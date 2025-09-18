back to top
21.6 C
Athens
Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Υποχρεωτική ασφάλιση για Airbnb: Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΔΑ Ανδρέας Χίου εξηγεί τι πρέπει να κάνει κάθε ιδιοκτήτης!

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Πρόσωπα

Από την 1η Οκτωβρίου 2025 τίθεται σε εφαρμογή ο νέος νόμος για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις (Ν. 5170/2025, ΦΕΚ 6/Α/20-1-2025), ο οποίος εισάγει την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για κάθε ακίνητο που διατίθεται για βραχυχρόνια μίσθωση στην Ελλάδα.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαχειριστών Ακινήτων (ΠΑΣΥΔΑ), μέσω του προέδρου του, κ. Ανδρέα Χίου, εξέφρασε σε δηλώσεις του στο «IW» θετική στάση απέναντι στο νέο μέτρο, επισημαίνοντας ότι «μια ασφάλιση είναι πάντα απαραίτητη, ιδίως σε δραστηριότητες που σχετίζονται με ανθρώπους που επισκέπτονται το σπίτι μας, όπου μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε».

- Advertisement -

Α. Χίου, πρόεδρος ΠΑΣΥΔΑ

Ωστόσο, όπως τονίζει ο κ. Χίου, «τα ακίνητα που καταχωρούνται σε πλατφόρμες τύπου Airbnb ή Booking είναι ήδη καλυμμένα από τις ασφάλειες που παρέχουν οι ίδιες οι πλατφόρμες, με κάλυψη αστικής ευθύνης και κινδύνου μέχρι ενός εκατομμυρίου ευρώ».

- Advertisement -

Παρά το γεγονός αυτό, ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΔΑ υπογραμμίζει την ανάγκη για επιπλέον ασφάλιση: «Η πρόσθετη ασφάλιση είναι απαραίτητη κυρίως για κρατήσεις που γίνονται εκτός των μεγάλων πλατφορμών. Στην περίπτωση που μια κράτηση δεν πραγματοποιηθεί μέσω Airbnb ή Booking, οι καλύψεις των πλατφορμών δεν ισχύουν, και η επιπλέον ασφάλιση προσφέρει την απαιτούμενη προστασία».

Η νέα ρύθμιση θεωρείται από τους διαχειριστές ακινήτων ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της ασφάλειας τόσο των ιδιοκτητών όσο και των επισκεπτών, ενώ παράλληλα δημιουργεί ένα πιο αξιόπιστο πλαίσιο για τον κλάδο των βραχυχρόνιων μισθώσεων στην Ελλάδα.

Ο κ. Χίου καταλήγει στις δηλώσεις του στο «IW»: «Εμείς ως σύλλογος επικροτούμε αυτή τη νομοθετική πρωτοβουλία και ενθαρρύνουμε τους ιδιοκτήτες να εξετάσουν την πιθανότητα μιας επιπλέον ασφάλισης, για να καλύπτουν πλήρως όλες τις κρατήσεις, είτε μέσα από τις πλατφόρμες είτε εκτός αυτών».

 

Με την εφαρμογή του Ν. 5170/2025, η Ελλάδα εισέρχεται σε μια νέα εποχή για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, όπου η ασφάλεια και η προστασία όλων των εμπλεκομένων αποτελούν πλέον νόμιμο και αναγκαίο κριτήριο.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Τι δεν αλλάζει στην Υδρόγειο Ασφαλιστική

Newsroom 3 -
Η Υδρόγειος θα παραμείνει η ασφαλιστική με το ανθρώπινο πρόσωπο, που επενδύει συνεχώς σε στελέχη και συνεργάτες, αξιοποιώντας στο έπακρον τις ευκαιρίες
Διαβάστε περισσότερα

Ποιοι μπορούν να φέρουν ανάπτυξη στην ασφαλιστική αγορά;

Newsroom 3 -
Πώς φταίει η χαμηλή ασφαλιστική συνείδηση, όταν ο δρόμος της ανάπτυξης δεν έχει οριοθετηθεί;
Διαβάστε περισσότερα

Mega Brokers – Karavias Undewriting Agency: Μέχρι 9/9 δεκτές συμμετοχές για εκπαίδευση στην ασφάλιση Airbnb

Newsroom 3 -
Μεγάλη η σημασία της συγκεκριμένης εκπαίδευσης, δεδομένου ότι από 1ης Οκτωβρίου 2025 δημιουργείται μια νέα αγορά
Διαβάστε περισσότερα

Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Κανόνες, πρόστιμα και ευκαιρίες για ασφάλιση!

Newsroom 3 -
Ο νέος νόμος δεν είναι απλώς ρυθμιστικό μέτρο, αλλά καμπανάκι δράσης για κάθε ασφαλιστή που θέλει να κερδίσει
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Οι ασφαλιστές γιορτάζουν – Μήνυμα του Προέδρου του ΕΕΘ Κυριάκου Μερελή

Newsroom 3 -
Στο μήνυμά του ο Κ. Μερελής υπογραμμίζει ότι οι ασφαλιστές δεν αποτελούν απλώς επαγγελματίες, αλλά πυλώνες σιγουριάς και εμπιστοσύνης για πολίτες και επιχειρήσεις
Διαβάστε περισσότερα

17 Σεπτεμβρίου – Γιορτάζουμε την Ημέρα του Ασφαλιστή

Newsroom 3 -
Ημέρα αφιερωμένη σε όσους με επαγγελματισμό, ήθος και ανθρωπιά παρέχουν αυτό που όλοι αναζητούμε: ασφάλεια, σταθερότητα και εμπιστοσύνη
Διαβάστε περισσότερα

Νέα υποτροφία από την INTERAMERICAN και το ΠΑΠΕΙ για το ΠΜΣ στη Βιοοικονομία και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Newsroom 3 -
Η υποτροφία απευθύνεται σε νέους και νέες που προέρχονται από περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές
Διαβάστε περισσότερα

Deal Εθνικής Ασφαλιστικής με τον όμιλο Συγγελίδη

Newsroom -
Η Εθνική Ασφαλιστική προχώρησε σε συμφωνία με τον Όμιλο Συγγελίδη για την απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Θεσμικοί φορείς

Το πολύ σημαντικό συνέδριο του ΕΚΑΠΤΥ

Οι περισσότεροι Έλληνες αγνοούν την ύπαρξη, τον ρόλο και τη δράση του Εθνικού Κέντρου Αξιολόγησης Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία...
Υγεία

Λάρισα: Το νοσοκομείο εφαρμόζει σύστημα διαλογής ασθενών με Τεχνητή Νοημοσύνη

Το σύστημα ER TRIAGE καθοδηγεί τον χειριστή κατά τη διαλογή, εντοπίζοντας σήματα κινδύνου ακόμα και σε ασθενείς με συνήθη συμπτώματα
Επαγγελματικά Ταμεία

Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις για τους ασφαλισμένους του ΕΔΟΕΑΠ από την Affidea

Η Affidea καλύπτει πλήρως τη συμμετοχή ως το τέλος του έτους, με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων συνεργασίας με τον Οργανισμό
Εκδηλώσεις

Διαμεσολάβηση: Από τη θεωρία στην πράξη – Τι παρουσιάστηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

Στο πλαίσιο παρουσίασης του νέου βιβλίου των διαΝΕΟσις και ΟΠΕΜΕΔ, η Ο. Αναστασοπούλου μίλησε για το έργο της νεοσύστατης Ειδικής Γραμματείας
Θεσμικοί φορείς

Οι ασφαλιστές γιορτάζουν – Μήνυμα του Προέδρου του ΕΕΘ Κυριάκου Μερελή

Στο μήνυμά του ο Κ. Μερελής υπογραμμίζει ότι οι ασφαλιστές δεν αποτελούν απλώς επαγγελματίες, αλλά πυλώνες σιγουριάς και εμπιστοσύνης για πολίτες και επιχειρήσεις
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.