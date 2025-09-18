back to top
21.6 C
Athens
Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Το πολύ σημαντικό συνέδριο του ΕΚΑΠΤΥ

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Θεσμικοί φορείς

Οι περισσότεροι Έλληνες αγνοούν την ύπαρξη, τον ρόλο και τη δράση του Εθνικού Κέντρου Αξιολόγησης Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία (Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ.).

Αύριο όμως στο κέντρο της Αθήνας, πραγματοποιείται ένα μεγάλο ολοήμερο συνέδριο για τους Φορείς Ελέγχων και Πιστοποιήσεων με στόχο την προώθηση της ποιότητας και της καινοτομίας στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

- Advertisement -

Η Πρόεδρος και CEO του Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. Ρίτα Πικρού-Μωραϊτάκη με την εποπτεία του Άδωνι Γεωργιάδη και του Δημήτρη Παπαστεργίου έχει συγκεντρώσει ενδιαφέροντες ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, για να συζητήσουν θέματα της Ποιότητας Υγειονομικής Περίθαλψης, Ψηφιακή Υγεία και Τεχνητή Νοημοσύνη και τις νέες δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία.

Διαβάστε περισσότερα στο banks.com.gr

- Advertisement -

 

Σχετικές δημοσιεύσεις

Λάρισα: Το νοσοκομείο εφαρμόζει σύστημα διαλογής ασθενών με Τεχνητή Νοημοσύνη

Newsroom 3 -
Το σύστημα ER TRIAGE καθοδηγεί τον χειριστή κατά τη διαλογή, εντοπίζοντας σήματα κινδύνου ακόμα και σε ασθενείς με συνήθη συμπτώματα
Διαβάστε περισσότερα

Το 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΔΕΚΑ έρχεται 26-27/9 στη Θεσσαλονίκη

Newsroom 3 -
Το συνέδριο, με θέμα τις εργασιακές σχέσεις και συμβάσεις, θα πραγματοποιηθεί στο ΕΒΕΘ με ελεύθερη συμμετοχή - Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα
Διαβάστε περισσότερα

Γεωργιάδης στην άτυπη σύνοδο Υπουργών Υγείας της ΕΕ: Έμφαση στις κλινικές έρευνες

Newsroom 3 -
Η συνάντηση επικεντρώθηκε στην ασφάλεια του εφοδιασμού φαρμάκων, στη διαφάνεια μέσω ανταλλαγής δεδομένων και στις κοινές προμήθειες
Διαβάστε περισσότερα

THE NEW ERA OF LEADERSHIP: Το 12ο Ετήσιο Συνέδριο της GAMA Hellas – Cyprus έρχεται ανανεωμένο

Newsroom 3 -
Σε συνεργασία με την ΕΣΑΠΕ, η εκδήλωση υπόσχεται να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο που οι επαγγελματίες του κλάδου σκέφτονται, ηγούνται και εμπνέουν τις ομάδες τους
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Λάρισα: Το νοσοκομείο εφαρμόζει σύστημα διαλογής ασθενών με Τεχνητή Νοημοσύνη

Newsroom 3 -
Το σύστημα ER TRIAGE καθοδηγεί τον χειριστή κατά τη διαλογή, εντοπίζοντας σήματα κινδύνου ακόμα και σε ασθενείς με συνήθη συμπτώματα
Διαβάστε περισσότερα

Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις για τους ασφαλισμένους του ΕΔΟΕΑΠ από την Affidea

Newsroom 3 -
Η Affidea καλύπτει πλήρως τη συμμετοχή ως το τέλος του έτους, με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων συνεργασίας με τον Οργανισμό
Διαβάστε περισσότερα

Διαμεσολάβηση: Από τη θεωρία στην πράξη – Τι παρουσιάστηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

Newsroom 3 -
Στο πλαίσιο παρουσίασης του νέου βιβλίου των διαΝΕΟσις και ΟΠΕΜΕΔ, η Ο. Αναστασοπούλου μίλησε για το έργο της νεοσύστατης Ειδικής Γραμματείας
Διαβάστε περισσότερα

Οι ασφαλιστές γιορτάζουν – Μήνυμα του Προέδρου του ΕΕΘ Κυριάκου Μερελή

Newsroom 3 -
Στο μήνυμά του ο Κ. Μερελής υπογραμμίζει ότι οι ασφαλιστές δεν αποτελούν απλώς επαγγελματίες, αλλά πυλώνες σιγουριάς και εμπιστοσύνης για πολίτες και επιχειρήσεις
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Υγεία

Λάρισα: Το νοσοκομείο εφαρμόζει σύστημα διαλογής ασθενών με Τεχνητή Νοημοσύνη

Το σύστημα ER TRIAGE καθοδηγεί τον χειριστή κατά τη διαλογή, εντοπίζοντας σήματα κινδύνου ακόμα και σε ασθενείς με συνήθη συμπτώματα
Επαγγελματικά Ταμεία

Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις για τους ασφαλισμένους του ΕΔΟΕΑΠ από την Affidea

Η Affidea καλύπτει πλήρως τη συμμετοχή ως το τέλος του έτους, με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων συνεργασίας με τον Οργανισμό
Εκδηλώσεις

Διαμεσολάβηση: Από τη θεωρία στην πράξη – Τι παρουσιάστηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

Στο πλαίσιο παρουσίασης του νέου βιβλίου των διαΝΕΟσις και ΟΠΕΜΕΔ, η Ο. Αναστασοπούλου μίλησε για το έργο της νεοσύστατης Ειδικής Γραμματείας
Πρόσωπα

Υποχρεωτική ασφάλιση για Airbnb: Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΔΑ Ανδρέας Χίου εξηγεί τι πρέπει να κάνει κάθε ιδιοκτήτης!

Ο σύλλογος επικροτεί τη νομοθετική πρωτοβουλία, ενθαρρύνοντας την επιπλέον κάλυψη για όλες τις κρατήσεις, είτε μέσα από πλατφόρμες είτε εκτός αυτών
Θεσμικοί φορείς

Οι ασφαλιστές γιορτάζουν – Μήνυμα του Προέδρου του ΕΕΘ Κυριάκου Μερελή

Στο μήνυμά του ο Κ. Μερελής υπογραμμίζει ότι οι ασφαλιστές δεν αποτελούν απλώς επαγγελματίες, αλλά πυλώνες σιγουριάς και εμπιστοσύνης για πολίτες και επιχειρήσεις
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.