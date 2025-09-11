Υποχρεωτική συμμετοχή ειδικευμένων ιατρών στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία: Εγκύκλιος του Θεμιστοκλέους

Με εγκύκλιο του υφυπουργού Υγείας Μάριου Θεμιστοκλέους καθορίζεται το πλαίσιο λειτουργίας των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων των νοσοκομείων, με στόχο την παροχή οργανωμένων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Η εγκύκλιος ορίζει τις υποχρεώσεις των ιατρών, τον τρόπο προγραμματισμού των ραντεβού και τη μετάβαση σε ενιαίο ψηφιακό σύστημα καταγραφής.

Δώδεκα ραντεβού την εβδομάδα και υποχρεωτική παρουσία ειδικευμένου ιατρού προβέπει η Εγκύκλιος. Συγκεκριμένα,

τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία λειτουργούν με ιατρούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων υπό την άμεση ευθύνη ειδικευμένου ιατρού. Δεν νοείται λειτουργία εξωτερικού ιατρείου χωρίς την παρουσία του. Οι ειδικευμένοι ιατροί του ΕΣΥ, πλην των εργαστηριακών ειδικοτήτων, υποχρεούνται να πραγματοποιούν τουλάχιστον δώδεκα ραντεβού την εβδομάδα. Οι ειδικευόμενοι μπορούν να συμμετέχουν μόνο υπό την επίβλεψη του υπεύθυνου ειδικευμένου ιατρού, σύμφωνα με το καθημερινό πρόγραμμα του νοσοκομείου.

Υποχρεώσεις ιατρών και τήρηση δεοντολογίας και εσωτερικών κανονισμών

Οι ιατροί που συμμετέχουν στη λειτουργία των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων οφείλουν να παρέχουν ιατρική φροντίδα υψηλού επιπέδου με σεβασμό στα δικαιώματα των ασθενών, να συμμορφώνονται με την κείμενη νομοθεσία και τον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας, να τηρούν τον εσωτερικό κανονισμό του νοσοκομείου και τις οδηγίες της διοίκησης και της Υγειονομικής Περιφέρειας, καθώς και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση εργασίας τους. Επιπλέον, είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους ηλεκτρονικούς ιατρικούς φακέλους των ασθενών.

Ενιαία πλατφόρμα ΗΔΙΚΑ για τον προγραμματισμό ραντεβού από 1η Οκτωβρίου

Από την 1η Οκτωβρίου 2025, όλα τα ραντεβού των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων θα αναρτώνται αποκλειστικά στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ. Ο προγραμματισμός των διαθέσιμων ραντεβού θα πραγματοποιείται στο τέλος κάθε μήνα και θα καλύπτει τουλάχιστον τις επόμενες 120 ημερολογιακές ημέρες.

