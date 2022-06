Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 20ο Συνέδριο των Οικονομικών Διευθυντών (CFO Forum) στις 21 Ιουνίου σε ψηφιακό περιβάλλον με περισσότερους από 320 συμμετέχοντες.

Ο νέος ρόλος του CFO, το μέλλον των οικονομικών λειτουργιών και ο ψηφιακός μετασχηματισμός ήταν μερικοί από τους θεματικούς πυλώνες που συζητήθηκαν στο συνέδριο

To συνέδριο ξεκίνησε με τον Βασίλη Καμινάρη, Partner, Head of Audit, KPMG να υποδέχεται τους συμμετέχοντες κάνοντας μία εισαγωγή στην ατζέντα της ημέρας εξηγώντας το γνώμονα με τον οποίο επιλέχθηκε η φετινή θεματολογία. Αναφέρθηκε στην ουσιαστική αξία που προσφέρουν πλέον οι CFOs στη διαμόρφωση στρατηγικής και λειτουργίας των οργανισμών αλλά και στις αλλαγές που έχουν έρθει από τη γεωπολιτική κρίση και επηρεάζουν το ρόλο του CFO. Ο Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, πραγματοποίησε στη συνέχεια τον εναρκτήριο χαιρετισμό τονίζοντας την αισιοδοξία του για την ανθεκτικότητα που παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Με μία εξαιρετική παρουσίαση για το μέλλον των οικονομικών λειτουργιών και τις αλλαγές που έρχονται ή έχουν ήδη έρθει πραγματοποίησε ο Arturo Bris, Professor of Finance, IMD, Director of IMD World Competitiveness Center. Μίλησε συγκεκριμένα για ξεπερασμένα επιχειρηματικά μοντέλα και για διαφορετικά νέα business models μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα εταιρειών διαφορετικών κλάδων. Με τρία insights για το μετασχηματισμό των οικονομικών λειτουργιών άφησε τους συμμετέχοντες, τονίζοντας στο τέλος τη σημαντικότητα της ευελιξίας για τους CFOs:

1 – Το οικονομικό τμήμα θα γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικής στρατηγικής.

2 – Θέσεις όπως το reporting, audit, έλεγχος δεν θα χρειάζονται πλέον και δεν θα είναι απαραίτητες.

3 – Η σημασία της ικανότητας να κατανοήσει (η οικονομική διεύθυνση) τα οφέλη της τεχνολογίας και να είναι ο πρώτος κινητήριος μοχλός.

Σειρά είχε ένα ξεχωριστό και επίκαιρο πάνελ αφιερωμένο στον ενεργειακό κλάδο με τους Κωνσταντίνος Αλεξανδρίδης, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, ΔΕΗ, Ιωάννης Καλαφατάς, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Ομίλου, ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, Βασίλης Τσάιτας, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών, ΕΛΠΕ και τον Βασίλη Καμινάρη, Partner, Head of Audit, KPMG στην Ελλάδα στον συντονισμό. Οι συμμετέχοντες εστίασαν στην τρέχουσα γεωπολιτική κατάσταση που έχει οδηγήσει στην ενεργειακή κρίση και αναφέρθηκαν στα επόμενα βήματά τους, κυρίως στο κομμάτι των ESGs και επενδύσεων. Συγκεκριμένα ο Κωνσταντίνος Αλεξανδρίδης, ανέφερε ότι η ΔΕΗ συνεχίζει το επενδυτικό της πλάνο και στο κομμάτι των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας [ΑΠΕ] και στο κομμάτι των δικτύων, ώστε να Βοηθήσει την ενεργειακή μετάβαση της χώρας, κάτι που ουσιαστικά θα βοηθήσει μακροπρόθεσμα και στη μείωση των τιμών. Ο Ιωάννης Καλαφατάς εκτιμά ότι θα υπάρξουν δύο σενάρια για την ενεργειακή κρίση και τόνισε ότι οι επενδυτικές κινήσεις σε ESG πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψιν και όχι αβίαστα απλώς για να γίνουν. Ο Βασίλης Τσάιτας βλέπει ότι έχουμε μπει σε μία εποχή αυξημένου ενεργειακού κόστους, και μίλησε για τις διαφορές της αγοράς του πετρελαίου της οποίας η κρίση δεν είναι τόσο έντονη όπως σε άλλες μορφές ενέργειας όπως το φυσικό αέριο και το ρεύμα που επηρεάζονται από αυξημένα κόστη.

Μεγάλη βαρύτητα δόθηκε και σε ομιλίες επικεντρωμένες στην ψηφιοποίηση με ξεχωριστό καλεσμένο τον Γιώργο Πιτσιλή, Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ο οποίος εστίασε σε θέματα που αφορούν τη ψηφιοποίηση φορολογικών διαδικασιών, μηχανισμών και λειτουργιών. Για το myDATA μίλησε ο William Drakos, Γενικός Διευθυντής της IMPACT, που αποτέλεσε το μεγαλύτερο project Μαζικής Ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, στην beyond myDATA εποχή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Ο Γιώργος Πολίτης, Partner, Tax, KPMG in Greece σε αντίστοιχο πλαίσιο παρουσίασε τα οφέλη της ψηφιοποίησης των φορολογικών και λογιστικών διαδικασιών καθώς και τους παράγοντες που θα οδηγήσουν στην επόμενη ημέρα.

Η Maria Semedelas – παγκοσμίως καταξιωμένο τραπεζικό στέλεχος και Board Member με διεθνή καριέρα στις αμερικανικές blue-chip τράπεζες – παρουσίασε το ρόλο του CFO στην προώθηση αποτελεσματικών προσπαθειών ESG σε ολόκληρο τον οργανισμό, ενώ ο Νίκος Δημητριάδης, Head of Finance, Global Development Strategy, Sandoz εξήγησε γιατί η σχεδίαση και η υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για οποιονδήποτε οργανισμό και πως μπορεί να επηρεάσει τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος αναφέροντας παραδείγματα από τον φαρμακευτικό κλάδο για το ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Πολύ ενδιαφέρον είχε η παρουσίαση της Αλεξάνδρας Κονίδα, Managing Director, Head of Wholesale Banking Greece, HSBC Continental Europe η οποία μίλησε για ESG & Capital Markets. Τόνισε ότι οι τραπεζικοί οργανισμοί και επενδυτές ζητούν πλέον από τις εταιρείες να έχουν οργανωμένο ESG πλάνο καθώς είναι πλέον το ζητούμενο από πολλές πλευρές όπως οι πελάτες, εφοδιαστική αλυσίδα, καταναλωτές και οι ρυθμιστικές αρχές.

Στο 2ο πάνελ της ημέρας απαρτισμένο από εκπροσώπους εταιρειών καταναλωτικών προϊόντων και εταιρείες λιανεμπορίου, οι Μαρία Θεοδουλίδου, Group Finance Director Controlling, Planning & Corporate Governance, Όμιλος Εταιρειών Fourlis, Γιούλα Καραθεοδωρή, Γενική Διευθύντρια & CFO, Άννα Μαρία Μαζαράκη και Βαγγέλης Κοντογιώργης, CFO Greece & Cyprus, Όμιλος Coca-Cola HBC A.G υπό τον συντονισμό του Nεκτάριου Νώτη, Founder – CEO, NOTICE Content and Services συζήτησαν για τις νέες εξελίξεις και απρόσμενες αλλαγές του κλάδου και πώς επηρέασαν τις οικονομικές λειτουργίες των επιχειρήσεων. Ο Βαγγέλης Κοντογιώργης αναφέρθηκε ότι ο όμιλος Coca- Cola HBC εστιάζει στην αύξηση του όγκου πωλήσεων αλλά και για την υψηλή επένδυση της εταιρείας σε θέματα sustainability. Η Γιούλα Καραθεοδωρή σχολίασε επίσης ότι η βιωσιμότητα και το digitalization είναι μεταξύ των προτεραιοτήτων της εταιρείας εμπορίας κοσμημάτων. Η Μαρία Θεοδουλίδου αναφέρθηκε στη βιωσιμότητα και υπογράμμισε ότι η γρήγορη προσαρμογή σε ένα μεταβαλλόμενο και εξελισσόμενο περιβάλλον και ευελιξία είναι ορισμένα βασικά διδάγματα που άφησε η κρίση στις επιχειρήσεις και αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του λιανεμπορίου στην Ελλάδα.

Η Σοφία Ανυφαντάκη, Director, Audit, KPMG στην Ελλάδα σε ένα fireside chat με τον Frank Roseen, Executive Director Capital Markets and Member of the Board of Aroundtown S.A. αναφέρθηκαν στις εξελίξεις και προσκλήσεις της αγοράς ακινήτων, ενώ η Talita Ferreira, Professional Speaker, Non-Executive Director, Tandem Bank στο 2οfireside chat της ημέρας απάντησε σε καίριες ερωτήσεις του Ιάκωβου Μιχαλίτση, General Manager Greece, Cyprus, Malta & Balkans, Bausch Health όπως «Ποια στοιχεία συνθέτουν έναν CFO ηγέτη; Ποιες είναι οι δύο ηγετικές υπερδυνάμεις που οι οικονομικοί διευθυντές πρέπει να έχουν σήμερα; Πώς πραγματοποιείται επιτυχημένα ένα πρόγραμμα μετασχηματισμού κουλτούρας και ποιος ο ρόλος του CFO σε αυτό;».

Ο Νικόλαος Μπαζιώτης, CFO/ CIO, Premia Properties μίλησε για τον ρόλο του CFO καθώς και τις προοπτικές, προκλήσεις και ευκαιρίες του στεγαστικού κλάδου που γεννιούνται μέσα από τις νέες εξελίξεις.

Ένα διαφορετικό session μέσα στην ημέρα ήταν του Γιώργου Φλέσσα, Senior Consultant, Ogilvy Greece ο οποίος μοιράστηκε με το κοινό όλα τα μυστικά για το «χτίσιμο» ενός πετυχημένου personal branding για τους CFOs.

Λίγο πριν το κλείσιμο του συνεδρίου, ο Anand Tamboli, Transformation Expert, Futurist, και βραβευμένος συγγραφέας, παρουσίασε τα βασικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι CFOs στην επίτευξη του ψηφιακού μετασχηματισμού. Αναφέρθηκε στη δύναμη μία δυνατής αφήγησης (narrative) σε σχέση με τους αριθμούς και τόνισε ότι ένα από τα σημαντικότερα βήματα στο ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού είναι ότι οι εταιρείες πρέπει να αποφεύγουν να συγχέουν το παρελθόν με το μέλλον και να λαμβάνουν δράση κάνοντας αλλαγές κοιτάζοντας τις νέες προοπτικές του μέλλοντος.