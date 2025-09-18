Υποχρεωτική ασφάλιση για Airbnb: Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΔΑ Ανδρέας Χίου εξηγεί τι πρέπει να κάνει κάθε ιδιοκτήτης!

Από την 1η Οκτωβρίου 2025 τίθεται σε εφαρμογή ο νέος νόμος για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις (Ν. 5170/2025, ΦΕΚ 6/Α/20-1-2025), ο οποίος εισάγει την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για κάθε ακίνητο που διατίθεται για βραχυχρόνια μίσθωση στην Ελλάδα.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαχειριστών Ακινήτων (ΠΑΣΥΔΑ), μέσω του προέδρου του, κ. Ανδρέα Χίου, εξέφρασε σε δηλώσεις του στο «IW» θετική στάση απέναντι στο νέο μέτρο, επισημαίνοντας ότι «μια ασφάλιση είναι πάντα απαραίτητη, ιδίως σε δραστηριότητες που σχετίζονται με ανθρώπους που επισκέπτονται το σπίτι μας, όπου μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε».

- Advertisement -

Ωστόσο, όπως τονίζει ο κ. Χίου, «τα ακίνητα που καταχωρούνται σε πλατφόρμες τύπου Airbnb ή Booking είναι ήδη καλυμμένα από τις ασφάλειες που παρέχουν οι ίδιες οι πλατφόρμες, με κάλυψη αστικής ευθύνης και κινδύνου μέχρι ενός εκατομμυρίου ευρώ».

- Advertisement -

Παρά το γεγονός αυτό, ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΔΑ υπογραμμίζει την ανάγκη για επιπλέον ασφάλιση: «Η πρόσθετη ασφάλιση είναι απαραίτητη κυρίως για κρατήσεις που γίνονται εκτός των μεγάλων πλατφορμών. Στην περίπτωση που μια κράτηση δεν πραγματοποιηθεί μέσω Airbnb ή Booking, οι καλύψεις των πλατφορμών δεν ισχύουν, και η επιπλέον ασφάλιση προσφέρει την απαιτούμενη προστασία».

Η νέα ρύθμιση θεωρείται από τους διαχειριστές ακινήτων ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της ασφάλειας τόσο των ιδιοκτητών όσο και των επισκεπτών, ενώ παράλληλα δημιουργεί ένα πιο αξιόπιστο πλαίσιο για τον κλάδο των βραχυχρόνιων μισθώσεων στην Ελλάδα.

Ο κ. Χίου καταλήγει στις δηλώσεις του στο «IW»: «Εμείς ως σύλλογος επικροτούμε αυτή τη νομοθετική πρωτοβουλία και ενθαρρύνουμε τους ιδιοκτήτες να εξετάσουν την πιθανότητα μιας επιπλέον ασφάλισης, για να καλύπτουν πλήρως όλες τις κρατήσεις, είτε μέσα από τις πλατφόρμες είτε εκτός αυτών».

Με την εφαρμογή του Ν. 5170/2025, η Ελλάδα εισέρχεται σε μια νέα εποχή για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, όπου η ασφάλεια και η προστασία όλων των εμπλεκομένων αποτελούν πλέον νόμιμο και αναγκαίο κριτήριο.