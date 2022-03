OΠΕΚΕΠΕ: 251 εκατ. ευρώ σε πάνω από 285.000 δικαιούχους

Περισσότερα από 251 εκατ. ευρώ πιστώνει στους λογαριασμούς 285.000 δικαιούχων παραγωγών ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχουν Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων.

Τα 234 εκατ. ευρώ να αφορούν σε συνδεδεμένες ενισχύσεις και ενισχύσεις για τα μικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους, οι οποίες καταβάλλονται για πρώτη φορά στο πλαίσιο των πληρωμών για τις αιτήσεις 2021.

Συγκεκριμένα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα καταβάλλει:

– 171.931.369,08 ευρώ σε 40.544 δικαιούχους στην καλλιέργεια βάμβακος

– 23.604.211,98 ευρώ σε 65.348 δικαιούχους στην καλλιέργεια πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών σανοδοτικών ψυχανθών

– 11.263.883,97 ευρώ σε 32.433 δικαιούχους στην καλλιέργεια σκληρού σίτου,

– 6.114.622,45 ευρώ σε 22.742 δικαιούχους στην καλλιέργεια πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών

– 4.478.516,15 ευρώ σε 10.630 δικαιούχους στην καλλιέργεια βρώσιμων οσπρίων

– 3.508.993,28 ευρώ σε 30.518 δικαιούχους στην καλλιέργεια καρπών με κέλυφος

– 3.595.997,19 ευρώ σε 7.933 δικαιούχους στην καλλιέργεια μήλων

– 872.089,14 ευρώ σε 671 δικαιούχους στην καλλιέργεια σπαραγγιών

– 255.728,00 ευρώ σε 76 δικαιούχους στην καλλιέργεια ζαχαρότευτλων

– 9.271.255,17 ευρώ σε 38.113 δικαιούχους για διάφορες καλλιέργειες των μικρών νησιών Αιγαίου Πελάγους (από το οποίο 8.333.675,76 ευρώ αφορούν στην καλλιέργεια παραδοσιακών ελαιώνων).

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «ο οργανισμός καταβάλλονται επίσης συμπληρωματικές πληρωμές για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης ύψους 11.210.719,13 ευρώ σε 25.306 δικαιούχους, για την πράσινη ενίσχυση ύψους 4.356.671,97 ευρώ σε 4.521 δικαιούχους και για τους νέους γεωργούς ύψους 649.148,11 ευρώ σε 2.489 δικαιούχους».

Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα ποσά προέκυψαν κατόπιν διευθέτησης θεμάτων όπως η τεκμηρίωση για την ιδιοκτησία του συνόλου ή μέρους των δηλωθέντων στην Ενιαία Αίτηση αγροτεμαχίων σε σύγκριση με τα στοιχεία που τηρούνται στην ΑΑΔΕ, σε διορθώσεις ταυτοποίησης στοιχείων κ.α.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/greece/opekepe-pano-apo-251-ekat-eyro-se-perissoterous-apo-285000-dikaiouxous

