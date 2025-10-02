back to top
ΤτΕ: Νέα μέτρα κατά της Dallbogg από τη βουλγαρική εποπτική αρχή

Newsroom 3

Ανακοίνωση εξέδωσε η Τράπεζα της Ελλάδος σχετικά με τα εκ νέου μέτρα που αποφάσισε να λάβει η Επιτροπή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας της Βουλγαρίας – FSC κατά της ασφαλιστικής εταιρίας «Insurance JSC Dallbogg: Life and Health»:

Κατόπιν της προηγούμενης επιβληθείσας από την Επιτροπή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας της Βουλγαρίας (Financial Supervision Commission – FSC) προσωρινής (από 01.07.2005 έως και 30.09.2025) απαγόρευσης εργασιών κατά της ασφαλιστικής εταιρίας «INSURANCE JSC DALLBOGG: LIFE AND HEALTH» (LEI 529900ID0B7FXUHGP023), που εδρεύει στη Σόφια Βουλγαρίας, για όλους τους ασφαλιστικούς κλάδους, σε όλα τα κράτη-μέλη, που δραστηριοποιείται με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα (δείτε από 13.06.2025 Δελτίο Τύπου της Τράπεζας της Ελλάδος), η FSC αποφάσισε την 01η.10.2025 να λάβει εκ νέου μέτρα κατά της ανωτέρω ασφαλιστικής εταιρίας.

Τα νέα μέτρα αφορούν την επιβολή απαγόρευσης έκδοσης/ανανέωσης ασφαλιστηρίων συμβολαίων, για όλους τους ασφαλιστικούς κλάδους, από 01.10.2025 και εφεξής (και έως την πλήρη συμμόρφωσή της με τις κανονιστικές απαιτήσεις), ισχύουσα ομοίως για τα κράτη – μέλη στα οποία η ως άνω ασφαλιστική εταιρία ασκεί δραστηριότητα με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα (κατ’ εφαρμογή του άρθρου 117 του Ν. 4364/2016, σε εναρμόνιση με το άρθρο 147 και 148 της Οδηγίας 2009/138 ΕΚ).

Στην Ελλάδα, για τον κλάδο υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία χερσαίων αυτοκίνητων οχημάτων, η εν λόγω ασφαλιστική εταιρία έχει ορίσει ως Ειδική Αντιπρόσωπο την εταιρία με την επωνυμία «DioDea ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «DioDea M.E.Π.Ε.», με ΑΦΜ 800885518, με την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 523 3211 και 210 524 4252.

Επισημαίνεται στο κοινό, η κατ’ άρθρο 2 του Π.Δ. 237/1986 υποχρέωση ασφάλισης της έναντι τρίτων αστικής ευθύνης, που σχετίζεται με την κυκλοφορία του οχήματός τους.  

Η FSC θα δημοσιεύσει στον ιστότοπό της «Q and A’s» (συνήθεις Ερωτήσεις και Απαντήσεις) προς διευκόλυνση του κοινού.

Σχετικός σύνδεσμος:

Δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση της Bulgarian Financial Supervision Commission.

