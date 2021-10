Ο καθηγητής Δημήτρης Βλαχάκος στον Όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ανακοινώνει τη συνεργασία του με τον Ομότιμο Καθηγητή Παθολογίας – Νεφρολογίας στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δημήτρη Βλαχάκο, ο οποίος αναλαμβάνει Επιστημονικός Σύμβουλος Νεφρολογίας και Υπέρτασης.

Ο Δημήτρης Βλαχάκος έχει μετεκπαιδευθεί στην Εσωτερική Παθολογία, Νεφρολογία και Υπέρταση στο Harvard University School of Medicine και στο Boston University Μedical Center.

Υπήρξε Ιδρυτής και Υπεύθυνος της Νεφρολογικής Μονάδας και της Μονάδας Υπερτάσεως της Β’ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» από την εποχή της ιδρύσεως της το 2003 και είναι

Είναι μέλος ελληνικών και διεθνών Ιατρικών Συλλόγων, μεταξύ των οποίων ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, η Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία, η Ελληνική Αντιϋπερτασική Εταιρεία, η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Υπέρτασης, το Ελληνικό Κολλέγιο Νεφρολογίας και Υπερτάσεως (Ιδρυτικό Μέλος), η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Αντιμετώπισης του Μεταβολικού Συνδρόμου και Συνοδών Διαταραχών (Ιδρυτικό Μέλος), η Massachusetts Medical Society, η American Medical Association, η American Society of Nephrology, η European Renal Association – European Dialysis and Transplant Society, η International Society of Nephrology και η European Society of Hypertension.

Έχει συγγράψει 50 και πλέον δημοσιεύσεις / κεφάλαια βιβλίων στα ελληνικά και πάνω από 100 ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και βιβλία.

Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ επενδύει σημαντικά στις επιστημονικές συνεργασίες και έχει θέσει στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων του 10μελές Επιστημονικό Συμβούλιο, υπό την προεδρία της Ομότιμης Καθηγήτριας Δημόσιας Υγείας ΕΣΔΥ κ.Τζένης Κρεμαστινού.

Ο Όμιλος συμπληρώνει 40 χρόνια στον κλάδο της ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Από το 1981 αναπτύσσεται διαρκώς και σήμερα διαθέτει 56 Διαγνωστικά Κέντρα σε Ελλάδα και Κύπρο, 2 γενικές κλινικές, 7 οδοντιατρεία και ένα Κέντρο Διεθνών Ασθενών.

Η είσοδος στην πέμπτη δεκαετία σηματοδοτεί και την είσοδο σε μια νέα εποχή. Στο νέο ξεκίνημα, η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ υλοποιεί αποφασιστικά βήματα προς την κατεύθυνση της πρωτοπορίας και της καινοτομίας, συνεχίζει πιο δυνατή, με σταθερή προσήλωση στο όραμα της προαγωγής της Υγείας όλων.

