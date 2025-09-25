To Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων στον ακριτικό Αϊ-Στράτη, για το πρώτο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών

Στον Αϊ-Στράτη, το μικρό νησί του Βορειοανατολικού Αιγαίου, βρέθηκε το Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων (ΕλΔΑΠ), για να υλοποιήσει την πρώτη μεγάλη του δέσμευση: να στηρίξει έμπρακτα τα νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, αλλά και τους δήμους που στερούνται το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό για να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες ανάγκες που αντιμετωπίζει η αυτοδιοίκηση στον τομέα της πολιτικής προστασίας.

Στο Δημαρχείο Αγίου Ευστρατίου την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου υπογράφηκε Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δικτύου και του Δήμου Αγίου Ευστρατίου για την εκπόνηση των Γενικών Σχεδίων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας.

«Όταν ιδρύσαμε το Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων, δεσμεύτηκα ότι θα ξεκινούσαμε από το μικρό και ακριτικό νησί του Αϊ-Στράτη» δήλωσε ο δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης και Πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων Γιάννης Κωνσταντάτος.

«Σήμερα αυτή η δέσμευση γίνεται πράξη. Ο Αϊ-Στράτης είναι ένα νησί-σύμβολο αντοχής και ιστορίας. Με το Δίκτυο καλύπτουμε ένα κενό, αποδεικνύοντας ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να είναι η πρώτη γραμμή θωράκισης και αλληλεγγύης. Και θα συνεχίσουμε με την ίδια αποφασιστικότητα σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Στεκόμαστε δίπλα στις τοπικές κοινωνίες των μικρών νησιών και σύντομα θα επιστρέψουμε για να εγκαινιάσουμε το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων του Αγίου Ευστρατίου, που θα αποτελέσει πρότυπο για όλα τα μικρά νησιά μας.»

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου Κωνσταντίνος Σινάνης τόνισε: «Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στο νησί μας. Είναι μια ιστορική και σημαντική ημέρα για το έργο που ξεκινάμε. Ο Δήμος Αγίου Ευστρατίου, που έχει δοκιμαστεί από έντονα φυσικά φαινόμενα, δεν διέθετε μέχρι σήμερα σχέδια πολιτικής προστασίας. Με την υποστήριξη του Δικτύου αποκτούμε πλέον το απαραίτητο επιστημονικό και ανθρώπινο δυναμικό. Η συνεργασία όλων –της Αυτοδιοίκησης, των επιστημόνων και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας– είναι κρίσιμη ώστε να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων. Θέλουμε αυτό να αποτελέσει παράδειγμα για όλα τα μικρά νησιά μας».

Στην επιστημονική διάσταση εστίασε ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής, Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών και Πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας, δηλώνοντας ότι: «Τα θέματα της πολιτικής προστασίας και της διαχείρισης των κινδύνων αποκτούν επείγοντα χαρακτήρα λόγω της κλιματικής κρίσης. Το μέλλον δεν διαγράφεται τόσο αισιόδοξο, καθώς τα φυσικά φαινόμενα σε πολλές περιπτώσεις εξελίσσονται σε καταστροφικά. Εδώ στον Αϊ-Στράτη, ένα απομονωμένο νησί με λίγους κατοίκους και περιορισμένες υποδομές, απαιτούνται εξειδικευμένα σχέδια που να μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη. Το Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων, με τους δημάρχους και όλη την ομάδα υποστήριξης, θα προσφέρει λύσεις, αποτελεσματικές και εφαρμόσιμες».

Στην αποστολή συμμετείχαν επίσης ο επικεφαλής της Ομάδας Έργου, αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας & Πολιτικής Άμυνας του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης Βασίλης Κρητικός, ο πολιτικός μηχανικός, διευθυντής του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Ανέλιξη» Μιχάλης Παρούσης, ο περιβαλλοντολόγος-επιστημονικός συνεργάτης Νίκος Κιούσης, ο εθελοντής δασοπυροσβέστης και διασώστης Κωνσταντίνος Κρεατσάς, καθώς και η διευθύντρια Διοίκησης & Ανάπτυξης του Δικτύου Χρύσα Κοντάκη.

Από τον Δήμο Αγίου Ευστρατίου, στη συνάντηση εργασίας συμμετείχαν επίσης ο αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας Δημήτρης Κουτρούλης, η αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Δια Βίου Μάθησης και Αειφόρου Ανάπτυξης Αντιγόνη Σιδηροπούλου, η αντιδήμαρχος Εξυπηρέτησης του Δημότη Ζωή Βλαστού και η ειδική συνεργάτις του Δημάρχου Αγ. Ευστρατίου Δέσποινα Γκουτζελά.

Το Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων, που αριθμεί 130 Δήμους-Μέλη από όλη την Ελλάδα, κλείνει τη σχετική ανακοίνωσή του χαρακτηρίζοντας υποδειγματική τη φιλοξενία των κατοίκων του Αϊ-Στράτη και δηλώνοντας «ένας ζωντανός μηχανισμός στήριξης εκεί όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη».