz παρέχει πολλαπλά οφέλη για τους καταναλωτές, αφού εξασφαλίζει έξι διαφορετικές στρατηγικές επένδυσης σε Αμοιβαία Κεφάλαια των PIMCO, Allianz Global Investors και Allianz ΑΕΔΑΚ, των οποίων αξιοποιεί την εμπειρία και την τεχνογνωσία, προσφέροντας τη δυνατότητα επένδυσης στην παγκόσμια αγορά και υψηλή ρευστότητα, με άμεση πρόσβαση στα χρήματα που έχουν επενδυθεί – όλα αυτά με απόλυτη σαφήνεια και διαφάνεια στους όρους συμβολαίου.

Στο My Global Allianz προστίθενται επενδυτικές στρατηγικές, μία νέα ασφαλιστική κάλυψη αλλά και η διαφοροποίηση των εξόδων, χαρακτηριστικά που απαντούν με τον πιο ολοκληρωμένο τρόπο στις σημερινές ανάγκες των ασφαλισμένων και συμβάλλουν στην ακόμη πιο αποτελεσματική ανάπτυξη των επενδύσεών τους.

Συγκεκριμένα, οι νέες επενδυτικές στρατηγικές του ανανεωμένου My Global Allianz επενδύουν σε Μικτά και Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια. Επιπρόσθετα, από την έναρξη του ανανεωμένου προγράμματος My Global Allianz, οι ενήλικοι ασφαλισμένοι της Allianz, από 18 έως 60 ετών, θα διαθέτουν κάλυψη «Ασφάλειας Ζωής από Ατύχημα», με κεφάλαιο προστασίας ύψους 5.000 ευρώ, η οποία θα προστίθεται στο επενδυτικό τους πρόγραμμα χωρίς την ανάγκη διενέργειας ελέγχου ασφαλισιμότητας, ανεξαρτήτως ηλικίας. Επιπρόσθετα, εξακολουθεί να παρέχεται η δυνατότητα της προαιρετικής κάλυψης Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας του Συμβαλλομένου, η οποία ισχύει μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του. Όσον αφορά τη διαφοροποίηση των εξόδων του προγράμματος My Global Allianz, τα έξοδα αγοράς μεριδίων μειώνονται κατά 50%, από 5% σε 2,5%.

Η παροχή αξιόπιστων λύσεων υψηλής ποιότητας αποτελεί διαχρονική προτεραιότητα για την Allianz, με την ανανέωση του προγράμματος My Global Allianz να αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της εταιρείας ν’ απαντά αποτελεσματικά και ολοκληρωμένα στις σημερινές ανάγκες των ασφαλισμένων.