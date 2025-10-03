Το 16th Pharma & Health Conference στις 7 Οκτωβρίου έρχεται να απαντήσει στο ερώτημα: «Το ΕΣΥ αλλάζει;»

Η ethosEVENTS, με το Pharma & Health Conference 2025, δίνει το «παρών» για 16η συνεχή χρονιά στις εξελίξεις της Υγείας και του Φαρμάκου.

Για την ανάδειξη των βασικών διεργασιών που λαμβάνουν χώρα αυτήν τη στιγμή στον χώρο της Υγείας, το 16ο Συνέδριο θα τιμήσουν με την παρουσία τους οι σημαντικότεροι εκπρόσωποι της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, προσφέροντας την έμπρακτη στήριξή τους.

Όπως πάντα, με την ενεργό συμμετοχή όλων των θεσμικών φορέων, επιστημόνων υγείας, συλλόγων ασθενών και κορυφαίων στελεχών της φαρμακοβιομηχανίας που διαμορφώνουν το μέλλον του κλάδου.

Με ισχυρή απήχηση και στα κοινωνικά δίκτυα, το #pchco25 αναδεικνύει τις κρίσιμες προκλήσεις που αναστέλλουν την πρόοδο και δημιουργεί έναν ζωντανό διάλογο για λύσεις που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη και θα βελτιώσουν την καθημερινότητα ασθενών και πολιτών.

«Το ΕΣΥ αλλάζει», υποστηρίζει με θέρμη η κυβέρνηση. Πράγματι, χάρη στο Ταμείο Ανάκαμψης, ανακαινίζονται κρίσιμα τμήματα σχεδόν σε όλα τα νοσοκομεία και κέντρα υγείας και ανανεώνεται ένα σημαντικό μέρος του ιατρικού εξοπλισμού τους.

Το συνέδριο, φέτος, περιλαμβάνει παρεμβατικές ατομικές ομιλίες θεσμικών ομιλητών και εκπροσώπων του κλάδου, καθώς επίσης και τραπέζια συζήτησης (panel), στα οποία θα συμμετάσχουν μέλη της κυβέρνησης και διακεκριμένοι ομιλητές.

Η συμμετοχή θα είναι εφικτή με φυσική παρουσία στο Divani Caravel και online από το LiveOn Expo Complex.

Δηλώστε τη συμμετοχή σας στο συνέδριο εδώ

Κλειστή Συνάντηση Εργασίας με τον Υπουργό Υγείας

Στο πλαίσιο του 16th Pharma & Health Conference, θα πραγματοποιηθεί Κλειστή Υβριδική Συνάντηση Εργασίας με τη συμμετοχή του κ. Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργού Υγείας.

Η συνάντηση απευθύνεται αποκλειστικά στα υψηλόβαθμα στελέχη των χορηγών του συνεδρίου, ανάλογα με το επίπεδο χορηγίας τους, και θα διεξαχθεί υβριδικά.

Θεματολογία

Ποιες είναι οι προτεραιότητες του Υπουργείου Υγείας το 2025.

Δαπάνες υγείας: Πόσο αναμένεται να φθάσουν το 2025;

Χρέη νοσοκομείων: Πώς θα μειωθεί η συσσώρευσή τους;

Φάρμακο: Πώς διαμορφώνεται η κατάσταση μετά την αποστολή των σημειωμάτων για το clawback του πρώτου εξαμήνου του 2024.

Το clawback για φάρμακα στα νοσοκομεία το πρώτο εξάμηνο του 2024 μειώθηκε ελάχιστα σε σχέση με το 2023. Οι φαρμακοβιομηχανίες ζητούν έκτακτη επιχορήγηση. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο;

Ποια επιπρόσθετα μέτρα θα ληφθούν για τον έλεγχο της συνταγογράφησης;

Ταμείο Ανάκαμψης: Πώς εξελίσσεται η απορρόφηση των πόρων στην Υγεία;

Ποιοι θα λάβουν μέρος

Ειρήνη Αγαπηδάκη, Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας

Μάριος Θεμιστοκλέους, Υφυπουργός Υγείας, Υπουργείο Υγείας

Λίλιαν Βιλδιρίδη, Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, Υπουργείο Υγείας

Δρ. Άρης Αγγελής, Γενικός Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού, Υπουργείο Υγείας

Σταμάτης Πουλής, Σύμβουλος Υπουργού Υγείας, Συντονιστής του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Υγείας & Α’ Αναπληρωματικός Βουλευτής ΝΔ Δυτικής Αττικής

Κώστας Αθανασάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Άρης Αποστόλου, Πρόεδρος, Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ)

Ευαγγελία Γιαννάκη, Διευθύντρια στο Αιματολογικό Τμήμα, Επικεφαλής της Μονάδας Γονιδιακής και Κυτταρικής Θεραπείας, Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου»

Ελευθέριος Θηραίος MD, MSc, PhD, Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός, Δ/ντής ΕΣΥ, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης – Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ ΑΕ), Πρόεδρος Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών

Χαρά Κανή, Φαρμακοποιός, MSc, PhD, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Φαρμάκου, ΕΟΠΥΥ

Γιώργος Καπετανάκης, Πρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ)

Θεανώ Καρποδίνη, Διοικήτρια & Πρόεδρος ΔΣ του ΕΟΠΥΥ

Ιωάννης Κόκκοτος, Country Lead & Head of Immunology (South Eastern Europe), UCB

Ηλίας Κοντούδης, Μarket Access Chapter Head, Bayer GR/BG/RO/UA

Κωνσταντίνος Κουτσόπουλος, Chief Product Officer, Covariance

Ιωάννης Κωτσιόπουλος, Γενικός Διευθυντής PIF

Δρ. Παντελής Μεσσαρόπουλος MD, MSc, PhD(c), Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΤΕΚΝΥ

Όλγα Μπαλαούρα, Διοικήτρια 1ης ΥΠΕ Αττικής

Δημήτρης Μπαμπαλής, Παθολόγος-Εντατικολόγος-Επειγοντολόγος, Διευθυντής ΤΕΠ, ΓΝ Λάρισας

Παναγιώτης Μπογιατζίδης, Διοικητής 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης

Νεκτάριος Παπαβασιλείου, Διοικητής 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Γρηγόριος Ρομπόπουλος MD, Ιατρικός Διευθυντής DEMO ΑΒΕΕ, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής

Σπύρος Θ. Σαπουνάς, MD, Phd, Ενδοκρινολόγος-Διαβητολόγος, Πρόεδρος ΔΣ, ΕΟΦ

Φώτης Σερέτης, DDS, MSc, Διοικητής 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας – Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΑΠΥ

Ελευθερία Τοκατλίδη, Διευθύνουσα Σύμβουλος, ΙΦΕΤ

Μαρία Τόλια, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ακτινοθεραπείας, Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης – Διευθύντρια Εργαστηρίου Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης – Εκλεγμένη Τακτική Καθηγήτρια Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ – Α’ Εργαστήριο Ακτινολογίας, Μονάδα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Αρεταίειο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Αθήνα

Δημήτριος Γ. Τσαλικάκης, Διοικητής 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, Υπουργείο Υγείας

Νίκη Τσούμα, Διευθύνουσα Σύμβουλος ΗΔΙΚΑ ΑΕ

Γεώργιος Κ. Χαραλάμπους MD, MSc, PhD, Πρόεδρος Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ)

Συντονιστής θα είναι ο Αιμίλιος Νεγκής, Δημοσιογράφος, Διευθυντής Σύνταξης, Pharma & Health Business, virus.com.gr.

Για πιο αναλυτική ενημέρωση, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου: 16th Pharma & Health Conference| ethosEVENTS, όπως επίσης και τα social κανάλια Facebook και LinkedIn.

Για περισσότερες πληροφορίες: Φωτεινή Τουρλή, Marketing Assistant, ethosGROUP, Τηλ.: (+30) 210 998 4934, e-mail: tourli.f@ethosmedia.eu.