back to top
26.7 C
Athens
Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025

Το νερό Άσκιον «απογειώνεται» με την AIR ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Μια νέα πηγή ζωής και ανάπτυξης άνοιξε στη Δυτική Μακεδονία με την επίσημη έναρξη λειτουργίας του νέου εμφιαλωτηρίου νερού «Άσκιον». Στην καρδιά ενός παρθένου ορεινού τοπίου, σε υψόμετρο 1.360 μέτρων, η επένδυση υλοποιεί το όραμα του εκ της πολύνερης Βλάστης καταγόμενου Μελά Γιαννιώτη, ενός ανθρώπου με βαθιές ρίζες στην περιοχή και ισχυρό αίσθημα κοινωνικής προσφοράς.

Askion waterΟ στόχος ήταν ξεκάθαρος από την αρχή: η αξιοποίηση ενός υπόγειου και πολύτιμου φυσικού πόρου με απόλυτο σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

- Advertisement -

Το νερό «Άσκιον», που αναβλύζει από μια από τις πιο καθαρές και αμόλυντες περιοχές της Ελλάδας, εμφιαλώνεται με τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες, τηρώντας αυστηρότατες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά χαμηλή αγωγιμότητα (πολύ μαλακό νερό), ιδανικό για καθημερινή κατανάλωση από όλες τις ηλικίες. Καθένας μπορεί να διαπιστώσει μόνος του την υπεροχή του αν το χρησιμοποιήσει στον καθημερινό του καφέ, τσάι ή άλλο ρόφημα, αισθανόμενος άμεσα την αυθεντική γεύση αυτών.

Η ποιότητά του διαπιστώνεται και βεβαιώνεται από συνεχείς φυσικοχημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις, που διενεργούνται καθημερινά στο ιδιόκτητο τοπικό χημείο της μονάδας όπως και από άλλα διαπιστευμένα εργαστήρια.

- Advertisement -

Η λειτουργία της μονάδας φέρνει ουσιαστική πνοή ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή: δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, ενεργοποιεί συνεργασίες με τοπικές επιχειρήσεις, προμηθευτές, και διανομείς, και ενισχύει την τοπική οικονομία. Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα βιώσιμης επιχειρηματικότητας, όπου η οικονομική πρόοδος συνυπάρχει αρμονικά με τη φροντίδα για το φυσικό περιβάλλον.

Και η αναγνώριση των προτερημάτων του δεν άργησε να έρθει: το νερό «Άσκιον» έχει ήδη κερδίσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, που εκτιμούν την καθαρότητα και την ελαφριά του γεύση. Διατίθεται στην αγορά σε φιάλες των 0.5 και 1.5 λίτρων και απευθύνεται σε όσους αναζητούν ένα αγνό, φυσικό και ποιοτικό ορεινό ελληνικό νερό.

Μάλιστα, το ίδιο νερό φτάνει και… στους αιθέρες, καθώς ήδη προσφέρεται στους διακεκριμένους επιβάτες της αεροπορικής εταιρείας AIR ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ με τη διαφημιστική επωνυμία «ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ», μεταφέροντας με αυτό τον εναέριο τρόπο τη γεύση και την καθαρότητα της Βλάστης σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Το νέο εμφιαλωτήριο δεν αποτελεί απλώς μια επιχειρηματική πρωτοβουλία. Είναι η υλοποίηση ενός οράματος, που ξεκινά από την καρδιά της Δυτικής Μακεδονίας και ταξιδεύει παντού, δίνοντας πρόσθετη αξία στον τόπο, και στο βασικότερο αγαθό ζωής του ανθρώπου, που είναι το καλό πόσιμο νερό.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Κ. Γιαννιώτης: Στην 50χρονη πορεία του Ομίλου μας, χτίσαμε σχέσεις ζωής

Newsroom 2 -
Ο κ. Κωνσταντίνος Γιαννιώτης, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, επιλέχθηκε φέτος ως «Διακεκριμένος ηγέτης στην ελληνική ασφαλιστική αγορά»
Διαβάστε περισσότερα

Ο Σπύρος Γιαννιώτης ομιλητής στο Ασφαλιστικό Συνέδριο του ΑΙΚ

Newsroom -
Ανέκαθεν στα συνέδρια του το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου, επιδιώκει να έχει στο πρόγραμμα των ομιλητών και άτομα εκτός του ασφαλιστικού κλάδου
Διαβάστε περισσότερα

Αυτό είναι το νέο Δ.Σ των Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Δυτικής Μακεδονίας

Vaios Krokos -
Στην Κοζάνη πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου η Γενική Συνέλευση και η εκλογές του Σωματείου Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Δυτικής Μακεδονίας (Ο Άγιος Χριστόφορος).
Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΑΣ: Στις 20 Νοεμβρίου η βράβευση των κορυφαίων συμβούλων

Insurance World -
Κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση, με θέμα «Το πείσμα είναι η αρχή της επιτυχίας - Be a winner», θα είναι ο αργυρός ολυμπιονίκης της κολύμβησης Σ. Γιαννιώτης
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Καλοκαιρινή ανανέωση για Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές – Μικρές αλλαγές με μεγάλο αποτύπωμα

Newsroom 3 -
Η καλοκαιρινή περίοδος μπορεί να αποτελέσει πολύτιμη ευκαιρία για επαγγελματική ανασύνταξη και προσωπική φροντίδα
Διαβάστε περισσότερα

Η Εθνική Ασφαλιστική στο πλευρό των ασφαλισμένων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές

Newsroom 3 -
Η εταιρεία ενεργοποίησε ειδική τηλεφωνική γραμμή έκτακτης ανάγκης, στο 210 90 99 600, προκειμένου να παρέχει άμεση εξυπηρέτηση
Διαβάστε περισσότερα

Τριετής απαλλαγή ΕΝΦΙΑ και κρατική αρωγή για πυρόπληκτους: Σημαντική στήριξη για ιδιώτες και επιχειρήσεις

Newsroom 3 -
Όσα αποφασίστηκαν στην έκτακτη συνεδρίαση υπό τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κ. Κατσαφάδο
Διαβάστε περισσότερα

Allianz & Ευρωκλινική στο πλευρό των συνταξιούχων του Υπουργείου Οικονομικών: Τι περιλαμβάνει η νέα κάλυψη υγείας

Newsroom 3 -
Η πρωτοβουλία του ταμείου συνιστά υπόδειγμα για το πώς μπορεί να κινηθεί η αγορά της ιδιωτικής ασφάλισης ως προς την τρίτη ηλικία
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Editorial

Καλοκαιρινή ανανέωση για Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές – Μικρές αλλαγές με μεγάλο αποτύπωμα

Η καλοκαιρινή περίοδος μπορεί να αποτελέσει πολύτιμη ευκαιρία για επαγγελματική ανασύνταξη και προσωπική φροντίδα
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Εθνική Ασφαλιστική στο πλευρό των ασφαλισμένων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές

Η εταιρεία ενεργοποίησε ειδική τηλεφωνική γραμμή έκτακτης ανάγκης, στο 210 90 99 600, προκειμένου να παρέχει άμεση εξυπηρέτηση
Υγεία

ΙΣΑ: Ικανοποίηση για τη θεσμοθέτηση της συνεργασίας ιδιωτών ιατρών-ΕΣΥ

Γ. Πατούλης: «Πρόκειται για μια κατάκτηση του ΙΣΑ που κατοχυρώνει την ισότιμη μεταχείριση των ιατρών»
Επικαιρότητα

Τριετής απαλλαγή ΕΝΦΙΑ και κρατική αρωγή για πυρόπληκτους: Σημαντική στήριξη για ιδιώτες και επιχειρήσεις

Όσα αποφασίστηκαν στην έκτακτη συνεδρίαση υπό τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κ. Κατσαφάδο
Ζωή / Υγεία

Allianz & Ευρωκλινική στο πλευρό των συνταξιούχων του Υπουργείου Οικονομικών: Τι περιλαμβάνει η νέα κάλυψη υγείας

Η πρωτοβουλία του ταμείου συνιστά υπόδειγμα για το πώς μπορεί να κινηθεί η αγορά της ιδιωτικής ασφάλισης ως προς την τρίτη ηλικία
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.