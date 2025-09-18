Το πολύ σημαντικό συνέδριο του ΕΚΑΠΤΥ

Οι περισσότεροι Έλληνες αγνοούν την ύπαρξη, τον ρόλο και τη δράση του Εθνικού Κέντρου Αξιολόγησης Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία (Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ.).

Αύριο όμως στο κέντρο της Αθήνας, πραγματοποιείται ένα μεγάλο ολοήμερο συνέδριο για τους Φορείς Ελέγχων και Πιστοποιήσεων με στόχο την προώθηση της ποιότητας και της καινοτομίας στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Η Πρόεδρος και CEO του Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. Ρίτα Πικρού-Μωραϊτάκη με την εποπτεία του Άδωνι Γεωργιάδη και του Δημήτρη Παπαστεργίου έχει συγκεντρώσει ενδιαφέροντες ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, για να συζητήσουν θέματα της Ποιότητας Υγειονομικής Περίθαλψης, Ψηφιακή Υγεία και Τεχνητή Νοημοσύνη και τις νέες δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία.

