Το 11ο forum Women in Business της ICAP CRIF επιστρέφει ορμητικά

Για 11η χρονιά, η ICAP CRIF επιστρέφει με την εκδήλωση θεσμό που αναδεικνύει τον διάλογο για τις εξελίξεις στον εργασιακό χώρο και τη θέση της γυναίκας στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι. Την Τρίτη 21 Οκτωβρίου (16:30-20:30) η ICAP CRIF διοργανώνει το 11ο Forum «Women in Business» στο ξενοδοχείο ΝJV Athens Plaza (Σύνταγμα), με θέμα «Essential Changes & Winning Choices».

Η εσπερίδα, υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ), ήδη συγκεντρώνει μια πολύ πλούσια και ανατρεπτική 4ωρη ατζέντα, ποικίλης και σύγχρονης θεματολογίας, που απαρτίζεται από σημαντικές προσωπικότητες και επαγγελματίες. Θα φιλοξενήσει παρουσιάσεις, διαδραστικά panels και άκρως ενδιαφέροντα fireside chat με θεματικές ενότητες που οι γυναίκες (και όχι μόνο) καλούνται να διαχειριστούν όπως εξελίσσεται η επαγγελματική τους πορεία.

- Advertisement -

Αυτό που χαρακτηρίζει το 11ο Women in Business Forum είναι το εύρος των θεμάτων που

διαπραγματεύεται στοχεύοντας να κρατήσει αδιάκοπα ενεργό το ενδιαφέρον:

▪ Προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στη νέα εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης.

▪ H εύθραυστη ισορροπία ανάμεσα σε οικογένεια και καριέρα.

▪ Tο σθένος που χρειάζεται για να υποστηρίξουμε τις επιλογές σ’ ένα εργασιακό περιβάλλον που αντιστέκεται.

▪ Oι δύσκολες αλλαγές που μας καλεί η ζωή να κάνουμε στην επαγγελματική μας πορεία όταν ανατρέπονται τα δεδομένα μας.

▪ H φροντίδα της προσωπικής εικόνας και τι αντίκτυπο έχει σε μας και στο περιβάλλον μας.

▪ Πώς ενδυναμώνουμε το σώμα και το μυαλό μας για να ανταπεξέλθει σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

▪ Τι κερδίζουν οι άνθρωποι και οι οργανισμοί όταν υιοθετούν μία συμπεριληπτική εργασιακή κουλτούρα, είναι μερικά μόνο από τα θέματα που θα συζητηθούν.

- Advertisement -

Σε μία ατζέντα που συνεχώς εμπλουτίζεται, ήδη έχουν δηλώσει το παρόν πολυάριθμα καταξιωμένα στελέχη της αγοράς:

Δημήτρης Βάγιας, Chief Commercial Officer, Direction Business Network, Δήμητρα Γούναρη, PCI Parent Coach®, Εκπαιδεύτρια Γονέων, Ζέτα Δούκα, Ηθοποιός, Ιδρύτρια ΜΚΟ ΑΝΑΣΑ, Θωμάς Κ. Ευθυμίου, Δημοσιογράφος Αυτοκινήτου, Μάγδα Καζόλη, Image Consultant, «Founder of Visual Voice™️ System», Άντζελα Κατσένη, SoMe Director, VLM GR, SoMe Instructor, Knowcrunch, Νταίζη Μανιατοπούλου, MSc Counseling Psychology and Psychotherapy, Μάιρα Πασσιά, Sustainability & Corp Comm Director, Όμιλος Μοτοδυναμική,

Στέλλα Σαμαρτζή, New Business Director, ZZDOT, Founder YooDOo Corpοrate Wellness, Αποστολίνα Τσαλταμπάση, Πρόεδρος ΣΕΓΕ, Ρόη Φίλου, Head of Mark Int. Exports Markets, TOTTIS-BINGO AEBE, Βίκη Χαρίτου, Director L&D Services, Learning & DEI Solutions, Optimal HR Group και η Θέλμα Χατζηαθανασίου, Δημοσιογράφος, Καθημερινή & Money Review.

Το δυναμικό πάνελ των γυναικών CEO’s συντονίζει ο Νικήτας Κωνσταντέλλος, President and Group CEO ICAP CRIF, ενώ την εσπερίδα παρουσιάζει η Μαρία Κατσαρέα, Director, Corporate Marketing and Communications, ICAP CRIF.

Αναμένεται να παραστούν άνω των 200 ανώτατων και ανώτερων στελεχών, ενώ η βραδιά θα κλείσει με το καθιερωμένο Networking Cocktail με πολλές εκπλήξεις και δώρα.

Οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν το Forum, μπορούν να προβούν σε Early Bird αγορά εισιτηρίου (65€ + ΦΠΑ) μέχρι 30 Σεπτεμβρίου:

▪ είτε δηλώνοντας συμμετοχή ΕΔΩ

▪ είτε (την ημέρα της εκδήλωσης) από τη Γραμματεία που θα λειτουργεί στο φουαγιέ του χώρου διεξαγωγής (αίθουσα Mediterraneo).

Ως κοινωνικά υπεύθυνος εργοδότης, η ICAP CRIF επιδιώκει μέσα από το Women in Business Forum:

▪ Να ενημερώνει και να εκπαιδεύει τις γυναίκες-στελέχη ώστε ν’ ανελιχθούν στην επαγγελματική ιεραρχία ή/και ν’ αναλάβουν επιχειρηματική πρωτοβουλία και δράση.

▪ Να εμπνέει μέσα από Success Stories.

▪ Ν΄αναδεικνύει τα Best Practices γυναικείας ηγεσίας στον εταιρικό τομέα.

▪ Να δημιουργεί παραγωγικό Net Working.

Την καθιερωμένη πλέον ESG πρωτοβουλία «Women in Business» Forum της ICAP CRIF συμπληρώνει η επιχειρηματική της έκδοση «Leading Women in Business», που προσφέρεται δωρεάν στο Forum και κυκλοφορεί τον Οκτώβριο με την εφημερίδα «Ναυτεμπορική» στο συνδρομητικό της κοινό.

Χορηγοί Επικοινωνίας: Athens Voice, Nαυτεμπορική / naftemporiki.gr, Direction Business Network.

H ICAP CRIF υποστηρίζει την οργάνωση ΑΝΑΣΑ.