Το νερό Άσκιον «απογειώνεται» με την AIR ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

Μια νέα πηγή ζωής και ανάπτυξης άνοιξε στη Δυτική Μακεδονία με την επίσημη έναρξη λειτουργίας του νέου εμφιαλωτηρίου νερού «Άσκιον». Στην καρδιά ενός παρθένου ορεινού τοπίου, σε υψόμετρο 1.360 μέτρων, η επένδυση υλοποιεί το όραμα του εκ της πολύνερης Βλάστης καταγόμενου Μελά Γιαννιώτη, ενός ανθρώπου με βαθιές ρίζες στην περιοχή και ισχυρό αίσθημα κοινωνικής προσφοράς.

Ο στόχος ήταν ξεκάθαρος από την αρχή: η αξιοποίηση ενός υπόγειου και πολύτιμου φυσικού πόρου με απόλυτο σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Το νερό «Άσκιον», που αναβλύζει από μια από τις πιο καθαρές και αμόλυντες περιοχές της Ελλάδας, εμφιαλώνεται με τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες, τηρώντας αυστηρότατες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά χαμηλή αγωγιμότητα (πολύ μαλακό νερό), ιδανικό για καθημερινή κατανάλωση από όλες τις ηλικίες. Καθένας μπορεί να διαπιστώσει μόνος του την υπεροχή του αν το χρησιμοποιήσει στον καθημερινό του καφέ, τσάι ή άλλο ρόφημα, αισθανόμενος άμεσα την αυθεντική γεύση αυτών.

Η ποιότητά του διαπιστώνεται και βεβαιώνεται από συνεχείς φυσικοχημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις, που διενεργούνται καθημερινά στο ιδιόκτητο τοπικό χημείο της μονάδας όπως και από άλλα διαπιστευμένα εργαστήρια.

Η λειτουργία της μονάδας φέρνει ουσιαστική πνοή ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή: δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, ενεργοποιεί συνεργασίες με τοπικές επιχειρήσεις, προμηθευτές, και διανομείς, και ενισχύει την τοπική οικονομία. Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα βιώσιμης επιχειρηματικότητας, όπου η οικονομική πρόοδος συνυπάρχει αρμονικά με τη φροντίδα για το φυσικό περιβάλλον.

Και η αναγνώριση των προτερημάτων του δεν άργησε να έρθει: το νερό «Άσκιον» έχει ήδη κερδίσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, που εκτιμούν την καθαρότητα και την ελαφριά του γεύση. Διατίθεται στην αγορά σε φιάλες των 0.5 και 1.5 λίτρων και απευθύνεται σε όσους αναζητούν ένα αγνό, φυσικό και ποιοτικό ορεινό ελληνικό νερό.

Μάλιστα, το ίδιο νερό φτάνει και… στους αιθέρες, καθώς ήδη προσφέρεται στους διακεκριμένους επιβάτες της αεροπορικής εταιρείας AIR ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ με τη διαφημιστική επωνυμία «ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ», μεταφέροντας με αυτό τον εναέριο τρόπο τη γεύση και την καθαρότητα της Βλάστης σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Το νέο εμφιαλωτήριο δεν αποτελεί απλώς μια επιχειρηματική πρωτοβουλία. Είναι η υλοποίηση ενός οράματος, που ξεκινά από την καρδιά της Δυτικής Μακεδονίας και ταξιδεύει παντού, δίνοντας πρόσθετη αξία στον τόπο, και στο βασικότερο αγαθό ζωής του ανθρώπου, που είναι το καλό πόσιμο νερό.