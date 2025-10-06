100 χρόνια ΕΕΑ – Μια μεγάλη βραδιά ελληνικής παράδοσης στο Περιστέρι, με την υπογραφή του Γιάννη Ρούσση

Μια μοναδική γιορτή, αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση και στον πολιτισμό, ετοιμάζει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ), με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυσή του.

Σε συνεργασία με την Επιτροπή Παράδοσης και Πολιτισμού του ΕΕΑ και τον Δήμο Περιστερίου, διοργανώνεται την Κυριακή 12 Οκτωβρίου στις 19:00 μια μεγάλη μουσικοχορευτική βραδιά στο Θέατρο Πολιτών Περιστερίου (Παπαρρηγοπούλου 94).

Η εκδήλωση αναμένεται να αποτελέσει μια ανεπανάληπτη συνάντηση πολιτισμού και λαϊκής ψυχής, καθώς ζωντανή μουσική και παραδοσιακοί χοροί από κάθε γωνιά της Ελλάδας θα πλημμυρίσουν τη σκηνή και θα ταξιδέψουν το κοινό στις ρίζες, στις αξίες και στις μνήμες που ενώνουν τους Έλληνες.

Στο μεγάλο αυτό αφιέρωμα συμμετέχουν τρεις παραδοσιακές μουσικές ορχήστρες και 140 χορευτές από εθνικοτοπικούς συλλόγους της Αττικής, οι οποίοι θα παρουσιάσουν αυθεντικά δρώμενα και χορούς από τη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Ρούμελη, το Αιγαίο και την Κρήτη.

Η βραδιά υπόσχεται ρυθμό, συγκίνηση και μια δυνατή υπενθύμιση της ζωντανής ελληνικής παράδοσης που παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς μας.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στον κ. Γιάννη Ρούσση, Πρόεδρο της Επιτροπής Παράδοσης και Πολιτισμού του ΕΕΑ, ο οποίος είχε την πρωτοβουλία και τον γενικό συντονισμό της διοργάνωσης.

Με πολύμηνη και ουσιαστική δουλειά πίσω από τα φώτα της σκηνής, ο κ. Ρούσσης –επαγγελματίας ασφαλιστής και ενεργό μέλος της επιχειρηματικής κοινότητας– συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση μιας εκδήλωσης που αναδεικνύει το μεράκι, τη συλλογικότητα και το βάθος της ελληνικής παράδοσης.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των εορταστικών δράσεων για τα 100 χρόνια του ΕΕΑ, αναδεικνύοντας την ιστορική πορεία του Επιμελητηρίου, όχι μόνο ως φορέα στήριξης της επιχειρηματικότητας, αλλά και ως θεματοφύλακα της κοινωνικής και πολιτιστικής συνοχής.

Η είσοδος είναι ελεύθερη, με απαραίτητη τη δήλωση συμμετοχής.

Μια γιορτή για όλους, μια συνάντηση των γενεών, μια βραδιά που ενώνει τον πολιτισμό με την ιστορία του ελληνικού επιχειρείν.

Το ΕΕΑ καλεί κάθε πολίτη να συμμετάσχει, να τραγουδήσει, να χορέψει και να γιορτάσει μαζί του έναν αιώνα δημιουργίας και παράδοσης.