ΥΠΕΘΟΟ: Η κυβέρνηση εξειδικεύει τα μέτρα για την οικονομία που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, υπό τον Υπουργό Κυριάκο Πιερρακάκη, θα παρουσιάσει τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, στις 11:00 π.μ., την αναλυτική εξειδίκευση των οικονομικών μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Η συνέντευξη Τύπου θα πραγματοποιηθεί στον 3ο όροφο του Υπουργείου (Νίκης 5-7, Αθήνα) και θα μεταδοθεί ζωντανά διαδικτυακά μέσω της ertnews.gr, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολίτες και δημοσιογράφους να ενημερωθούν σε πραγματικό χρόνο για τις νέες πρωτοβουλίες.

Στην ατζέντα της ενημέρωσης περιλαμβάνονται οι λεπτομέρειες για μέτρα που στοχεύουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης, τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, καθώς και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων του πληθωρισμού και της ενεργειακής κρίσης.

Η παρουσίαση αναμένεται να δώσει πλήρη εικόνα των κυβερνητικών παρεμβάσεων που στοχεύουν στην οικονομική σταθερότητα και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.