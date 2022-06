Carglass: Με νέο εργαλείο παραμετροποίησης κάμερας ADAS από την BOSCH

Η Carglass® επενδύει για ακόμη μια φορά στην τεχνολογία με την απόκτηση του νέου εργαλείου παραμετροποίησης κάμερας ADAS της εταιρείας BOSCH, που αποτελεί κορυφαίο πάροχο σε διαγνωστικά εργαλεία οχημάτων.

Με τη νέα τεχνολογία η Carglass® είναι σε θέση να πραγματοποιεί παραμετροποίηση κάμερας ADAS με μεγάλη ακρίβεια προσφέροντας στους αυτοκινητιστές μέγιστη ασφάλεια στην οδήγηση, μετά την αντικατάσταση του εμπρόσθιου παρμπρίζ.

Το νέο υπερσύγχρονο εργαλείο παραμετροποίησης κάμερας ADAS διαθέτει σύστημα ψηφιακής κάμερας που καταγράφει την ακριβή θέση ενός αυτοκινήτου και καθοδηγεί τον τεχνικό σε κάθε βήμα της διαδικασίας εγκατάστασης. Αυτό διασφαλίζει ότι κάθε παραμετροποίηση διεξάγεται και καταγράφεται λεπτομερώς, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται από τον κατασκευαστή. Με τα ειδικά διαγνωστικά εργαλεία και τους πίνακες βαθμονόμησης της BOSCH και της HELLA GUTMANN, καθώς επίσης και την υπερσύγχρονη τεχνολογία AsΤech®, η Carglass® είναι σε θέση να πραγματοποιεί την παραμετροποίηση της κάμερας ADAS στο 99,4% των οχημάτων που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους.

Ήδη από το 2014, η Carglass® επενδύει συστηματικά σε εργαλεία και εξοπλισμό για την υπηρεσία παραμετροποίησης κάμερας ADAS. Το 2020, το Institute of the Motor Industry πιστοποίησε την Carglass® Ελλάδος για τη μέθοδό της στην υπηρεσία παραμετροποίησης κάμερας ADAS και ενσωμάτωσε την διαδικασία στο πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας που διαθέτει. Η πρωτοπόρος εταιρεία στην παραμετροποίηση κάμερας ADAS εκπαιδεύει και πιστοποιεί διαρκώς τους τεχνικούς της στις πλέον ενδεδειγμένες διαδικασίες κατά ΙΜΙ, όπως αυτές ορίζονται από το Belron® Way of Fitting (BWoF).

Παραμένοντας πιστή στον βασικό της Σκοπό, να κάνει την Διαφορά δίνοντας λύσεις στα προβλήματα των Ανθρώπων με πραγματικό ενδιαφέρον, η Carglass® συνεχίζει να επενδύει σε τεχνολογία και τεχνογνωσία, με γνώμονα την ασφάλεια των οδηγών και των συνεπιβατών, παραμένοντας η “φυσική επιλογή” στην επισκευή και αντικατάσταση κρυστάλλων οχημάτων και στην παραμετροποίηση κάμερας ADAS.