Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Συνταξιοδότησης 2022: Δυο σημαντικοί στόχοι επί τάπητος

Δυο σημαντικούς στόχους έχουν από κοινοί οι Ενώσεις που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Συνταξιοδότησης 2022 που θα πραγματοποιηθεί από τις 28 Νοεμβρίου ως τις 3 Δεκεμβρίου. Στο επίκεντρο βρίσκονται:

*Η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις προκλήσεις του συνταξιοδοτικού ζητήματος και να αποτελέσει μια πλατφόρμα για τους ενδιαφερόμενους φορείς και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για να συζητήσουν πιθανές λύσεις για να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι στην Ευρώπη μπορούν να βασίζονται σε επαρκείς και βιώσιμες συντάξεις σήμερα και αύριο.

*Οι δημογραφικές αλλαγές, σε συνδυασμό με τα αυξανόμενα ποσοστά φτώχειας μεταξύ των ηλικιωμένων, τους αυξημένους περιβαλλοντικούς κινδύνους και τους δημοσιονομικούς περιορισμούς, ασκούν σοβαρές πιέσεις στα συνταξιοδοτικά συστήματα.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Συνταξιοδότησης ερχεται ως απάντηση στο πλαίσιο αυτό ως φόρουμ για τα ενδιαφερόμενα μέρη για να μοιραστούν ιδέες και βέλτιστες πρακτικές.

Οι ακριβείς λεπτομέρειες του προγράμματος του 2022 θα δημοσιευθούν μετά το καλοκαίρι σε νέο, ειδικό ιστότοπο.

Συμμετέχοντες ενώσεις: Association for Financial Markets in Europe (AFME), AGE Platform Europe, BETTER FINANCE, Cross Border Benefits Alliance – Europe (CBBA-Europe), ETS Project Consortium, European Association of Paritarian Institutions (AEIP), European Banking Federation ( EBF), EFAMA, Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Χρηματιστηρίων Αξιών (FESE), Insurance Europe, Invest Europe και PensionsEurope.