back to top
21.3 C
Athens
Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Το νέο Gov.gr Wallet και η ασφαλιστική αγορά: μια ψηφιακή ευκαιρία

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Editorial

Το Gov.gr Wallet αλλάζει και μαζί του αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο ο πολίτης αντιλαμβάνεται τη σχέση του με το κράτος. Η αναβάθμιση της εφαρμογής, με τον ψηφιακό βοηθό «mAigov», τη «Θυρίδα του πολίτη» και την ενσωμάτωση του Προσωπικού Αριθμού, δεν είναι μια απλή προσθήκη λειτουργιών. Πρόκειται για στροφή σε μια πιο ενοποιημένη και φιλική εμπειρία, όπου ο πολίτης βρίσκει συγκεντρωμένες όλες τις βασικές υπηρεσίες. Αυτή η αλλαγή, αν και ξεκινά από το Δημόσιο, έχει άμεσες συνέπειες και για τον ιδιωτικό τομέα – και ειδικά για την ασφαλιστική αγορά.

Για τις ασφαλιστικές εταιρείες, το νέο Wallet αποτελεί ευκαιρία να επανεξετάσουν τον τρόπο που προσεγγίζουν τον πελάτη. Η διαδικασία ταυτοποίησης και onboarding, που σήμερα παραμένει συχνά χρονοβόρα και γεμάτη από φυσικά έγγραφα, μπορεί να γίνει ταχύτερη και ασφαλέστερη μέσα από τις ψηφιακές ταυτότητες και τη θυρίδα επικοινωνίας. Ένας πολίτης που μπορεί να αποδείξει την ταυτότητά του ή να μοιραστεί πιστοποιητικά με λίγα μόνο κλικ, περιμένει την ίδια εμπειρία και όταν αγοράζει ασφαλιστικές υπηρεσίες ή ζητά αποζημίωση.

- Advertisement -

Η συνεργασία με το Δημόσιο είναι ακόμη ένας κρίσιμος παράγοντας. Ο ασφαλιστικός κλάδος εξαρτάται από διαρκείς διασταυρώσεις δεδομένων με την ΑΑΔΕ, τον ΕΦΚΑ και άλλους φορείς. Μέχρι σήμερα, οι διαδικασίες αυτές συχνά ήταν πολύπλοκες, καθυστερούσαν και έκαναν δύσκολη την εξυπηρέτηση. Η προοπτική μιας ενιαίας ψηφιακής θυρίδας μπορεί να περιορίσει τη γραφειοκρατία και να ανοίξει τον δρόμο για αυτοματοποίηση, με κέρδος τόσο για τις εταιρείες όσο και για τους ασφαλισμένους.

Η μεγαλύτερη αλλαγή, όμως, δεν είναι τεχνική αλλά πολιτισμική. Ένας πολίτης που συνηθίζει να συναλλάσσεται με το κράτος με ευκολία, θα απαιτήσει την ίδια εμπειρία και από τον ιδιωτικό τομέα. Οι ασφαλιστικές που θα ανταποκριθούν σε αυτή την πρόκληση θα κερδίσουν όχι μόνο σε αποτελεσματικότητα και μείωση κόστους, αλλά και στη θεμελιώδη αξία που καθορίζει τις σχέσεις του κλάδου: την εμπιστοσύνη. Και αυτή, σε μια εποχή αβεβαιοτήτων, είναι ίσως το πολυτιμότερο κεφάλαιο.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Η ανησυχητική άνοδος στους δείκτες εγκληματικότητας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη πυροδοτεί ζήτηση για ασφάλιση

Newsroom 3 -
Η αγορά καλείται να ανταποκριθεί στην ανάγκη για περισσότερη ασφάλεια - Τι αποκαλύπτει έρευνα της Compare the Market AU για τις πιο επικίνδυνες πόλεις
Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα ΔΥΠΑ: Η 100% επιδότηση μισθών φέρνει νέα δυναμική στην ασφαλιστική αγορά

Newsroom 3 -
Η νομιμοποίηση της απασχόλησης και η εκπαίδευση του προσωπικού ανοίγουν τον δρόμο για πρόσθετες ασφαλιστικές ανάγκες
Διαβάστε περισσότερα

Μισθωτές: Πώς θα λάβετε την επιστροφή ενοικίου φέτος

Newsroom 3 -
Σε εφαρμογή τίθεται η νέα διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου, που στοχεύει στην οικονομική ελάφρυνση των πολιτών που μισθώνουν κύρια ή φοιτητική κατοικία
Διαβάστε περισσότερα

Η αναλογιστική επιστήμη στο επίκεντρο της ασφαλιστικής αγοράς

Newsroom 3 -
Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η ανακοίνωση ότι το 4ο Συνέδριο της ΕΑΕ, στις 30/10, τελεί υπό την αιγίδα της ΕΛΕΤΕΑ
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Η Groupama Ασφαλιστική φιλοξένησε τη συνεδρίαση του European Works Council στην Ελλάδα

Newsroom 3 -
Ο θεσμός ενημέρωσης και διαλόγου προάγει τη συνεργασία και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για πάνω από 28.000 εργαζομένους
Διαβάστε περισσότερα

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο επίκεντρο: Δέκα πρακτικοί τρόποι για σωστή διαχείριση απαιτήσεων

Newsroom 3 -
Η πρωτοβουλία της Coface αποτελεί οδηγό επιβίωσης αλλά και ανάπτυξης για τις ΜμΕ, που χρειάζονται σταθερές βάσεις για να αντεπεξέλθουν στις σύγχρονες συνθήκες
Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΕΛΟ: Στις 26/9 το 3rd Business & Accounting Conference

Newsroom 3 -
Με θέμα «Επιχειρηματικότητα, Ψηφιακός Μετασχηματισμός & Σύγχρονες Απαιτήσεις και Skills για την Ανάπτυξή τους»
Διαβάστε περισσότερα

«The New Era of Leadership»: Το 12ο Συνέδριο της GAMA στην Ελλάδα, με χορηγό επικοινωνίας το INSURANCE WORLD

Newsroom 3 -
Διεθνούς κύρους ομιλητές και βραβεύσεις, στο συνέδριο που διοργανώνουν οι ΕΣΑΠΕ και GAMA Hellas – Cyprus την 1η Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Εκδηλώσεις

Η Groupama Ασφαλιστική φιλοξένησε τη συνεδρίαση του European Works Council στην Ελλάδα

Ο θεσμός ενημέρωσης και διαλόγου προάγει τη συνεργασία και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για πάνω από 28.000 εργαζομένους
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο επίκεντρο: Δέκα πρακτικοί τρόποι για σωστή διαχείριση απαιτήσεων

Η πρωτοβουλία της Coface αποτελεί οδηγό επιβίωσης αλλά και ανάπτυξης για τις ΜμΕ, που χρειάζονται σταθερές βάσεις για να αντεπεξέλθουν στις σύγχρονες συνθήκες
Τα Νέα της Αγοράς

ΕΚΤ: Μετρητά στο σπίτι για περίπτωση κρίσης

«Τα μετρητά παρέχουν ένα μαξιλάρι ασφαλείας για το σύστημα πληρωμών» τονίζουν οι συντάκτες της σχετικής έκθεσης
Υγεία

Η θετική πλευρά της εμμηνόπαυσης: Κι όμως, υπάρχει!

Ο Δρ Θ. Παράσχος προτείνει να επαναπροσδιορίσουμε την εμμηνόπαυση με ένα πιο θετικό και αισιόδοξο φως
Υγεία

Αλλαγή στο πρωτόκολλο ακούσιας νοσηλείας: Το ΕΚΑΒ αναλαμβάνει τις διακομιδές ψυχικά πασχόντων

Με σημαντική θεσμική παρέμβαση ενισχύεται η προστασία της αξιοπρέπειας των ψυχικά πασχόντων 
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.