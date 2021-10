Kλιματική αλλαγή: Ευκαιρίες και προκλήσεις

Οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή, τέθηκαν στο επίκεντρο του ετήσιου συνεδρίου με γενικό θέμα «Η Ελλάδα Μετά V», που διοργανώνει ο ΚΥΚΛΟΣ ΙΔΕΩΝ σε συνεργασία με τη ΣΥΜΕΩΝ Γ. ΤΣΟΜΩΚΟΣ ΑΕ και με κεντρικό θέμα, το ερώτημα: «Από την κρίση στην κανονικότητα ή η κρίση ως κανονικότητα;».

«Το κόστος του να αγνοήσουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής θα είναι δυσβάστακτο», τόνισε η Margo Tsirigotis Oge, πρώην διευθύντρια του Γραφείου Μεταφορών και Ποιότητας Αέρα στον Οργανισμό Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Διεθνούς Συμβουλίου για καθαρές μεταφορές (ICCT). Επεσήμανε επίσης, τις σημαντικές προοπτικές της Ελλάδας στην ενεργειακή μετάβαση με έμφαση στις ΑΠΕ και τη βιώσιμη μετακίνηση, ανέλυσε το διεθνές πεδίο και τον ρόλο της κοινωνίας των πολιτών, ενώ εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η ΕΕ θα επιτύχει τους ενεργειακούς στόχους, που έχει θέσει για μηδενισμό των αερίων του.

«Η κρίση που βιώνουμε σήμερα συνδέεται με την κλιματική αλλαγή», τόνισε η Δανάη Κυριακοπούλου, Senior Policy Fellow, Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, London School of Economics και πρόσθεσε την ανάγκη για θαρραλέες πολιτικές δεσμεύσεις εν όψει της Διάσκεψης του ΟΗΕ για το κλίμα, COP26 στη Γλασκώβη, με έμφαση στην κλιματική δικαιοσύνη μεταξύ αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων κρατών και την προσαρμογή των κοινωνιών και των οικονομιών στα φαινόμενα της κλιματικής κρίσης, ενώ ταυτόχρονα επεσήμανε τον ρόλο του χρηματοπιστωτικού τομέα και των κεντρικών τραπεζών.

Για την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου ευρωπαϊκού ενεργειακού δόγματος, αναφέρθηκε από την πλευρά του ο Γιάννης Μανιάτης, πρώην υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αν. καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, προσθέτοντας ότι η ενεργειακή μετάβαση δεν πρέπει να προκαλέσει κοινωνικές και οικονομικές αναταράξεις στα κράτη μέλη. Ταυτόχρονα, επεσήμανε τις πολλαπλές σκοπιμότητες της χρήσης φυσικού αερίου ως καύσιμο μετάβασης, επεσήμανε την ανάγκη διασφάλισης της ενεργειακής δικαιοσύνης και ασφάλειας, καθώς επίσης και τις γεωπολιτικές ευκαιρίες που δημιουργούνται για την Ελλάδα, ειδικότερα στον τομέα της διαμετακόμισης ενέργειας.

«Κλιματική αλλαγή: Οι συνέπειες στο αναπτυξιακό μοντέλο της Ελλάδα» ήταν ο τίτλος της συζήτησης μεταξύ του Κώστα Καρτάλη, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, μέλος του Οργάνου των Ηνωμένων Εθνών για την Εφαρμογή της Σύμβασης για το Κλίμα και του Θοδωρή Γεωργακόπουλου, διευθυντή Περιεχομένου της διαΝΕΟσις.

Όπως τόνισε ο κ. Καρτάλης: «Η Μεσόγειος είναι ένα κλιματικό hot spot για δασικές πυρκαγιές» και πρόσθεσε την ανάγκη να διερευνηθούν οι επιστημονικές και ιστορικές τάσεις που διαμορφώνονται, προκειμένου να χαραχθούν οι μελλοντικές πολιτικές και δράσεις, ενώ έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, καθώς, όπως είπε, προς το παρόν επιβεβαιώνονται τα αρνητικά κλιματικά σενάρια.