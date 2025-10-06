back to top
17.8 C
Athens
Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025

100 χρόνια ΕΕΑ – Μια μεγάλη βραδιά ελληνικής παράδοσης στο Περιστέρι, με την υπογραφή του Γιάννη Ρούσση

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Εκδηλώσεις

Μια μοναδική γιορτή, αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση και στον πολιτισμό, ετοιμάζει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ), με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυσή του.

Σε συνεργασία με την Επιτροπή Παράδοσης και Πολιτισμού του ΕΕΑ και τον Δήμο Περιστερίου, διοργανώνεται την Κυριακή 12 Οκτωβρίου στις 19:00 μια μεγάλη μουσικοχορευτική βραδιά στο Θέατρο Πολιτών Περιστερίου (Παπαρρηγοπούλου 94).

- Advertisement -

Η εκδήλωση αναμένεται να αποτελέσει μια ανεπανάληπτη συνάντηση πολιτισμού και λαϊκής ψυχής, καθώς ζωντανή μουσική και παραδοσιακοί χοροί από κάθε γωνιά της Ελλάδας θα πλημμυρίσουν τη σκηνή και θα ταξιδέψουν το κοινό στις ρίζες, στις αξίες και στις μνήμες που ενώνουν τους Έλληνες.

Στο μεγάλο αυτό αφιέρωμα συμμετέχουν τρεις παραδοσιακές μουσικές ορχήστρες και 140 χορευτές από εθνικοτοπικούς συλλόγους της Αττικής, οι οποίοι θα παρουσιάσουν αυθεντικά δρώμενα και χορούς από τη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Ρούμελη, το Αιγαίο και την Κρήτη.
Η βραδιά υπόσχεται ρυθμό, συγκίνηση και μια δυνατή υπενθύμιση της ζωντανής ελληνικής παράδοσης που παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς μας.

- Advertisement -

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στον κ. Γιάννη Ρούσση, Πρόεδρο της Επιτροπής Παράδοσης και Πολιτισμού του ΕΕΑ, ο οποίος είχε την πρωτοβουλία και τον γενικό συντονισμό της διοργάνωσης.

Με πολύμηνη και ουσιαστική δουλειά πίσω από τα φώτα της σκηνής, ο κ. Ρούσσης –επαγγελματίας ασφαλιστής και ενεργό μέλος της επιχειρηματικής κοινότητας– συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση μιας εκδήλωσης που αναδεικνύει το μεράκι, τη συλλογικότητα και το βάθος της ελληνικής παράδοσης.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των εορταστικών δράσεων για τα 100 χρόνια του ΕΕΑ, αναδεικνύοντας την ιστορική πορεία του Επιμελητηρίου, όχι μόνο ως φορέα στήριξης της επιχειρηματικότητας, αλλά και ως θεματοφύλακα της κοινωνικής και πολιτιστικής συνοχής.

Η είσοδος είναι ελεύθερη, με απαραίτητη τη δήλωση συμμετοχής.

Μια γιορτή για όλους, μια συνάντηση των γενεών, μια βραδιά που ενώνει τον πολιτισμό με την ιστορία του ελληνικού επιχειρείν.

Το ΕΕΑ καλεί κάθε πολίτη να συμμετάσχει, να τραγουδήσει, να χορέψει και να γιορτάσει μαζί του έναν αιώνα δημιουργίας και παράδοσης.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Επιχειρηματικότητα και αθλητισμός «έτρεξαν» μαζί στο Athens Runs ΕΕΑ!

Newsroom 3 -
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών γιόρτασε συνδέοντας την ιστορία και την παράδοσή του με το πνεύμα της σύγχρονης κοινωνικής προσφοράς
Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΣΑΣ συμμετείχε στο EEA Athens Run 2025

Newsroom 3 -
Ο Λ. Αποστολιώτης και ο Κ. Μαρκουίζος εκπροσώπησαν τον Σύνδεσμο στην εκδήλωση, προάγοντας την υγεία, την άθληση και τη συλλογική συμμετοχή
Διαβάστε περισσότερα

Ένα μάθημα ηγεσίας για τον ασφαλιστικό κλάδο από τον Γιάννη Χατζηθεοδοσίου

Newsroom 3 -
Η ηγεσία δεν περιορίζεται στην τυπική εκπροσώπηση ή στην ανάδειξη προβλημάτων· είναι κυρίως η ικανότητα να δείχνεις τον δρόμο
Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στα αποκαλυπτήρια του αγάλματος που τιμά τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες με πρωτοβουλία του ΕΕΑ

Newsroom 3 -
Για ιστορική στιγμή μιλά η ηγεσία του Επιμελητηρίου, καθώς πρώτη φορά η ελληνική κοινωνία τιμά κατ’ αυτόν τον τρόπο τον «πυρήνα της οικονομικής δραστηριότητας»
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών εκπαιδεύει Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στα Χρηματοοικονομικά

Newsroom 3 -
Το 4ωρο πρόγραμμα θα καλύψει το πρώτο επίπεδο γνώσεων σε πεδία όπως η χρηματοδότηση, η επιχειρηματική διαχείριση και η ασφάλιση
Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΑΔ για την Ασπίς Πρόνοια: «Μια πληγή που δεν κλείνει»

Newsroom 3 -
Για 16 χρόνια ανεμπόδιστης κωλυσιεργίας, ώστε να παρεμποδίζεται το έργο των ανθρώπων της διαμεσολάβησης, κάνει λόγο η Ομοσπονδία
Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ στήριξε ως χορηγός την ετήσια εκδήλωση του ΣΕΜΑ

Newsroom 3 -
Η εταιρεία ενίσχυσε έμπρακτα μια πρωτοβουλία που συμβάλλει στην ανάπτυξη και στην εξωστρέφεια του κλάδου
Διαβάστε περισσότερα

Η Carglass® έτρεξε στον 17ο Αγώνα Greece Race for the Cure®

Newsroom 3 -
Υπό το σύνθημα «Μαζί πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού», η εταιρεία ενίσχυσε έμπρακτα τον αγώνα για την πρόληψη και τη στήριξη των ασθενών
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Άσυλο Ανιάτων: Αναβάθμιση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού με δωρεά από το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα

Η δωρεά εκσυγχρονίζει ουσιαστικά τις υποδομές του Νοσηλευτηρίου, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας περίθαλψης και των συνθηκών νοσηλείας
Υγεία

Ευρωπαϊκός Χώρος Δεδομένων Υγείας: Ψηφιακή επανάσταση στην περίθαλψη και την ασφάλεια των ασθενών στην ΕΕ

Ο ΕΧΔΥ υπόσχεται διαλειτουργικότητα, ασφάλεια και ταχύτερη πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες για ασθενείς και επαγγελματίες υγείας
Εκπαίδευση

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών εκπαιδεύει Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στα Χρηματοοικονομικά

Το 4ωρο πρόγραμμα θα καλύψει το πρώτο επίπεδο γνώσεων σε πεδία όπως η χρηματοδότηση, η επιχειρηματική διαχείριση και η ασφάλιση
Θεσμικοί φορείς

Η ΠΟΑΔ για την Ασπίς Πρόνοια: «Μια πληγή που δεν κλείνει»

Για 16 χρόνια ανεμπόδιστης κωλυσιεργίας, ώστε να παρεμποδίζεται το έργο των ανθρώπων της διαμεσολάβησης, κάνει λόγο η Ομοσπονδία
Εκδηλώσεις

Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ στήριξε ως χορηγός την ετήσια εκδήλωση του ΣΕΜΑ

Η εταιρεία ενίσχυσε έμπρακτα μια πρωτοβουλία που συμβάλλει στην ανάπτυξη και στην εξωστρέφεια του κλάδου
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.