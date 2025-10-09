Το Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία ανάμεσα στα κορυφαία της Ευρώπης

Το ιστορικό Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, σύμβολο της ελληνικής φιλοξενίας, κατέκτησε την κορυφή της ελληνικής ξενοδοχειακής σκηνής, σύμφωνα με τους αναγνώστες του βρετανικού περιοδικού Condé Nast Traveller, στα Readers’ Choice Awards 2025, στην κατηγορία «Our Readers’ Favourite Hotels in Europe».

Η διάκριση αυτή προέρχεται από χιλιάδες ταξιδιώτες που αξιολόγησαν προσωπικά τις εμπειρίες τους, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και τον εμβληματικό χαρακτήρα του ξενοδοχείου. Πρόκειται για μια επιβεβαίωση της σταθερής εμπιστοσύνης και προτίμησης που δείχνουν οι διεθνείς επισκέπτες προς τη Μεγάλη Βρεταννία, η οποία έχει τιμηθεί κατ’ επανάληψη στον ίδιο θεσμό τα προηγούμενα χρόνια.

Το Condé Nast Traveller συγκέντρωσε συνολικά περισσότερες από 182.500 ψήφους αναγνωστών από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι αξιολόγησαν τις ταξιδιωτικές τους εμπειρίες σε όλο τον κόσμο, αναδεικνύοντας τους προορισμούς που ανυπομονούν να επισκεφθούν ξανά. Τα Readers’ Choice Awards αποτελούν τον μακροβιότερο και πιο καταξιωμένο θεσμό στον χώρο των ταξιδιών και της φιλοξενίας, αναγνωρίζοντας την αριστεία και την αξιοπιστία διεθνώς.

Η πλήρης λίστα των κορυφαίων ξενοδοχείων είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Condé Nast Traveller και θα παρουσιαστεί αναλυτικά στο τεύχος Νοεμβρίου του περιοδικού.