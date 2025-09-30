back to top
Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας: Επιταχύνθηκαν οι άδειες επισκευής στη Θεσσαλία

Newsroom 3

Θεσμικοί φορείς

Με ταχείς ρυθμούς επισημαίνει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ότι συνεχίζεται η αποκατάσταση των ζημιών από την πλημμύρα Daniel σε όλη τη Θεσσαλία.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) έχει εκδώσει ήδη 3.063 άδειες επισκευής κτιρίων, που αντιστοιχούν σε 6.164 διεκπεραιωμένες αιτήσεις πολιτών. Ο συνολικός αριθμός αιτήσεων που έχουν υποβληθεί ανέρχεται σε 12.618 και το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στις εκδοθείσες άδειες επισκευής ανέρχεται σε 23,45 εκατομμύρια ευρώ.

Επιπλέον, 2.316 αιτήσεις έχουν ελεγχθεί από τη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) και για τις οποίες έχουν αποσταλεί έγγραφα ελλείψεων στους αιτούντες, οι οποίοι καλούνται να καταθέσουν συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

Το υπουργείο σημειώνει επίσης ότι από τον Μάρτιο 2025 και μετά ο ημερήσιος ρυθμός έκδοσης αδειών έχει υπερδιπλασιαστεί, από 4,6 σε 10,4 άδειες ανά ημέρα. Η επιτάχυνση αυτή οφείλεται:

  • στο ευέλικτο κανονιστικό πλαίσιο που προβλέπει την έκδοση αδειών επισκευής με «καθορισμένη τιμή ανά τ.μ. πληγείσας στάθμης κτιρίου», βάσει 36.658 αυτοψιών που πραγματοποιήθηκαν από τη ΓΔΑΕΦΚ
  • στην εσωτερική αναδιοργάνωση της ΓΔΑΕΦΚ και τη δημιουργία τεσσάρων παράλληλων γραμμών παραγωγής αδειών επισκευής, που διασφαλίζουν ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτήσεων.

Παράλληλα, περίπου 10 ιδιοκτήτες κτιρίων καθημερινά στη Θεσσαλία λαμβάνουν το ποσό της Δωρεάν Κρατικής Αρωγής στους λογαριασμούς τους, για την επισκευή κατοικιών τους.

Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, δηλώνει: «Δύο χρόνια μετά την καταστροφική πλημμύρα Daniel, η σταθερή επιτάχυνση στην έκδοση αδειών επισκευής και η συνεχής εκταμίευση της Κρατικής Αρωγής καταδεικνύουν τη διαρκή δέσμευσή μας να υποστηρίξουμε αποτελεσματικά τους κατοίκους της Θεσσαλίας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών συνεχίζουν τη στενή παρακολούθηση των διαδικασιών για την οριστική αποκατάσταση των ζημιών και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της περιοχής».

Θεσμικοί φορείς

Η ΕΑΕΕ μπαίνει στο «τραπέζι των μεγάλων» – Επιτυχία για την ηγεσία της

Όλα όσα σηματοδοτεί η συμμετοχή του Α. Σαρρηγεωργίου και της Ε. Παπασπυροπούλου στο γεύμα εργασίας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών
Θεσμικοί φορείς

Μια νέα σελίδα στις ελληνοκινεζικές επιχειρηματικές σχέσεις ανοίγει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

Τι σημαίνει για τα μέλη του ΕΕΑ η δημιουργία Γραφείου της Επιτροπής Ελληνοκινεζικής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης στην Τιανζίν της Κίνας
Editorial

Οι φόβοι της αγοράς επιβεβαιώθηκαν: τα ατομικά συμβόλαια ζωής δοκιμάζονται έντονα!

Οι ακυρώσεις στα ατομικά συμβόλαια είναι ήδη εδώ και απειλούν να διαμορφώσουν μια νέα πραγματικότητα για τον κλάδο
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

H Εθνική Ασφαλιστική αλλάζει το κλίμα… μέσα μας για τις φυσικές καταστροφές

Με νέα καμπάνια και microsite, η εταιρεία συμβάλλει στην πρόληψη και στη διαμόρφωση ασφαλιστικής συνείδησης
Υγεία

ΠΟΕΔΗΝ για τους νέους Oργανισμούς των νοσοκομείων: Ανάπτυξη ή υποβάθμιση του ΕΣΥ

Η υποβάθμιση της περιφέρειας και οι επιπτώσεις στην υγειονομική ασφάλεια
