Το νέο Gov.gr Wallet και η ασφαλιστική αγορά: μια ψηφιακή ευκαιρία

Το Gov.gr Wallet αλλάζει και μαζί του αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο ο πολίτης αντιλαμβάνεται τη σχέση του με το κράτος. Η αναβάθμιση της εφαρμογής, με τον ψηφιακό βοηθό «mAigov», τη «Θυρίδα του πολίτη» και την ενσωμάτωση του Προσωπικού Αριθμού, δεν είναι μια απλή προσθήκη λειτουργιών. Πρόκειται για στροφή σε μια πιο ενοποιημένη και φιλική εμπειρία, όπου ο πολίτης βρίσκει συγκεντρωμένες όλες τις βασικές υπηρεσίες. Αυτή η αλλαγή, αν και ξεκινά από το Δημόσιο, έχει άμεσες συνέπειες και για τον ιδιωτικό τομέα – και ειδικά για την ασφαλιστική αγορά.

Για τις ασφαλιστικές εταιρείες, το νέο Wallet αποτελεί ευκαιρία να επανεξετάσουν τον τρόπο που προσεγγίζουν τον πελάτη. Η διαδικασία ταυτοποίησης και onboarding, που σήμερα παραμένει συχνά χρονοβόρα και γεμάτη από φυσικά έγγραφα, μπορεί να γίνει ταχύτερη και ασφαλέστερη μέσα από τις ψηφιακές ταυτότητες και τη θυρίδα επικοινωνίας. Ένας πολίτης που μπορεί να αποδείξει την ταυτότητά του ή να μοιραστεί πιστοποιητικά με λίγα μόνο κλικ, περιμένει την ίδια εμπειρία και όταν αγοράζει ασφαλιστικές υπηρεσίες ή ζητά αποζημίωση.

Η συνεργασία με το Δημόσιο είναι ακόμη ένας κρίσιμος παράγοντας. Ο ασφαλιστικός κλάδος εξαρτάται από διαρκείς διασταυρώσεις δεδομένων με την ΑΑΔΕ, τον ΕΦΚΑ και άλλους φορείς. Μέχρι σήμερα, οι διαδικασίες αυτές συχνά ήταν πολύπλοκες, καθυστερούσαν και έκαναν δύσκολη την εξυπηρέτηση. Η προοπτική μιας ενιαίας ψηφιακής θυρίδας μπορεί να περιορίσει τη γραφειοκρατία και να ανοίξει τον δρόμο για αυτοματοποίηση, με κέρδος τόσο για τις εταιρείες όσο και για τους ασφαλισμένους.

Η μεγαλύτερη αλλαγή, όμως, δεν είναι τεχνική αλλά πολιτισμική. Ένας πολίτης που συνηθίζει να συναλλάσσεται με το κράτος με ευκολία, θα απαιτήσει την ίδια εμπειρία και από τον ιδιωτικό τομέα. Οι ασφαλιστικές που θα ανταποκριθούν σε αυτή την πρόκληση θα κερδίσουν όχι μόνο σε αποτελεσματικότητα και μείωση κόστους, αλλά και στη θεμελιώδη αξία που καθορίζει τις σχέσεις του κλάδου: την εμπιστοσύνη. Και αυτή, σε μια εποχή αβεβαιοτήτων, είναι ίσως το πολυτιμότερο κεφάλαιο.