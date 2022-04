Κορυφαίοι ομιλητές στο 6th Health Innovation Conference

Πλησιάζουμε στην έναρξη του 6th Health Innovation Conferenceκαι η ατζέντα του Συνεδρίου εμπλουτίζεται όλο και περισσότερο με σημαντικά ονόματα από παράγοντες της αγοράς, υψηλόβαθμους αξιωματούχους, υψηλούς προσκεκλημένους και θεσμικούς φορείς.

Γνωρίστε τους πρώτους ομιλητές του #hico22

• Prof. Vasilis Ntziachristos MSc PhD, Chair of Biological Imaging (CBI) – Technical University Munich, Germany

Director Institute of Biological and Medical Imaging (IBMI) – Helmholtz Zentrum München, Germany

• Ιωάννης Κωτσιόπουλος, Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας

• Ζέφη Βλαχοπιώτη, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων, Bristol Myers Squibb Ελλάδας & Κύπρου

• Μαρία Γαζούλη, Βιολόγος, Καθηγήτρια Βιολογίας-Νανοϊατρικής στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ

• Κωνσταντίνος Γεωργίου, Head Of Consulting & Primary Market Research, IQVIA Ελλάς

• Αχιλλέας Γραβάνης, Καθηγητής Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ερευνητής, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ

• Δρ. Αθανάσιος Κοτσιαρός, Government Affairs Manager, AbbVie Pharmaceuticals

• Ιωάννα Ι. Κούκλη, PhD, Ιδρύτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος, Pharmassist Ltd – Πρόεδρος, Hellenic BioCluster

• Γιώργος Λαμπίρης, Αναπληρωτής Καθηγητής και Διευθυντής της Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής του Δημοκρίτειου πανεπιστημίου Θράκης

• Δρ. Παντελής Μεσσαρόπουλος, MD, MSc, PhD(c), Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών

• Μάγδα Ξένου, R&D Director, DEMO S.A.

• Κωνσταντίνος Ουζούνης, CEO, ethosGROUP

• Γεώργιος Παππάς, Παθολόγος

• Φώτης Σακελλαρίδης, Πρόεδρος & CEO, Theracell

• Δρ Χριστόφορος Τζερμιάς, Διευθυντής Ερευνητής στο γαλλικό National Institute of Health and Medical Research (INSERM) της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Σορβόννης

• Ιωάννης Τριανταφύλλου, Marketing Director, ethosGROUP

• Νικόλαος Τσούλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Genekor Ιατρική Α.Ε.

(ο κατάλογος των ομιλητών επικαιροποιείται καθημερινά)

Κλειστή Συνάντηση Εργασίας

Στο πλαίσιο του 6th Health Innovation Conference θα πραγματοποιηθεί Κλειστή Συνάντηση Εργασίας με θέμα: «Διαχείριση δεδομένων υγείας στην Ελλάδα». Τη συνάντηση, στην οποία θα συμμετέχει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, θα παρακολουθήσουν και υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι των χορηγών.

To 6th Health Innovation Conference, διοργανώνεται από την ethosEVENTS, τον ενημερωτικό ιστότοπο υγείας, virus.com.gr και το περιοδικό πολιτικής της υγείας, Pharma & Health Business.

Θεματολογία

Υπεύθυνος Προγράμματος Συνεδρίου:

κος Αιμίλιος Νεγκής, ιατρικός συντάκτης