back to top
23.8 C
Athens
Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Υψηλός Δείκτης Φερεγγυότητας 402,51% για την ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική

Newsroom

Ακολουθήστε μας στο Google News

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική, θυγατρική εταιρεία της ΕΥΡΩΠΗ Holdings, εισηγμένης εταιρείας  στο ΧΑ, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τα επίσημα οικονομικά στοιχεία που υποβλήθηκαν στην Τράπεζα της Ελλάδος για το α’ εξάμηνο του 2025 ο Δείκτης Φερεγγυότητας (Solvency Ratio) ανήλθε στο 402,51%. 

Σε δήλωσή του ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική, κ. Νίκος Μακρόπουλος, τόνισε:

- Advertisement -

«Είμαστε πολύ περήφανοι που ο δείκτης φερεγγυότητας της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική στο α’ εξάμηνο του 2025 διαμορφώθηκε στο 402,51%, γεγονός που δημιουργεί τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση των εργασιών μας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

»Η επίδοση αυτή είναι αποτέλεσμα της σημαντικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 28 εκατ. ευρώ, καθώς και των θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων του α’ εξαμήνου τα οποία περιλαμβάνουν το κερδοφόρο τεχνικό αποτέλεσμα και τα υψηλά έσοδα από το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο.

- Advertisement -

»Με βάση τα σημερινά δεδομένα, πρόκειται για έναν από τους υψηλότερους δείκτες φερεγγυότητας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά μεταξύ των εταιρειών γενικών ασφαλίσεων, ο οποίος αναδεικνύει την οικονομική ευρωστία, αξιοπιστία και σταθερότητα της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική».

Σχετικές δημοσιεύσεις

H «ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» αναζητά έμπειρο στέλεχος Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης & Γενικών Ατυχημάτων

Newsroom -
Η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική (Όμιλος Intracom) επιδιώκει να ενισχύσει την ομάδα της με ένα ακόμη έμπειρο και καταρτισμένο στέλεχος
Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική αυξάνει την έκπτωση στα ετήσια συμβόλαια αυτοκινήτου

Newsroom 3 -
Έκπτωση 15% από το φθινόπωρο σε νέα ετήσια συμβόλαια αυτοκινήτου και ανανεώσεις
Διαβάστε περισσότερα

Νέοι ορίζοντες από σήμερα για την ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική

Newsroom 3 -
Τα αποτελέσματα και οι επόμενοι στόχοι που ανακοινώθηκαν στη σημερινή Γενική Συνέλευση της ΕΥΡΩΠΗ Holdings
Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS: Δωρεά στη ΣΚΑΪ HOPE για ενίσχυση των αεροδιακομιδών ασθενών

Newsroom 3 -
Η μητρική τής ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική υποστηρίζει σταθερά δράσεις που ενισχύουν την πρόσβαση σε κρίσιμες υπηρεσίες υγείας και βοηθούν το κοινωνικό σύνολο
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Νέα εποχή για την Export Credit Greece

Newsroom 3 -
Εντός ολίγων ημερών η ECG αναμένεται να υποβάλει αίτηση στην ΤτΕ για να δημιουργήσει θυγατρική ασφαλιστική
Διαβάστε περισσότερα

MEGA Brokers: Επεκτείνει δυναμικά το αποτύπωμά της στη Β. Ελλάδα με την εξαγορά της ΚΑΛΥΨΗ ΙΚΕ

Newsroom 3 -
H MEGA Brokers ενδυναμώνει περαιτέρω το δίκτυό της και ενισχύει την παρουσία της στις τοπικές κοινωνίες
Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΑ: Δυναμική παρουσία και ενίσχυση των μεσιτών ασφαλίσεων στη Βόρεια Ελλάδα

Newsroom 3 -
«Όσο περισσότεροι είμαστε τόσο ισχυρότεροι γινόμαστε» τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος Κ. Αλφιέρης στο πλαίσιο εκδήλωσης στο ΕΕΘ
Διαβάστε περισσότερα

Η κοινή ημερίδα ΕΑΕΕ-ΣΑΕΚ για την Οδηγία ELD ανέδειξε την περιβαλλοντική σημασία της χρηματοοικονομικής ασφάλειας

Newsroom 3 -
Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE PROFILE και το ψηφιακό εργαλείο SAFER IT Tool
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Νέα εποχή για την Export Credit Greece

Εντός ολίγων ημερών η ECG αναμένεται να υποβάλει αίτηση στην ΤτΕ για να δημιουργήσει θυγατρική ασφαλιστική
Επικαιρότητα

Το μήνυμα Ανδρουλάκη από τη ΔΕΘ: Αυστηρότερη εποπτεία και εφαρμογή κανόνων

Στην ομιλία του έκανε επίσης λόγο για «εξωφρενικές» αυξήσεις, που πλήττουν την κοινωνική δικαιοσύνη και την πρόσβαση σε ποιοτική υγειονομική φροντίδα
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

MEGA Brokers: Επεκτείνει δυναμικά το αποτύπωμά της στη Β. Ελλάδα με την εξαγορά της ΚΑΛΥΨΗ ΙΚΕ

H MEGA Brokers ενδυναμώνει περαιτέρω το δίκτυό της και ενισχύει την παρουσία της στις τοπικές κοινωνίες
Επικαιρότητα

Υπόθεση Novartis: Ένοχοι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες για ψευδείς καταθέσεις

Ποινές φυλάκισης 25 και 33 μηνών με αναστολή επέβαλε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, διαφοροποιούμενο από την εισαγγελική πρόταση
Εκδηλώσεις

ΣΕΜΑ: Δυναμική παρουσία και ενίσχυση των μεσιτών ασφαλίσεων στη Βόρεια Ελλάδα

«Όσο περισσότεροι είμαστε τόσο ισχυρότεροι γινόμαστε» τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος Κ. Αλφιέρης στο πλαίσιο εκδήλωσης στο ΕΕΘ
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.