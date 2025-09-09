Το 6ο Συνέδριο Θεσμικής Διαχείρισης έρχεται στις 16 Οκτωβρίου

Η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών διοργανώνει το ετήσιο Συνέδριο Θεσμικής Διαχείρισης, το κορυφαίο φόρουμ της ελληνικής θεσμικής κοινότητας. Φέτος, το συνέδριο εστιάζει στις προοπτικές και τις προκλήσεις των επενδύσεων σε real assets, με τη συμμετοχή κορυφαίων εκπροσώπων της Πολιτείας, της αγοράς και της επενδυτικής κοινότητας.

Σε αυτές τις προοπτικές και προκλήσεις εστιάζει το 6ο Συνέδριο Θεσμικής Διαχείρισης της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών #famc25, το οποίο θα διοργανωθεί στις 16 Οκτωβρίου 2025 με την υποστήριξη της ethosEVENTS. Η συμμετοχή στo συνέδριο είναι εφικτή με φυσική παρουσία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών – Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο και online μέσα από το LiveOn Expo Complex, το καινοτόμο 3D εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο της LiveOn.

Επιβεβαιωμένοι ομιλητές με αλφαβητική σειρά

• Κρις Αίσωπος, Πρόεδρος Δ.Σ., Ένωση Θεσμικών Επενδυτών – Διευθύνων Σύμβουλος, ALPHA TRUST

• Θεώνη Αλαμπάση, Γενική Γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

• Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. – Α’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ένωση Θεσμικών Επενδυτών

• Χαρούλα Απαλαγάκη, Acting Γενική Διευθύντρια, Ελληνική Ένωση Τραπεζών

• Μαρίνα Βασιλικού, Γενική Διευθύντρια, Ένωση Θεσμικών Επενδυτών

• Νίκος Βέττας, Γενικός Διευθυντής ΙΟΒΕ και Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

• Αριστοτέλης Καρυτινός, Διευθύνων Σύμβουλος, Prodea Investments – Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ένωση Θεσμικών Επενδυτών

• Δρ. Δημήτριος-Βασίλειος Κόκκινος, Καθηγητής Γεωπολιτικής της Ενέργειας – Διευθύνων Σύμβουλος, DVK Consultants LLC-Dubai

• Γιάννος Κοντόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών

• Βασιλική Λαζαράκου, Δ.Ν., Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) & του Παγκόσμιου Οργανισμού Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO), Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ

• Dr. Χάρης Λαμπρόπουλος, Πρόεδρος, Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων Α.Ε. (ΕΑΤΕ, π. ΤΑΝΕΟ)

• Αντιγόνη Λυμπεροπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων A.E.

• Γιώργος Μαυρίδης, Πρόεδρος, SouthBridge Advisors Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.

• Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, Πρόεδρος Δ.Σ., IDEAL HOLDINGS

• Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδoς

• Αναστασία (Νατάσα) Στάμου, Αντιπρόεδρος, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς & Πρόεδρος, Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών

• Απόστολος Ταμβακάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, EOS CAPITAL PARTNERS Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.

• Γιώργος Δ. Τσόπελας, Πρόεδρος, McKinsey & Company Ελλάδας και Κύπρου