Ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας στα Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ 2021

Με κεντρικούς ομιλητές τους κ. Χρήστο Σταϊκούρα και κα. Βασιλική Λαζαράκου, θα διεξαχθεί στις 11 Φεβρουαρίου η Τελετή Απονομής των Επιχειρηματικών Βραβείων ΧΡΗΜΑ 2021.

Δηλώστε Συμμετοχή

Τιμητικές Διακρίσεις

Εμβληματική Προσωπικότητα του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Θεόδωρος Φέσσας, Πρόεδρος Δ.Σ. Quest Συμμετοχών Α.Ε.

Έφη Κουτσουρέλη, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Quest Συμμετοχών Α.Ε.

Manager of the Year

Γεώργιος Στάσσης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΔΕΗ

Ομιλητές διεθνούς κύρους

• Κρις Αίσωπος, Πρόεδρος, Ελληνική Ένωση Διαχειριστών Συλλογικών Επενδύσεων και Περιουσίας & Διευθύνων Σύμβουλος, ALPHA TRUST

• Χαρούλα Απαλαγάκη, Γενική Γραμματέας, Ελληνική Ένωση Τραπεζών

• Αλέξανδρος Αργυρός, Managing Director, Head of the Investment Banking Division & Member of the Executive Committee of AXIA

• Κωνσταντίνα Καρατοπούζη, COO, LAMDA Development S.A.

• Σπυρίδων Κυρίτσης, Πρόεδρος, Σύνδεσμος Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών

• Αθανάσιος Κουλορίδας, Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής, Ένωση Εισηγμένων Εταιριών, Επίκουρος Καθηγητής Δικαίου Εταιριών και Κεφαλαιαγοράς, ΟΠΑ

• Αλέξανδρος Χατζόπουλος, Γενικός Διευθυντής, ΣΕΒ

• Giuseppe Giano, Πρόεδρος, Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ

• Κωνσταντίνος Ουζούνης, CEO, ethosGROUP

Δείτε το Πρόγραμμα

Τα Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ 2021 θα μεταδοθούν ψηφιακά μέσα από το LiveOn Expo Complex, το τρισδιάστατο ψηφιακό εκθεσιακό της κέντρο της LiveOn.

Για 19η συνεχόμενη χρονιά, το περιοδικό ΧΡΗΜΑ διοργανώνει τα Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ, σε συνεργασία με την ethosEVENTS και το οικονομικό και επιχειρηματικό portal banks.com.gr, με στόχο την ανάδειξη των επιχειρήσεων που στηρίζουν την ελληνική οικονομία και συμβάλλουν στην ανάπτυξη του χρηματιστηριακού θεσμού.

Δείτε περισσότερα στο ethosevents.eu