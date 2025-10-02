back to top
Το μέλλον της διαμεσολάβησης περνά από την ΕΣΑΠΕ

Η ελληνική ασφαλιστική αγορά είχε χθες την ευκαιρία να ζήσει ένα συνέδριο που ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Το 12ο Συνέδριο της GAMA Hellas – Cyprus, υπό την αιγίδα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος και του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, με χορηγό επικοινωνίας το Insurance World, αποτέλεσε μια ημέρα γεμάτη γνώση, έμπνευση και πρακτικές για όλους τους επαγγελματίες της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Η αλλαγή σκυτάλης στην προεδρία της GAMA Global Hellas-Cyprus, με τον Γιώργο Ιορδανίδη να παραδίδει τη σημαία στον Κωνσταντίνο Ρούσση, στάλθηκε ως ηχηρό μήνυμα για τη συνέχεια και την ανανέωση της ηγεσίας στον κλάδο. Το γεγονός ότι τη νέα προεδρία αναλαμβάνει ο πρόεδρος της ΕΣΑΠΕ σηματοδοτεί κάτι ακόμα πιο σημαντικό: τη θεσμική αναγνώριση της Ένωσης Συντονιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων Ελλάδος ως πυλώνα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Η ΕΣΑΠΕ αναδεικνύεται σε διεθνές επίπεδο, φέρνοντας στο προσκήνιο την εμπειρία της ελληνικής αγοράς, το αποτύπωμα των συντονιστών που καθημερινά στηρίζουν πράκτορες και πελάτες, αλλά και την ικανότητά τους να μετατρέπουν προκλήσεις σε ευκαιρίες. Μέσα από αυτή την εκπροσώπηση, η Ελλάδα αποκτά πρόσβαση σε πολύτιμη γνώση, καλές πρακτικές και νέα πρότυπα ηγεσίας, ενώ παράλληλα κερδίζει κύρος σε διεθνές επίπεδο.

